Vizita lui Zelenski în Polonia a fost una destul de intensă, atât din perspectiva agendei, cât și a semnalelor transmise, scrie „Ukrinform” (Ucraina).

În cadrul vizitei de o zi, șeful statului s-a întâlnit cu întreaga conducere a Poloniei - președinte, premier, șefii Seimului și Senatului, precum și cu voluntari ucraineni. La Varșovia, Zelenski a înmânat distincția „Inima de Aur” fondatoarei fundației Uniters, Halina Andrușkov, care, împreună cu partenerii său, de peste 10 ani, ajută copiii ucraineni care și-au pierdut părinții pe front, refugiații ucraineni din Varșovia, dar, în primul rând, militarii aflați pe linia frontului din Ucraina.

Cel mai important punct al programului a fost întâlnirea cu noul președinte ales al Poloniei, Karol Nawrocki. În actualul sistem de putere din Polonia, el are cea mai critică viziune asupra relațiilor cu Ucraina, lucru care s-a resimțit pe deplin în primele luni ale mandatului său - de la veto-ul asupra legii privind sprijinul pentru refugiații ucraineni până la reticența de a se deplasa la Kiev la invitația lui Zelenski.

În pofida acestui fapt, partea prezidențială a vizitei s-a dovedit a fi destul de constructivă, în ciuda temerilor că Nawrocki ar putea adopta o linie dură în contactele cu Zelenski. Este important de subliniat că partea poloneză, deși nu era obligată, a decis să confere vizitei o importanță deosebită și a propus să fie una oficială. Astfel, Zelenski a devenit primul lider străin primit de Nawrocki la Palatul Prezidențial cu toate onorurile: covor roșu, gardă de onoare și participarea corpului diplomatic. Partea ucraineană a remarcat acest gest - Zelenski a menționat de mai multe ori acest lucru pe parcursul vizitei, mulțumindu-i lui Nawrocki și echipei sale.

Întâlnirea celor doi președinți a fost bogată în gesturi și semnale interesante. Discuția lor tête-à-tête a durat mult mai mult decât fusese planificat. În cadrul întrevederii, Nawrocki i-a oferit simbolic președintelui Ucrainei două volume ale unei publicații a Institutului Memoriei Naționale a Poloniei, dedicate cercetărilor istorice privind crimele din Volin. Prin acest gest, Nawrocki a dorit să arate că, pentru el, ca fost director al acestui institut, soluționarea problemelor istorice sensibile - inclusiv acordarea de noi autorizații pentru lucrări de căutare și exhumare pe teritoriul Ucrainei - are o importanță prioritară. Partea ucraineană este, de asemenea, pe deplin conștientă de acest lucru, dovadă fiind prezența, la Palatul Prezidențial, a șefilor institutelor memoriei naționale din Ucraina și Polonia, Oleksandr Alfiorov și Karol Polejowski. Declarațiile președinților în fața presei au avut loc pe fundalul unui tablou al celebrului pictor polonez de scene de luptă Wojciech Kossak, care îl înfățișează pe Tadeusz Kościuszko conducându-și trupele într-un atac asupra pozițiilor rusești. Acesta a fost, în esență, un mesaj polonez adresat rușilor, care, fără îndoială, urmăreau desfășurarea vizitei în așteptarea unor vești favorabile pentru ei: „Nici să nu sperați - suntem împreună cu ucrainenii împotriva voastră și a politicii voastre imperiale”. Acest mesaj a fost confirmat chiar de Nawrocki, la începutul întâlnirii cu mass-media. Vizita de astăzi a lui Volodimir Zelenski este o veste bună pentru Varșovia, Kiev și întreaga regiune, dar o veste proastă pentru Federația Rusă. Ea demonstrează că țările din regiune sunt unite în chestiuni strategice”, a subliniat liderul polonez.

Totuși, așa cum era de așteptat, discursul său a conținut și o remarcă critică îndreptată către Ucraina. Nawrocki a accentuat că, în rândul polonezilor, există impresia că „eforturile Poloniei și ajutorul său multilateral nu au fost percepute și apreciate corespunzător” (din partea Ucrainei - nota red.), menționând că acest subiect a fost discutat și în cadrul conversației sale cu Zelenski.

Trebuie menționat că, în Polonia, atât în rândul politicienilor, cât și al experților, este destul de răspândită opinia potrivit căreia Ucraina subestimează rolul și importanța Poloniei, orientându-se în politica sa externă, printre partenerii europeni, mai degrabă către Berlin, Londra sau Paris. Cu toate acestea, în Polonia, există și o percepție larg răspândită conform căreia nu doar ucrainenii ar trebui să le mulțumească polonezilor, ci și invers.

După declarația lui Nawrocki, pe rețelele sociale poloneze, a apărut în weekend un flashmob, în cadrul căruia polonezii enumerau motivele pentru care le sunt recunoscători ucrainenilor: de exemplu, pentru cerul pașnic de deasupra lor; pentru timpul pe care Ucraina îl oferă Poloniei pentru a se pregăti de respingerea unei eventuale agresiuni; pentru consolidarea prezenței trupelor aliate în Polonia. În același timp, Zelenski a mulțumit în repetate rânduri, pe parcursul vizitei, poporului polonez și autorităților țării pentru sprijin, subliniind în special rolul și importanța hubului Rzeszów-Jasionka.

