Șocurile din ultimul deceniu — care au culminat cu invazia Rusiei în Ucraina — au scos la iveală cât de profund sunt integrate sistemele energetice în chestiuni legate de securitate, control politic și competitivitate economică.

Acest raport analizează modul în care țările de pe Flancul estic al UE au răspuns la aceste presiuni, motivele pentru care căile lor au divergent și ce relevă acest lucru despre limitele și posibilitățile de reziliență într-un mediu geopolitic fracturat.

Introducere

În ultimul deceniu, sistemele energetice din zona estică a Uniunii Europene au suferit schimbări profunde. Ceea ce a început ca o tranziție treptată a fost influențată din ce în ce mai mult de presiuni suprapuse: ambiții climatice tot mai mari, piețe volatile, tensiuni geopolitice crescânde și, în cele din urmă, invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia. Împreună, acești factori au remodelat modul în care guvernele abordează securitatea energetică, accesibilitatea și opțiunile politice pe termen lung.

Raportul analizează evoluția din nouă țări de pe Flancul estic al UE: Bulgaria, Cehia, Finlanda, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România și Slovacia. În pofida poziției geopolitice comune, aceste state au intrat în ultimul deceniu cu sisteme energetice, priorități politice și niveluri de pregătire foarte diferite, modelate de infrastructura moștenită și de alegerile politice interne.



Aceste diferențe au devenit vizibile în special după 2022, când întreruperile în aprovizionarea cu energie din Rusia au scos la iveală reziliența inegală din regiune. Unele țări s-au adaptat rapid, bazându-se pe investițiile anterioare în diversificare și infrastructură, în timp ce altele s-au confruntat cu ajustări rapide și costisitoare. În loc să genereze un răspuns regional unic, criza a scos la iveală un mozaic de strategii naționale. În același timp, prețurile ridicate au făcut tranziția energetică mai dificil de gestionat din punct de vedere politic: intervenția guvernamentală a limitat presiunea socială imediată, dar a scos la iveală și tensiunile dintre obiectivele climatice, competitivitate și sprijinul public. Cooperarea regională s-a dovedit esențială în timpul crizei, în special prin coordonarea infrastructurii și a situațiilor de urgență, dar a rămas inegală în afara acestor perioade.



Acest raport examinează modul în care sistemele energetice și opțiunile politice din zona estică a UE au evoluat sub presiunea acestor factori. Raportul analizează răspunsurile naționale la criza energetică, abordările privind prețurile și competitivitatea, precum și limitele și potențialul cooperării regionale într-un context global în schimbare.



Pentru a susține această analiză, raportul este însoțit de un infografic care compară sistemele energetice naționale din două perspective: capacitatea electrică instalată și producția de energie electrică. Capacitatea instalată reflectă prioritățile politice pe termen lung și deciziile de investiții, în timp ce producția de energie electrică arată modul în care aceste alegeri se traduc în rezultate reale ale sistemului. Toate datele utilizate în infografic provin de la Eurostat.



1. Cum arată mixurile energetice și prioritățile politice din ultimul deceniu

În ultimul deceniu, sistemele energetice din Flancul estic al UE au evoluat în moduri semnificativ diferite. Deși toate țările funcționează în mod oficial în cadrul aceluiași cadru de reglementare al UE în materie de climă și energie, mixurile energetice și prioritățile politice ale acestora relevă diferențe clare în ceea ce privește ambițiile, ritmul și orientarea strategică. Compararea capacității instalate de energie electrică și a producției efective de energie electrică din prezent cu nivelurile înregistrate în urmă cu un deceniu evidențiază nu numai alegerile tehnologice, ci și preferințele politice mai profunde care modelează strategiile energetice naționale.

Un prim grup de țări se remarcă prin coerența relativă dintre mixul energetic, obiectivele climatice și planificarea politicilor pe termen lung. Finlanda și Letonia ilustrează acest model, deși în moduri diferite. În ultimii 15 ani, Finlanda a combinat investițiile în creștere în energii regenerabile și energie nucleară cu o integrare mai profundă în piețele nordice de energie electrică (adică conexiuni de transport al energiei electrice către Suedia și Estonia).

Letonia a mizat pe energii regenerabile, cu accent pe energia hidroelectrică, completată de creșteri progresive ale capacității solare și o dependență puternică de integrarea pieței regionale. Deși energia hidroelectrică a dominat mult timp producția de energie electrică, creșterea recentă a capacității solare a contribuit mai degrabă la atenuarea variabilității sezoniere decât la înlocuirea surselor existente. După cum observă Igors Kasjanovs, economist senior la Banca Nordică de Investiții, „există o logică economică simplă aici. Veniturile proiectelor nu s-au modificat semnificativ, dar cheltuielile da – este vorba pur și simplu de progres tehnologic. Panourile solare au devenit mai ieftine.” Acest lucru sugerează că tranziția energetică a Letoniei a fost determinată mai puțin de șocurile geopolitice pe termen scurt și mai mult de tendințele structurale ale costurilor, consolidate de integrarea pieței UE.



Lituania se încadrează în mare măsură în acest grup, deși a evoluat mai rapid decât alte țări. În 2014, mixul energetic al țării era dominat de gazul natural, în timp ce în 2023 energia solară și eoliană reprezentau împreună majoritatea capacității instalate, iar gazul natural avea o pondere mai mică. Sincronizarea cu succes a rețelelor electrice baltice cu sistemul continental european în 2025 a marcat decuplarea definitivă de vechea rețea din era sovietică și a consolidat integrarea acestora în piața internă a energiei a UE, permițând o integrare mai stabilă a pieței, echilibrarea sistemului și planificarea pe termen lung.



