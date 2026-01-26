Printre echipamentele care ar putea fi produse în România se numără și un tren de intervenție și transport. Între 200 și 300 de persoane ar putea fi transportate în situații de urgență, precum cutremure mari.

Suma care este alocată protecției civile în cadrul programului SAFE este de aproximativ 900 de milioane de euro.

România este una dintre foarte puține țări care a inclus partea de protecție civilă în SAFE, lucru încurajat și la nivel de NATO, și la nivel de Uniune Europeană.

Echipamentele achiziționate pentru protecția civilă nu sunt destinate unui singur scop, ci vor fi folosite pentru orice situație care poate să producă un impact sau anumite consecințe, a precizat Arafat.

Întrebat câte echipamente vor fi realitate în România, Raed Arafat a declarat că ”o parte importantă vor fi cel mai probabil realizate în România”, printre care autospecialele de transport victime multiple sau trenul.

Unele, precum avionul multirol, nu pot realizate în România.

Arafat a adăugat că nu poate spune acum ce sumă din cele 900 milioane de euro va fi folosită pentru producerea de echipamente în România.

Proiectele incluse au fost selectate ținând cont de câteva concepte.



Conceptul de victime multiple:

- ”Proiectul prevede capabilități de transport în masă sau transport a victimelor multiple, nu câte unul pe mașina și mai mult și pe mai multe sau pe diferite căi de transport, nu numai pe o singură cale”, a declarat luni șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, într-o conferință la Palatul Victoria, alături de ministrul Apărării, Radu Miruță, și alți oficiali români.

Vor fi achiziționate autospeciale de transport personal și multiple victime. Aceste autospeciale vor putea transporta nouă victime în stare critică.

- 5 ambulanțe de transport înalt contagioși.

- De asemenea, va fi cumpărat un tren de intervenție și transport, care este prevăzut pentru 200 până la 300 de persoane pentru transport.

- Ministerul de Interne va primi avioane multirol, care vor fi folosite pentru transportul mai multor victime, dar, în același timp, vor putea fi folosite pentru transportul de materiale, transport personal, pentru căutare/salvare și pentru stingere incendii de pădure.

- Șapte elicoptere de categoria mediu-greu, dintre care trei vor fi destinate ordinii publice și patru protecției și apărării civile, dar cu capabilități multirol.

- Un alt număr de cinci elicoptere de nivel ușor-mediu vor fi folosite cu scop de transport medical, cu transport minim două persoane, dar și cu posibilitatea executării altor categorii de misiuni.

- Un simulator de zbor pentru elicopterele Airbus-135, Sikorsky și Black Hawk.

- Două șalupe fluviale de căutare-salvare.

Conceptul de protecție chimic-biologic-radionuclear:

”Sunt foarte necesare aceste echipamente, există mai multe motive pentru care ele să fie folosite, precum accidente industriale”.

- Corturi de protecție colectivă față de amenințările chimic-biologic și radionuclear

- 15 ccontainere de management pentru pompieri, de intervenție acolo unde sunt revărsări de substanțe chimice sau unde sunt contaminări de substanțe chimice/radionucleare

- Diferite categorii de echipamente de protecție pentru pompieri, echipamente de bază până la echipamente foarte complexe de protecție pentru pompieri pentru a interveni în astfel de medii ostile

- 15 containere de decontaminare a populației

- 15 containere de decontaminare a infrastructurii, cu dotări pentru a decontamina vehiculele, inclusiv vehicule de intervenție care au intrat în zone care sunt contaminate

- Alte categorii de detectoare care vor fi folosite de pompieri în activitatea lor.

Conceptul de drone și roboți:

- Vor fi achiziționați roboți de intervenție în mediul CBRN (Chemic Biologic Radionuclear), 8 roboți pentru intervenție în astfel de medii

- Sisteme drone pentru stingerea incendiilor la înălțime

- Drone destinate identificării posibililor victime și a focarelor ascunse.

E vorba de mini-drone care vor fi folosite în zonele unde sunt clădiri prăbușite și acestea pot să intre și să caute în interiorul clădirii, asistate de afară printr-o cameră.

Conceptul gestionării continuității utilităților publice din sistemul energetic:

- Generatoare electrice folosite în cazul unor întreruperi de furnizare a energiei electrice. E vorba de generatoare de 250 kVA 100, generatoare de 450 kVA 50 și generatoare de 700 de kVA 50.

- Pentru managementul evacuării se vor cumpăra 85 de autocamioane de intervențieâ

- 42 de tabere mobile, complet echipate care include tot ce este nevoie pentru sprijin pentru a caza populația evacuată. Elicopterele, avioanele și trenul pot fi folosite în acest concept pentru evacuare.

- 20 de autospeciale de comunicații pentru comunicații critice și sisteme de avertizare privind apărarea civilă.

- Un sistem național integrat de avertizare și alarmare, care presupune înlocuirea sistemelor învechite de sirene, de avertizare și intrare pe sisteme digitale care permit adresare vocală, anumite indicații și o operare centralizată a acestui sistem.

- Stații radioportabile Tetra și VHF

Conceptul de mobilitate militară și a personalului:

- 150 de autospeciale operative speciale 4x4

- 42 de vehicule de transport 16 plus 1

- alte echipamente de sprijin logistic pentru toate tipurile de acțiuni, precum ateliere mobile de reparații și de cisterne de combustibil.

Toate aceste echipamente sunt dual use, adică pot fi folosite și în scop militar, și în scop civil.



