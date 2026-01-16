Guvernul a prezentat luni după-amiază proiectele incluse de România în programul SAFE. De menționat că țara noastră are a doua cea mai mare alocare bugetară după Polonia.

Banii din SAFE reprezintă un credit pe 45 de ani, cu 10 ani perioadă de grație, adică până în 2035 nu se fac plăți pentru rate, a spus șeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, adăugând că România beneficiază de o dobândă mică.

Obligațiile prevăd ca 65% din tehnică să fie produse în UE, iar componenta software să fie predată în totalitate statului care face achiziția, pentru ca în situații limită să poată fi reorganizate sau adaptate unor situații tehnice noi, a mai precizat Jurca.

Companii publice din subordinea Ministerului Economiei sau alte companii din industria apărării și companii private pot fi parte din proiect. De asemenea, pot fi și companii care acum nu produc nimic în domeniu militar, dar se pot reorganiza. Aici, statul vrea să crească economia țării și numărul locurilor de muncă.

Din alocarea SAFE, România are 4,2 miliarde alocate pentru infrastructura duală, unde intră capetele de autostrăzi A7 și A8, Pașcani-Suceava-Siret, respectiv Pașcani-Iași-Ungheni.

Comisia Europeană a decis ca achizițiile să fie făcute la comun de statele membre, iar pentru achizițiile individuale și specifice fiecărui stat termenul maxim până la care pot fi aprobate este finalul lunii mai 2026.

+++

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a lăudat termenul scurt în care proiectul a fost validat chiar din prima tranță de Comisia Europeană.

"S-a obținut o finanțare în niște condiții extrem de avantajoase pentru România. (...) Că sunt bani de împrumut și nu este niciun beneficiu. Este o minciună că nu e niciun beneficiu. (...) Un alt avantaj e că suntem forțați să demonstrăm că producem într-un timp foarte scurt. Într-un an și jumătate, doi trebuie să finalizăm o fabrică", a spus ministrul.

Miruță a precizat că sunt 21 de proiecte care au legătură cu MApN în aplicația SAFE, în valoare de 9,54 mld. de euro. Zece sunt cu achiziții în comun cu alte state, iar 11 sunt achiziții individuale.

La capitolul achiziții comune, ministrul a precizat că e vorba de rachete Mistral luate din Franța, în valoare de 652 mil. euro. 12 elicoptere H225 de ultima generație luate din Tot din Franța, 12 radare din Franta, sisteme de apărare antieriana care vin în completarea sistemului Patriot din Germania și tot de aici vor fi cumpărate și două sisteme de comanda antiaeriană.

Achizițiile, pe larg:

+++

Pe 15 ianuarie, Comisia Europeană a aprobat planurile naționale de apărare a opt state membre și a înaintat Consiliului o propunere de aprobare a asistenței financiare pentru Belgia, Bulgaria, Danemarca, Spania, Croația, Cipru, Portugalia și România.

Nivelurile de finanțare pentru fiecare țară au fost stabilite provizoriu în septembrie, pe baza principiilor solidarității și transparenței. De exemplu, 1,18 miliarde euro au fost alocate Ciprului, în timp ce 16,68 miliarde euro sunt alocate provizoriu României. Acest grup de 8 state membre are dreptul la aproximativ 38 de miliarde euro după semnarea acordurilor de împrumut. Aceste fonduri vor oferi un impuls vital capacităților strategice acolo unde este cea mai mare nevoie de ele.

După finalizarea evaluării de către Comisie, Consiliul are la dispoziție patru săptămâni pentru a adopta deciziile de punere în aplicare. Odată aprobate, Comisia va finaliza acordurile de împrumut, primele plăți urmând să fie efectuate în martie 2026.

SAFE va permite statelor membre să își extindă imediat și masiv investițiile în domeniul apărării prin achiziții publice comune din industria europeană de apărare, concentrându-se asupra capabilităților prioritare. Acest lucru va contribui la asigurarea interoperabilității, a previzibilității și a reducerii costurilor pentru o bază industrială europeană de apărare puternică. Ucraina și țările AELS/SEE vor putea să se alăture achizițiilor publice în comun și vor putea cumpăra de la industriile lor.