Un al doilea grup a urmărit decarbonizarea în principal prin energia nucleară, acordând prioritate stabilității sistemului și competitivității industriale în detrimentul diversificării rapide. Slovacia și Cehia se încadrează în această categorie, dar cu diferențe importante. Slovacia a optat pentru viteză și eficiență tehnică, extinzând rapid producția de energie nucleară și finalizând în același timp eliminarea treptată a unui sector al cărbunelui deja marginal. Începând cu anii 1980, Slovacia și-a dezvoltat continuu sectorul energiei nucleare, inclusiv prin investiții majore în ultimul deceniu (cu finalizarea unității 3 de la Mochovce), care au consolidat semnificativ rolul energiei nucleare în mixul său energetic. Drept urmare, energia nucleară reprezintă peste 60 % din producția de energie electrică, în ciuda unei ponderi mult mai mici în capacitatea instalată. În Cehia, cărbunele a încetat să mai fie sursa dominantă de capacitate instalată, așa cum era acum un deceniu, în timp ce capacitatea solară s-a extins semnificativ, energia nucleară păstrându-și un rol stabil în sistem. Cehia a urmat o cale mai lentă și mai prudentă, gestionând eliminarea treptată a cărbunelui prin termene planificate și menținând predictibilitatea politicilor pentru industrie.

Un al treilea grup este format în principal din constrângeri legate de securitate, accesibilitate și structură, inclusiv moșteniri istorice și condiții geografice, mai degrabă decât din reconfigurarea rapidă a mixului energetic. Polonia și Bulgaria ilustrează acest model. În Polonia, cărbunele a rămas o sursă centrală de stabilizare pe parcursul majorității ultimului deceniu, chiar și în contextul extinderii rapide a capacității eoliene și solare. Drept urmare, ponderea crescândă a producției dependente de condițiile meteorologice a sporit necesitatea echilibrării sistemului și a capacității de rezervă, cu costurile asociate menținerii flexibilității și asigurării securității aprovizionării.



Bulgaria a urmat o traiectorie ușor diferită. Acum zece ani, mixul său energetic era dominat de cărbune și energie nucleară, iar energiile regenerabile jucau un rol secundar, limitat în mare parte la energia hidroelectrică. La începutul anilor 2020, capacitatea solară s-a extins rapid, iar ponderea energiei cu emisii reduse de carbon a crescut substanțial, în timp ce cărbunele, deși în scădere, a continuat să joace un rol semnificativ. Această schimbare reflectă o reechilibrare treptată a mixului energetic, mai degrabă decât o ruptură structurală completă cu sursele tradiționale.

România ocupă o poziție mai hibridă. Mixul său energetic este neobișnuit de diversificat, combinând energia hidroelectrică, nucleară, gazul și energiile regenerabile. În loc să acorde prioritate unei singure tehnologii dominante, politica românească s-a concentrat pe echilibrarea securității, diversificării și responsabilităților regionale, inclusiv sprijinul acordat Moldovei. Producția planificată de gaze naturale în Marea Neagră reflectă o abordare pragmatică care tratează resursele interne ca un instrument de tranziție, mai degrabă decât ca o ancoră pe termen lung. Această structură diversificată diferențiază România de modelele dependente de cărbune și centrate pe energia nucleară din regiune.



Ungaria nu se încadrează în niciuna dintre aceste categorii. Mixul său energetic rămâne puternic influențat de gazul natural și energia nucleară, în timp ce utilizarea energiilor regenerabile a progresat mai inegal decât în multe țări vecine. În ultimul deceniu, politica energetică a acordat prioritate stabilității prețurilor și controlului statului, fiind frecvent diferită față de abordările bazate pe piață și pe climă promovate la nivelul UE. Această poziție se reflectă în structura sistemului energetic, în care diversificarea și decarbonizarea au jucat un rol secundar în comparație cu considerentele politice și sociale.

Aceste traiectorii contrastante arată că tranzițiile energetice din Dlancul estic al UE au fost determinate atât de alegerile politice, cât și de tehnologia accesibilă. Țările cu strategii coerente pe termen lung tind să prezinte tendințe paralele de extindere a capacității instalate de energie regenerabilă și de creștere a producției de energie electrică din surse regenerabile, însoțite de scăderea producției de combustibili fosili și a emisiilor, chiar dacă relația dintre capacitate și producție nu este întotdeauna liniară. Alte țări continuă să acorde prioritate securității, stabilității prețurilor sau controlului politic, ceea ce duce la tranziții mai lente sau mai fragmentate. În ciuda obiectivelor comune ale UE și a șocurilor comune după 2022, mixurile energetice din regiune sunt doar parțial convergente, iar prioritățile politice naționale continuă să determine atât ritmul, cât și credibilitatea tranziției.

2. Reziliența energetică după invazia Rusiei în Ucraina și criza energetică din 2022

Invazia Rusiei în Ucraina a reprezentat un test de rezistență în condiții reale pentru sistemele energetice din Flancul estic al UE. Aceasta a scos la iveală vulnerabilități structurale profunde, dar a evidențiat și diferențe clare între abordările naționale în materie de risc. În linii mari, au apărut trei căi: țările care s-au pregătit în avans pentru o posibilă întrerupere a aprovizionării din Rusia; cele care au reacționat rapid, dar în mare parte numai după ce criza a izbucnit; și un grup restrâns care a ales să mențină legături energetice strânse cu Rusia, în ciuda schimbării contextului de securitate.



