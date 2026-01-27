Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a avertizat la Consiliul Europei asupra riscurilor tot mai mari de ingerință externă în procesele democratice, subliniind rolul combaterii finanțărilor ilegale și al reglementării responsabile a spațiului digital.

"Tăierea surselor financiare ale ingerințelor, inclusiv prin criptomonede, este esențială pentru a opri manipularea la scară largă", a declarat marți Maia Sandu, adăugând că experiența Republicii Moldova arată că nici măcar sisteme solide de combatere a spălării banilor nu sunt suficiente.

"Ne-au lipsit instrumentele juridice și operaționale pentru a acționa rapid împotriva fluxurilor financiare ilicite concepute special pentru a interfera cu alegerile".

Luni, Sandu a declarat în Polonia că Rusia a cheltuit circa 2% din Produsul Intern Brut al Republicii Moldova (circa 7 miliarde lei moldovenești) pentru a vicia alegerile parlamentare din 2025.

„Estimăm că Rusia a cheltuit aproape 2% din PIB-ul Moldovei pentru a vicia alegerile noastre parlamentare din 2025 – prin manipulare informațională coordonată, atacuri cibernetice, finanțare ilicită a partidelor politice, acte de sabotaj, proteste plătite și tentative deliberate de a provoca violență pe străzile noastre”, a declarat Maia Sandu la conferința de presă comună de presă susținută la Varșovia împreună cu omologul președintele Poloniei, Karol Nawrocki, relatează Deschide.md.

În discursul de la Strasbourg, Maia Sandu a avertizat că Georgia și Armenia devin țintele acelorași strategii de dezinformare cu care s-a confruntat Moldova, relatează Agora.md.

"O singură rețea coordonată de puțin peste 100 de conturi false pe TikTok, care a operat mai puțin de trei luni, a generat aproximativ 50 de milioane de vizualizări, peste 100.000 de comentarii și mai mult de 1,5 milioane de interacțiuni - într-o țară cu 2,4 milioane de locuitori. Scopul a fost crearea unei impresii false de furie copleșitoare și colaps social - pentru a epuiza cetățenii, a amplifica frica și a descuraja participarea democratică. Și acesta nu a fost un caz izolat", a spus președinta Moldovei.

"Am documentat și activitatea unei rețele de influență, deja identificată de partenerii europeni, care a produs peste o mie de publicații coordonate despre țara noastră în doar câteva luni. Aceste mesaje au acumulat zeci de milioane de vizualizări și au fost transmise deliberat prin intermediul unor voci aparent credibile, înainte de a fi răspândite prin conturi false. Ținta a fost imaginea Moldovei în străinătate", a mai spus Sandu.

În acest context, e nevoie de o guvernare responsabilă a spațiului digital.

Maia Sandu a subliniat importanța protejării copiilor, combaterea conturilor false care subminează libertatea de exprimare și reglementarea atentă a inteligenței artificiale, calificând aceste măsuri drept „acte de autoapărare democratică”:

"Banii alimentează ingerința. Tehnologia o amplifică. Prin urmare, trebuie să guvernăm spațiul digital în mod responsabil. (...) Dintre toate modalitățile prin care este purtat acest război hibrid, cea mai periculoasă pentru viitorul democrațiilor noastre este manipularea informațională amplificată de tehnologie, algoritmi opaci și inteligență artificială. Lăsată nesupravegheată, cei care controlează tehnologia vor controla tot mai mult cum gândesc oamenii. Sunt deosebit de îngrijorată de impactul acestui război cognitiv asupra tinerei generații. Dacă vrem democrații capabile să reziste manipulării, trebuie să protejăm libertatea minților tinere. Aceasta nu este doar o chestiune de tehnologie sau reglementare. Este o chestiune ce ține de reziliență democratică".





