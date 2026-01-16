Prim-ministrul a declarat pentru Observatorul de Nord că dacă ar avea de luat o astfel de decizie personală, ar vota pentru.

Ca manager al Guvernului, însă, Alexandru Munteanu, a precizat că va face tot posibilul pentru integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană.

Aflat la Soroca, premierul R. Moldova a fost întrebat cum ar vota la un eventual referendum, după declarația președintei Maia Sandu, care le-a spus unor jurnaliști britanici că ar vota pentru Unirea Republicii Moldova cu România, în caz că se va organiza un astfel de referendum.

"Uitați-vă ce se întâmplă în jurul Moldovei, uitați-vă ce se întâmplă în lume, devine din ce în ce mai dificil pentru o țară mică ca Moldova să supraviețuiască ca democrație, ca o țară suverană și, desigur, să reziste în fața Rusiei", a spus Maia Sandu, întrebată de ce ar vota pentru unirea cu România.