Polonia s-a numărat printre țările care au intrat relativ bine pregătite în criza din 2022. Reducerea dependenței de energia rusă a fost o prioritate strategică timp de mai bine de un deceniu. Investițiile în infrastructura GNL, noile interconectări de gaze și accesul la piețele mondiale de petrol prin terminalul Naftoport și accesul direct al Poloniei la mare au permis Varșoviei să reducă complet importurile de gaze și petrol din Rusia în 2022. Aceste decizii pe termen lung au redus semnificativ expunerea la întreruperile fizice ale aprovizionării și au limitat influența politică a Moscovei în timpul crizei.



Finlanda a urmat o cale diferită, dar la fel de hotărâtă. Înainte de 2022, era printre țările UE cele mai expuse în ceea ce privește dependența de importurile de energie din Rusia, inclusiv gaze, electricitate și combustibil nuclear, și nu a acordat prioritate diversificării timpurii față de Rusia. În aprilie 2021, un consorțiu finlandez, Fennovoima, a anunțat planuri de construire a unei centrale nucleare proiectate de Rusia la Hanhikivi, în ciuda avertismentelor că Rusia ar putea exploata dependența de Rosatom, deoarece Rosatom ar putea fi folosit ca pârghie politică. Proiectul a ilustrat cât de greu a fost pentru Finlanda să se desprindă de legăturile energetice cu Rusia după Crimeea. Cu toate acestea, atunci când aprovizionarea a fost întreruptă, Finlanda a absorbit șocul prin planuri de urgență solide, un sistem energetic descentralizat și rolul limitat al gazului în mixul energetic global, combinate cu accesul rapid la GNL și integrarea profundă cu piețele nordice de energie electrică.

Mai important, invazia a declanșat o schimbare politică fundamentală. „Anterior, Finlanda urmărea o politică de angajament pragmatic cu Rusia, dar acest lucru s-a schimbat odată cu aderarea Finlandei la NATO și a contribuit la apariția unei noi linii politice”, a declarat Szymon Kardaś, expert în drept economic internațional la Universitatea din Varșovia. Reziliența energetică a devenit un obiectiv central de securitate, ducând la o ruptură durabilă și deliberată de dependența energetică față de Rusia.

În regiunea baltică, invazia a consolidat strategiile existente, în loc să le remodeleze. Lituania și vecinii săi considerau de mult timp dependența de energia rusă ca fiind un risc pentru securitate și au investit din timp în diversificare și soluții regionale. Lituania, care a pus în funcțiune un terminal GNL încă în deceniul precedent, și-a finalizat decuplarea de gazul rusesc după 2022 și și-a consolidat rolul de centru regional de diversificare. Țara a accelerat, de asemenea, implementarea energiilor regenerabile și a aprofundat integrarea regională în domeniul energiei electrice, ca parte a unei tranziții mai ample determinate de considerente de securitate.

Letonia s-a concentrat pe consolidarea cooperării regionale, bazându-se pe instalația de stocare a gazelor din Inčukalns și pe o integrare mai profundă a pieței energiei electrice, rămânând în același timp foarte dependentă de interconectările transfrontaliere. Acest model a consolidat reziliența prin furnizarea de acces la echilibrarea și stocarea regională, dar a și crescut expunerea la șocuri externe care depășesc controlul național. În statele baltice, în general, criza a validat alegerile politice anterioare și a subliniat importanța coordonării regionale între țările care au fost mult timp sceptice față de Rusia ca partener energetic.

România și Bulgaria au accelerat, de asemenea, diversificarea, în special după 2022. România a profitat de criză pentru a pune capăt importurilor de petrol din Rusia și pentru a-și consolida rolul de stabilizator regional. Diversificarea rutelor de transport al gazelor naturale și perspectiva producției de gaze naturale din Marea Neagră au îmbunătățit atât reziliența națională, cât și securitatea aprovizionării regionale, în special pentru Moldova. În același timp, mixul energetic deja diversificat al României, care combină energia hidroelectrică, nucleară, gazele naturale și energiile regenerabile, a redus expunerea la șocurile provenite dintr-o singură sursă și a oferit o flexibilitate suplimentară în timpul crizei.



Bulgaria, după ce a pierdut brusc gazul rusesc, și-a diversificat rapid sursele prin importuri de GNL și noi interconectări. Cu toate acestea, instabilitatea politică și reformele întârziate au slăbit eficacitatea și coerența generală a răspunsului. În ciuda acestor constrângeri, capacitatea nucleară moștenită de Bulgaria și producția solară în creștere au contribuit la atenuarea impactului imediat al întreruperii aprovizionării cu gaz și au susținut continuarea exporturilor de energie electrică către regiune.

Cehia ilustrează o a doua abordare, reacționând în mod decisiv, dar în mare parte ca răspuns la șocul în sine. Țara a intrat în criză cu o expunere ridicată la gazul rusesc, furnizat în principal prin rute de tranzit prin țările vecine. Odată ce deciziile politice au fost luate, însă, adaptarea a fost rapidă. Compania energetică de stat ČEZ a asigurat capacitatea de regazificare la terminalul olandez de GNL din Eemshaven și a rezervat, de asemenea, capacitate la terminalul german planificat din Stade, care se preconizează că va deveni operațional în 2027, extinzând accesul la GNL dincolo de durata contractului Eemshaven. În ceea ce privește petrolul, diversificarea s-a bazat pe extinderea conductei TAL-IKL care transportă țiței din portul italian Trieste, permițând eliminarea treptată a aprovizionării din Rusia prin conducta Drujba până în 2025.