De asemenea, președintele Ucrainei s-a exprimat foarte cald și cu recunoștință față de fostul președinte al Poloniei, Andrzej Duda, subliniind că au parcurs împreună „un drum lung”. „Aceasta a fost experiența noastră cu domnul președinte Andrzej Duda și nu voi uita niciodată ce a făcut pentru noi, nu voi uita și nu voi trăda niciodată prietenia noastră” - a subliniat Zelenski, într-un interviu acordat mass-mediei poloneze.

Un furnizor de știri oarecum neașteptat în timpul vizitei lui Zelenski la Varșovia a fost mareșalul Seimului Poloniei, Włodzimierz Czarzasty. În urma întâlnirii cu președintele Ucrainei, acesta a anunțat că i-a propus liderului ucrainean să susțină un discurs în parlamentul polonez, propunere pe care Zelenski a acceptat-o, urmând ca data vizitei să fie stabilită ulterior. Czarzasty, care a preluat conducerea camerei inferioare a parlamentului polonez abia în noiembrie, a mai informat că a acceptat invitația de a efectua o vizită la Kiev când se vor împlini patru ani de la declanșarea invaziei ruse la scară largă, în februarie anul viitor, și de a se adresa Radei Supreme. Noul mareșal al Seimului a mai menționat că parlamentul polonez a venit cu inițiativa de a oferi Kievului sprijin „juridic și logistic” pentru organizarea viitoarelor alegeri în Ucraina. Acesta a subliniat că Polonia dispune de specialiști și expertiză corespunzătoare, iar în țările europene trăiesc milioane de ucraineni care trebuie să aibă posibilitatea de a-și exercita dreptul de vot la alegerile prezidențiale sau parlamentare.

Ultimul punct al vizitei lui Zelenski la Varșovia a fost întâlnirea cu premierul Poloniei, Donald Tusk, care se întorsese cu puțin timp înainte de la Bruxelles, unde se decidea soarta sprijinului financiar al Uniunii Europene pentru Ucraina în următorii doi ani. Aflat încă în Belgia, Tusk le-a spus jurnaliștilor că s-ar putea să întârzie la summitul Consiliului European, însă Zelenski a promis că îl va aștepta la Varșovia. Deși programul nu prevedea declarații de presă comune ale lui Zelenski și Tusk, cei doi au susținut, totuși, scurte declarații.

În cadrul briefingului, șeful guvernului polonez a subliniat clar că ucrainenii și polonezii sunt aliați: Ucraina luptă pe front, iar Polonia o sprijină cu toate forțele. „Trebuie să gândim cu înțelepciune viitorul nostru comun. Dar acesta trebuie să se bazeze pe respect reciproc și prietenie reciprocă”, a subliniat Tusk, adăugând că fiecare parte trebuie să-și facă „temele”. Tusk a accentuat că nimeni nu poate pune sub semnul întrebării „marele interes comun al celor două popoare mândre”: independența Ucrainei și a Poloniei, o Europă sigură, având o înțelegere clară asupra celui care este inamicul lor comun. Zelenski și-a exprimat, la rândul său, speranța că această vizită „deschide o nouă și mult mai importantă pagină” în relațiile ucraineano-poloneze.

Totuși, nu toată lumea a privit cu ochi buni vizita lui Zelenski la Varșovia. Formațiunea naționalistă „Confederația”, împreună cu unul dintre liderii săi, Sławomir Mentzen, a desfășurat în fața Seimului pancarte anti-ucrainene, cerând, printre altele, ca Ucraina să returneze Poloniei 100 de miliarde de zloți reprezentând ajutorul acordat de Varșovia Kievului. Acest partid își construiește capitalul politic pe sentimente anti-ucrainene, iar vizita președintelui Ucrainei a fost o bună ocazie pentru a le demonstra.

Vizita lui Zelenski la Varșovia nu a fost una de cotitură și nu a fost însoțită de semnarea unor acorduri sau memorandumuri, însă a oferit un impuls politic foarte important pentru dezvoltarea relațiilor bilaterale pe termen scurt. Zelenski a stabilit un contact direct cu Nawrocki, iar acest lucru permite speranța că, într-o anumită măsură, „s-a spart gheața” în relațiile dintre cei doi. Ucraina și Polonia intră în Noul An cu emoții pozitive reciproce pentru dezvoltarea relațiilor bilaterale. În același timp, trebuie constatat că întâlnirile la cel mai înalt nivel ar trebui să aibă loc mai des. Acestea creează o atmosferă favorabilă relațiilor dintre Kiev și Varșovia, nu permit pierderea din vedere a celor mai importante aspecte pentru cele două țări și oferă o mai bună înțelegere a modului în care pot fi soluționate problemele existente.

Vizita precedentă a președintelui Ucrainei în Polonia a avut loc cu 11 luni în urmă - un interval prea mare, având în vedere că este vorba despre țări vecine, cu un număr uriaș de interese comune, o frontieră comună de peste jumătate de mie de kilometri și încă multe probleme nerezolvate, cel puțin în domeniul cooperării transfrontaliere sau al trecutului istoric complicat. Ucrainenii și polonezii trebuie să fie prieteni - dacă nu neapărat unii cu alții (în cazul în care cineva ar avea rezerve), atunci, cel puțin să fie împreună împotriva celui de-al treilea: cel care dorește să distrugă mai întâi unul dintre state, iar apoi și pe celălalt.

