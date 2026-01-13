Sindicatul Salariaților din Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (SIND-MADR) cere autorităților române să respingă Acordul comercial UE-Mercosur, pe care îl consideră o amenințare la adresa agriculturii și securității alimentare.

"Poziția noastră este susținută și de avertismentele formulate încă din anul 2022 de organizațiile reprezentative ale fermierilor, inclusiv Federația Agro-Star, care au atras atenția că acordul Mercosur va deschide larg porțile pieței românești pentru produse agroalimentare provenite din state terțe, realizate în condiții net inferioare standardelor europene, aruncând fermierii români într-o concurență neloială, imposibil de susținut", potrivit unui comunicat transmis miercuri.

Printre efectele acestui acord ar fi - potrivit sindicaliștilor - falimentarea în lanț a fermelor românești, pierderea a zeci de mii de locuri de muncă din agricultură și industria alimentară, închiderea unităților de procesare, precum și distrugerea mediului rural și colapsul economiei agricole.

Ei susțin că este "inacceptabil și revoltător" ca, după "investiții masive" din bani publici și europeni, fermierii români "să fie sacrificați printr-o decizie politică iresponsabilă, care anulează ani de muncă, investiții și eforturi și împinge agricultura românească spre faliment generalizat".

SIND-MADR se solidarizează cu poziția ministrului Agriculturii, Florin Barbu, și își exprimă sprijinul total pentru toate formele de protest sindical, acțiunile asociațiilor profesionale ale fermierilor și orice demers legitim pentru apărarea agriculturii românești.

Sindicatul solicită oprirea imediată a procesului de susținere a acordului cu țările Mercosur - Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay.

"Acordul Mercosur este incompatibil cu interesele României. Nu acceptăm ca agricultura românească să fie distrusă în numele unor interese externe. SIND-MADR avertizează clar: Dacă acest acord nu va fi stopat, vom recurge la toate formele legale de protest, inclusiv acțiuni sindicale de amploare, pentru apărarea locurilor de muncă, fermierilor români, siguranței securității alimentare, viitorului agriculturii românești".

Scandalul din jurul acordului a fost declanșat după ce PSD și ministrul Agriculturii au reclamat faptul că poziția României - care a aprobat acordul în reuniunea ambasadorilor UE din 9 ianuarie - nu a fost discutată în guvern.

Premierul Ilie Bolojan a pus lipsa de comunicare pe seama negocierilor care au avut loc în perioada sărbătorilor.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se duce sâmbătă, 17 ianuarie, în Paraguay pentru a semna Acordul Mercosur.

După semnare, urmează ratificarea de către Parlamentul European. Etapa finală a procesului decizional național va fi adoptarea de Parlamentul României a legii de ratificare a Acordului UE-Mercosur.