Vulnerabilitatea în ceea ce privește gazul a rămas vizibilă după 2022, importurile de gaz rezidual din Rusia reluându-se indirect prin țările vecine și atingând din nou un nivel maxim până la sfârșitul anului 2024; cu toate acestea, expirarea acordurilor de tranzit în 2025 a pus capăt din nou acestor livrări, de această dată cu o mai mare pregătire datorită diversificării.

O a treia abordare se distinge de tendința regională mai largă. În timp ce Ungaria a ales să mențină legături strânse cu Rusia în domeniul energetic, Slovacia și-a redus doar parțial expunerea la aprovizionarea cu energie din Rusia. Slovacia și-a îmbunătățit reziliența în domeniul energiei electrice datorită energiei nucleare și interconexiunilor puternice, dar rămâne în continuare puternic dependentă de importurile de gaze, petrol și combustibil nuclear. „Dependența Slovaciei de Rusia nu este determinată numai de constrângerile geografice, ci și de ritmul lent al diversificării și de alegerile politice, în special în sectoarele gazelor și energiei nucleare”, apreciază Jakub Wiech, expert în energie și redactor-șef al Energetyka24.com. Deși Slovacia a extins interconexiunile și accesul indirect la GNL, ea rămâne expusă fluxurilor de gaze rusești prin țările vecine și a înregistrat progrese limitate în ceea ce privește diversificarea combustibilului nuclear.



Ungaria reprezintă un caz distinct în regiune. Spre deosebire de majoritatea țărilor din Flancul estic, aceasta nu a luat măsuri pentru a reduce dependența energetică de Rusia după 2022. Gazul și petrolul rusesc rămân esențiale pentru aprovizionare, iar combustibilul pentru centrala nucleară Paks – care furnizează peste 40 % din energia electrică a Ungariei – rămâne, de asemenea, rusesc. Energia nucleară este considerată coloana vertebrală a strategiei pe termen lung a Ungariei, iar guvernul continuă să insiste asupra construirii centralei Paks II împreună cu Rosatom. Cu toate acestea, în ciuda anilor de planificare și autorizare, construcția la scară largă nu a început încă într-un mod care să asigure o nouă capacitate de producție, ceea ce face ca calendarul proiectului și contribuția acestuia la reziliență să fie incerte.



„Criza energetică din 2022 a scos la iveală consecințele pe termen lung ale alegerilor politice anterioare. Țările care au investit din timp în diversificare, infrastructură și cooperare regională au fost, în general, mai bine poziționate pentru a absorbi șocul provocat de întreruperea aprovizionării din Rusia, în timp ce altele au fost nevoite să facă ajustări rapide și reactive sub presiune”, a declarat Szymon Kardaś. „Cazurile Ungariei și, într-o măsură mai mică, ale Slovaciei arată că deciziile politice rămân la fel de importante ca și geografia în modelarea dependenței energetice.” În ansamblu, criza a redus semnificativ dependența UE de energia rusă, dar a evidențiat și niveluri inegale de reziliență și constrângeri emergente asupra solidarității în cazul în care strategiile naționale au divergent.



3. Răspunsuri politice la prețuri, stabilitatea aprovizionării și competitivitatea industrială



După criza energetică din 2022, politica energetică din partea estică a UE s-a concentrat din ce în ce mai mult pe trei provocări strâns legate între ele: nivelul prețurilor, stabilitatea aprovizionării și competitivitatea industrială. Deși prețurile ridicate au declanșat cele mai imediate reacții politice, diferențele în ceea ce privește reziliența aprovizionării și structura sistemului s-au dovedit la fel de importante în modelarea rezultatelor economice pe termen lung. Guvernele au fost nevoite să facă compromisuri dificile, adesea sub o puternică presiune socială și politică, iar alegerile pe care le-au făcut continuă să afecteze investițiile, performanța industrială și finanțele publice.



Un punct de plecare esențial este faptul că o mare parte din intervențiile imediate asupra prețurilor după 2022 în întreaga UE s-au desfășurat într-un cadru excepțional și limitat în timp, adoptat la nivelul Uniunii. Acest cadru a permis statelor membre să introducă mecanisme temporare de reglementare a prețurilor și de compensare pentru consumatorii finali în condiții specifice în perioada de criză. Deși domeniul de aplicare al intervențiilor asupra prețurilor pe scară largă s-a restrâns de atunci, măsurile naționale introduse în timpul crizei au fost, în multe cazuri, ajustate treptat, mai degrabă decât eliminate în mod abrupt, reflectând sensibilitățile sociale și politice actuale.

Un prim grup de țări a beneficiat de sisteme energetice diversificate și de o fiabilitate ridicată a aprovizionării, ceea ce a contribuit la limitarea volatilității prețurilor și a susținut competitivitatea industrială fără o intervenție extinsă a statului.

Finlanda se remarcă în acest sens. După șocul inițial din 2022, prețurile energiei electrice s-au stabilizat relativ rapid, susținute de un mix energetic cu emisii reduse de carbon, interconectări puternice cu piețele vecine și un grad ridicat de flexibilitate a sistemului. Aceste caracteristici au redus expunerea atât la întreruperile în aprovizionare, cât și la fluctuațiile extreme ale prețurilor. Pentru industrie, accesul previzibil la energie electrică și condițiile de preț relativ stabile au consolidat atractivitatea Finlandei pentru sectoarele cu consum intensiv de energie electrică, inclusiv centrele de date și producția avansată. În același timp, cazul finlandez evidențiază și limitele: perioadele cu vânt slab și vreme rece duc în continuare la creșteri de preț pe termen scurt, ceea ce arată că chiar și sistemele bine structurate rămân sensibile la variabilitatea vremii.

Letonia a beneficiat, de asemenea, de stabilitatea aprovizionării bazată pe integrarea regională, mai degrabă decât pe supracapacitatea internă. Fiind un sistem mic și puternic interconectat, acesta s-a bazat în mare măsură pe comerțul transfrontalier cu energie electrică pentru a echilibra oferta și cererea. Această abordare a contribuit la evitarea perturbărilor grave și la moderarea volatilității prețurilor, în special în perioadele de vârf. Răspunsurile politice s-au concentrat pe consolidarea integrării pieței, mai degrabă decât pe introducerea unor controale ample asupra prețurilor. Deși acest lucru a limitat costurile fiscale și denaturările pieței, a lăsat gospodăriile și întreprinderile mici mai expuse presiunilor inflaționiste. Din perspectivă industrială, însă, accesul la piețele regionale și condițiile stabile de aprovizionare au redus riscul de perturbări bruște, chiar dacă provocările legate de accesibilitate persistă.



Lituania a urmat o traiectorie parțial similară, dar mai orientată către structuri. Deși s-a bazat și ea pe integrarea pieței regionale, a intrat în perioada post-2022 cu un accent mai puternic pe extinderea capacității de producție internă, în special a energiei solare și eoliene. Acest lucru a contribuit la reducerea expunerii la volatilitatea extremă a prețurilor în comparație cu sistemele mai dependente de producția de energie pe bază de gaz, care stabilesc prețurile marginale. În același timp, Lituania s-a bazat pe măsuri temporare de sprijin în perioada de criză pentru a proteja gospodăriile de șocurile de preț, permițând în același timp prețurilor pieței să joace un rol mai important pentru consumatorii non-gospodării. Din perspectivă industrială, combinația dintre creșterea producției interne cu emisii reduse de carbon și integrarea mai profundă în piețele regionale de energie electrică a îmbunătățit stabilitatea aprovizionării, deși deciziile de investiții rămân sensibile la constrângerile de capacitate ale rețelei și la costurile integrării energiilor regenerabile variabile în rapidă expansiune.



Un al doilea grup de țări s-a confruntat cu tensiuni persistente între securitatea aprovizionării și competitivitatea prețurilor, în ciuda faptului că au evitat penuria fizică. Cehia și România ilustrează acest model. În Cehia, măsurile de diversificare de urgență și cooperarea la nivelul UE au asigurat stabilitatea aprovizionării după 2022. Deși dependența directă de gazul rusesc a încetat, sistemul a continuat să fie expus indirect prin fluxurile pieței regionale în perioada de tranziție. Prețurile energiei electrice pentru gospodării rămân printre cele mai ridicate din Europa în raport cu puterea de cumpărare, continuând să afecteze consumatorii și industriile mari consumatoare de energie. Pentru sectoarele manufacturiere care operează pe piețele competitive europene și globale, costurile ridicate ale energiei rămân un dezavantaj structural.

În termeni mai generali, criza a demonstrat că expunerea la prețuri nu depindea exclusiv de întreruperile fizice ale aprovizionării. Chiar și în cazul în care gazul a rămas disponibil, prețurile ridicate ale gazului s-au tradus direct în prețuri ridicate ale energiei electrice en gros prin mecanisme de stabilire a prețurilor marginale, în special în sistemele în care producția de energie pe bază de gaz stabilea frecvent prețul pieței în perioadele de vârf. În schimb, sistemele de energie electrică dominate de energia nucleară și alte surse stabile cu emisii reduse de carbon s-au dovedit mai puțin vulnerabile la cele mai extreme creșteri de prețuri.

România se confruntă cu o provocare similară. Deși securitatea aprovizionării s-a îmbunătățit și dependența de petrolul rusesc a încetat, prețurile finale ale energiei electrice rămân foarte ridicate în raport cu veniturile. O parte semnificativă a acestor costuri nu provine doar din prețul energiei, ci și din componentele de transport, distribuție și impozitare incluse în factura finală. Sistemele de compensare temporară au atenuat impactul imediat al crizei, dar retragerea treptată a acestora a reaprins presiunea socială și politică. În ambele țări, stabilitatea aprovizionării nu s-a tradus automat în prețuri competitive pentru utilizatorii finali, evidențiind limitele rezilienței care nu este compensată de reforma costurilor.

Polonia combină o securitate relativ puternică a aprovizionării cu provocări continue în materie de prețuri, care își au originea în structura sistemului. Eforturile de diversificare pe termen lung au redus expunerea la întreruperile în aprovizionare, dar dependența continuă de cărbune a menținut prețurile energiei electrice sensibile la disponibilitatea combustibilului și la dinamica mai largă a pieței angro. În timpul crizei, prețurile carbonului în UE au scăzut temporar, în timp ce constrângerile dominante au devenit disponibilitatea cărbunelui și volatilitatea prețurilor combustibililor, alături de formarea prețurilor determinate de gaz pe piețele regionale. Politica guvernamentală s-a bazat în mare măsură pe plafonarea prețurilor și pe scheme de compensare pentru a proteja gospodăriile și industria. Deși aceste măsuri au condus la creșterea cheltuielilor fiscale, ele au fost concepute pentru a atenua presiunile sociale și industriale imediate în contextul crizei și au fost reduse pe măsură ce condițiile pieței s-au stabilizat. Pentru industrie, incertitudinea cu privire la costurile viitoare ale energiei rămâne o constrângere majoră în ceea ce privește deciziile de investiții, ceea ce ilustrează faptul că reziliența aprovizionării nu garantează în sine competitivitatea.



Slovacia și Bulgaria s-au bazat într-o măsură mai mare pe intervenția statului ca instrument de stabilizare socială, cu compromisuri mai clare pentru industrie. În Slovacia, prețurile reglementate la gaz și energie termică au contribuit la limitarea tensiunilor sociale, dar au transferat costurile către bugetul de stat și consumatorii industriali. Sectoarele mari consumatoare de energie s-au confruntat cu prețuri mai mari și incertitudine, ceea ce a slăbit competitivitatea. Progresele în diversificarea combustibilului nuclear au fost lente, deși există planuri de diversificare a surselor de aprovizionare pe termen mediu.



Bulgaria a urmat o traiectorie similară într-un context de sărăcie energetică generalizată. Deși subvențiile au contribuit la protejarea gospodăriilor, liberalizarea întârziată a pieței și investițiile insuficiente în rețele au crescut costurile sistemului în timp. În același timp, creșterea rapidă a energiilor regenerabile variabile fără o flexibilitate suficientă a crescut nevoile de echilibrare și costurile de gestionare a sistemului, adăugând presiune asupra rețelelor și facturilor finale.



Ungaria reprezintă un model structural diferit. În timp ce în majoritatea țărilor plafoanele de preț și subvențiile au fost introduse în principal ca măsuri temporare de criză, Ungaria s-a bazat timp de mulți ani pe controlul administrativ al prețurilor pentru gospodării ca instrument central al politicii energetice. Prețurile pentru gospodării sunt izolate în mod deliberat de fluctuațiile pieței pentru a menține stabilitatea socială pe termen scurt, mecanismele fiscale absorbind o parte din costuri. În timpul crizei, sistemul a fost ajustat prin introducerea unor praguri de consum, în timp ce majoritatea consumatorilor non-casnici au plătit un preț apropiat de prețurile pieței. Această abordare reflectă o strategie politică deliberată care acordă prioritate protecției prețurilor pentru gospodării în detrimentul semnalelor de preț bazate pe piață și tinde să slăbească stimulentele pentru eficiența energetică și investiții, cu implicații pentru competitivitatea pe termen lung.

În ansamblu, experiența de după 2022 arată că diferențele în ceea ce privește rezultatele energetice în partea de est a UE sunt determinate mai puțin de amploarea intervenției și mai mult de modul în care sunt structurate și gestionate sistemele energetice. Țările care au intrat în criză cu o aprovizionare diversificată, interconexiuni puternice și piețe flexibile au fost mai capabile să absoarbă șocurile fără a submina performanța industrială. În cazul în care aceste fundații erau mai slabe, guvernele s-au bazat mai mult pe instrumente administrative pentru a limita presiunea socială, adesea în detrimentul competitivității. Contrastul dintre gestionarea temporară a crizei și intervenția mai permanentă asupra prețurilor s-a dovedit, de asemenea, decisiv: în timp ce măsurile pe termen scurt au contribuit la stabilizarea societăților, denaturarea prelungită a semnalelor de preț a avut tendința de a transfera costurile asupra industriei și de a întârzia investițiile. Experiența regiunii sugerează că reziliența, accesibilitatea și competitivitatea nu sunt obiective care se exclud reciproc, dar alinierea acestora necesită alegeri politice care depășesc răspunsurile de urgență și abordează funcționarea de bază a sistemelor energetice.

4. Provocări comune, oportunități și limite ale cooperării regionale

Deși țările din Flancul estic al UE diferă în ceea ce privește mixul energetic și opțiunile politice, acestea se confruntă din ce în ce mai mult cu același set de constrângeri severe. Securitatea energetică, prețurile ridicate, presiunea asupra competitivității industriale și necesitatea modernizării infrastructurii au devenit puncte de referință comune, care modelează dezbaterile naționale și definesc limitele opțiunilor politice în întreaga regiune. Aceste provocări comune creează o justificare clară pentru cooperarea regională, chiar dacă transformarea problemelor comune în acțiuni coordonate s-a dovedit adesea dificilă.



Securitatea energetică și protecția infrastructurilor critice au devenit preocuparea cea mai larg împărtășită începând din 2022. Moștenirea dependenței de combustibilii ruși, combinată cu experiența întreruperilor în aprovizionare și conștientizarea crescândă a amenințărilor fizice și cibernetice, a pus considerentele de securitate în centrul politicii energetice. Acest lucru este vizibil în special în statele baltice, Polonia și Finlanda, unde protejarea terminalelor GNL, a conductelor, a interconectorilor electrici și a rețelelor electrice este tratată ca o prioritate strategică. Deoarece sistemele energetice sunt profund interconectate la nivel transfrontalier, acest domeniu oferă un potențial puternic de cooperare, inclusiv evaluări comune ale riscurilor, investiții coordonate și planuri comune de urgență.



Prețurile ridicate ale energiei reprezintă o altă provocare comună, deși implicațiile acestora pentru cooperare sunt mai complexe. În întreaga regiune, costurile ridicate continuă să afecteze gospodăriile, industria și finanțele publice. Deși guvernele au reacționat în moduri diferite, presiunea asupra prețurilor este o constrângere comună care limitează marja de manevră politică. În loc să conducă la politici coordonate în materie de prețuri, această provocare a întărit în principal interesul pentru forme indirecte de cooperare, cum ar fi îmbunătățirea comerțului transfrontalier cu energie electrică, consolidarea integrării pieței și investițiile în infrastructuri care pot reduce costurile în timp, prin creșterea flexibilității ofertei și a concurenței.

Preocupările legate de competitivitatea industrială adaugă un alt argument în favoarea cooperării. Industriile mari consumatoare de energie din Flancul estic se confruntă cu presiuni similare din cauza costurilor ridicate, a incertitudinii aprovizionării și a fragmentării reglementărilor. Printre acestea se numără, de exemplu, presiunile asupra producătorilor de oțel și de produse chimice din Polonia, asupra industriei manufacturiere mari consumatoare de energie din Bulgaria și asupra lanțurilor de aprovizionare din industria auto din Cehia și Slovacia.

În același timp, aceste provocări se intersectează din ce în ce mai mult cu concurența globală mai largă. Atât Statele Unite, cât și China investesc masiv în sisteme energetice interne, tehnologii curate și politici industriale, creând un mediu extern mai exigent pentru industria europeană. Menținerea unor sisteme energetice competitive și previzibile nu este, așadar, doar o preocupare națională, ci o provocare europeană comună care, în ultimă instanță, necesită o acțiune coordonată la nivelul UE.

În principiu, amploarea și similitudinea acestor provocări pledează pentru o coordonare regională mai puternică și o voce mai coerentă la nivelul UE. În practică, însă, cooperarea rămâne inegală și fragilă. După cum observă Szymon Kardaś, „cooperarea regională poate părea evidentă, dar, în realitate, este foarte dificil de realizat. Chiar și atunci când țările se confruntă cu provocări parțial comune, interesele lor și modul în care acționează sunt adesea divergente”. El adaugă că aceste diferențe se extind mult dincolo de politica energetică, la prioritățile de politică externă, atitudinile față de Ucraina și viziunile mai largi asupra integrării europene, limitând în mod semnificativ posibilitățile de aliniere politică durabilă.

Fragmentarea politică a slăbit, de asemenea, formatele regionale existente. Grupul de la Vișegrad, considerat odată o platformă de cooperare, s-a străduit să-și mențină relevanța în contextul pozițiilor divergente față de Rusia, politica climatică și relațiile cu UE. Jakub Wiech susține că „formatul de la Vișegrad arată în mod clar problema fundamentală a cooperării regionale în Europa Centrală și de Est: lipsa de leadership, lipsa unei viziuni strategice comune și tendința de a acorda prioritate intereselor naționale pe termen scurt în detrimentul coordonării pe termen lung”.

Wiech dă ca exemplu disputa polono-cehă privind mina de lignit Turów, care a reapărut recent, ca o ilustrare a acestui model mai larg. Cazul Turów exemplifică modul în care relațiile bilaterale și regionale sunt adesea modelate de calcule naționale înguste, chiar și atunci când țările se confruntă cu provocări comune. În opinia lui Wiech, experiența Visegrad demonstrează modul în care această abordare subminează în mod repetat încrederea și face dificilă realizarea unei cooperări regionale durabile.

Aceste preocupări se reflectă nu numai în formatele regionale, ci și în abordarea regiunii în cadrul Uniunii Europene. Wiech susține că ceea ce lipsește în prezent din cooperarea regională – în special în relațiile cu Bruxelles – este o poziție mai constructivă. „Respingerea politicii climatice nu este o soluție, dar aceasta este linia urmată de Ungaria și, într-o oarecare măsură, și de Polonia”, spune el. El subliniază că contextul mai larg se schimbă rapid: „Lumea se schimbă, regulile jocului se schimbă, iar Europa trebuie să-și reducă dependența de alianțele externe – nu numai în ceea ce privește aprovizionarea cu energie. Aceasta este atât o provocare, cât și o oportunitate.” În opinia lui Wiech, acest lucru necesită o gândire eurocentrică, orientată spre viitor, axată nu pe decenii, ci pe următorii câțiva ani, inclusiv eforturi de reconstrucție a capacităților industriale și productive ale Europei, care s-au mutat în China și Statele Unite.

În pofida acestor constrângeri, experiența ultimului deceniu arată că cooperarea regională este posibilă, mai ales atunci când este susținută de impulsuri externe puternice. După cum observă dr. Szymon Kardaś, în ultimii ani coordonarea în regiune a fost impulsionată de două forțe paralele. „Pe de o parte, ea a fost inițiată și susținută în mod activ de Uniunea Europeană prin instrumente precum Mecanismul pentru interconectarea Europei și REPowerEU”, notează el. „Pe de altă parte, agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei a reprezentat un șoc extern puternic care a forțat țările să coopereze mai rapid și mai strâns decât înainte.”

Un exemplu elocvent de cooperare mai reușită poate fi găsit în statele baltice, unde țările au făcut progrese semnificative în integrarea piețelor lor energetice. Deși regiunea nu a fost pe deplin integrată în cadrul energetic al UE până foarte recent, proiectele comune, cum ar fi sincronizarea rețelelor electrice, comerțul transfrontalier cu energie electrică și infrastructura comună de GNL – inclusiv terminalul Klaipėda din Lituania – au îmbunătățit semnificativ securitatea regională și reziliența aprovizionării. Această cooperare, susținută atât de eforturile naționale, cât și de instrumentele la nivelul UE, a contribuit la reducerea dependenței de energia rusă și la alinierea mai strânsă a sistemelor energetice baltice la piața internă a UE.

România oferă un alt exemplu de implicare regională pragmatică, luând în considerare din ce în ce mai mult diversificarea internă și producția potențială de gaze din Marea Neagră ca active cu relevanță regională. Sprijinul acordat securității energetice a Moldovei reflectă nu numai solidaritatea, ci și interesul strategic mai larg al României pentru stabilitatea regională și alinierea la prioritățile UE.

În alte părți, cooperarea a fost adesea mai lentă și mai contestată din cauza priorităților și calendarelor naționale diferite, dar odată pusă în aplicare, s-a dovedit eficientă. Interconectările de gaze ale Poloniei cu Lituania și Slovacia au consolidat securitatea aprovizionării de ambele părți ale frontierei, în ciuda negocierilor îndelungate și a priorităților naționale diferite în faza de planificare.

Prin urmare, Szymon Kardaś nu respinge cooperarea regională, ci mai degrabă îi califică sfera de aplicare și forma. În opinia sa, cooperarea este cea mai realistă atunci când se limitează la domenii politice specifice și obiective clar definite, mai degrabă decât atunci când este urmărită ca un proiect politic amplu care cuprinde întreaga regiune. „Există domenii în care coordonarea poate fi atât realistă, cât și benefică, inclusiv modernizarea infrastructurii susținută de UE, proiectele energetice transfrontaliere și măsurile menite să protejeze infrastructura critică”, afirmă el. Potrivit lui Kardaś, aceste domenii practice și axate pe securitate oferă un potențial de cooperare mult mai mare decât formatele politice care necesită o aliniere profundă și durabilă între țări cu priorități divergente.



Concluzii generale



Un semnal de alarmă pentru Europa

Criza energetică din 2022 a demonstrat că reziliența a fost determinată nu numai de gradul de pregătire prealabilă al țărilor, ci și de rapiditatea cu care acestea au reușit să reacționeze odată ce șocul s-a materializat. Investițiile pe termen lung au creat marjă de manevră, în timp ce adaptarea rapidă a determinat rezultatele. Această experiență a confirmat că securitatea energetică depinde astăzi de o combinație între pregătirea structurală și capacitatea de a acționa rapid și coordonat în situații de criză.

În același timp, criza a scos la iveală limitele unui model de politică bazat pe comoditate și pe logica economică pe termen scurt. Timp de ani de zile, dependența de energia rusă a fost considerată în general o alegere rațională, în timp ce diversificarea a fost amânată ca fiind costisitoare și dificilă din punct de vedere politic, în ciuda avertismentelor repetate din partea unor țări ale Flancului estic. Șocul din 2022 a devenit un semnal de alarmă mai amplu, revelând vulnerabilități mai profunde nu numai în sistemele energetice, ci și în ipotezele economice și de securitate ale Europei.

Această reevaluare depășește sfera politicii energetice. Schimbările în prioritățile SUA, utilizarea energiei ca armă politică de către Rusia și ponderea economică și tehnologică tot mai mare a Chinei indică o schimbare fundamentală a contextului internațional. În acest context, politica energetică nu mai poate fi separată de aspectele legate de competitivitate și securitate în sens larg. Pentru a rămâne un actor relevant, Europa trebuie să se bazeze mai mult pe propriile capacități și să-și mobilizeze potențialul intern, inclusiv cel al Flancului estic al UE. Ultimul deceniu arată că acest potențial există; provocarea decisivă acum este transformarea răspunsurilor determinate de criză într-o strategie durabilă bazată pe reziliență, cooperare internă și reducerea dependenței externe.

O altă lecție se referă la fundamentele alianțelor eficiente. O cooperare durabilă și semnificativă depinde de existența unor priorități comune și a unei percepții comune asupra riscurilor. Această condiție este îndeplinită în mare măsură în rândul țărilor din Flancul estic al UE, care se confruntă cu expuneri similare la riscuri de securitate și vulnerabilități strategice. Ea este mult mai puțin evidentă la nivelul Uniunii Europene în ansamblu, unde percepțiile naționale asupra amenințărilor și interesele economice diverg din ce în ce mai mult. De asemenea, devine din ce în ce mai puțin automată în relațiile transatlantice, întrucât schimbarea priorităților SUA subliniază faptul că Europa nu poate presupune o aliniere permanentă cu partenerii externi. Acest lucru face ca coeziunea internă, repartizarea credibilă a sarcinilor și evaluările realiste ale riscurilor comune să fie din ce în ce mai importante pentru reziliența pe termen lung a Europei.

Autori: Irena Jenčová, Olga Jurkowska, Daiva Juozaitytė, Andris Kārkluvalks, Luděk Májek, Catalina Mihai, István M. Szabó, Kaarina Vainio, Stanimir Vaglenov

Editat în engleză de Olga Jurkowska

Traducere în română cu ajutorul DeepL Translate