Premierul slovac Robert Fico a amenințat sâmbătă că va opri exporturile de electricitate către Ucraina dacă în două zile Kievul nu ia măsuri pentru reluarea transporturilor de petrol rusesc către Slovacia prin conducta Drujba, transmite Reuters.

Ungaria și Slovacia, singurele țări din Uniunea Europeană ale căror rafinării mai utilizează petrol rusesc transportat prin conducta Drujba, încearcă să își asigure aprovizionarea cu țiței după ce livrările au fost oprite pe 27 ianuarie, în urma a ceea ce Ucraina a spus că a fost un atac cu drone rusești care a deteriorat infrastructura conductei Drujba.

Slovacia este și un furnizor european major de electricitate pentru Ucraina, care are nevoie de energie după ce atacurile rusești i-au avariat rețeaua. Experții spun că luna trecută Slovacia a fost responsabilă pentru 18% din importurile de electricitate ale Ucrainei.

„Dacă livrările de petrol către Slovacia nu sunt reluate luni, vor cere companiei SEPS să oprească aprovizionarea cu electricitate a Ucrainei”, a spus Fico într-o postare pe platforma X.

Ucraina a propus rute alternative de tranzit pentru a livra petrol către Europa, în timp ce sunt reparate conductele în regim de urgență. Într-un document analizat de Reuters, misiunea Ucrainei în UE a propus livrări prin sistemul țării de transport al petrolului sau pe o rută maritimă, inclusiv prin conducta Odesa-Brody.

„Ucraina reiterează disponibilitatea sa continuă pentru a asigura transportul petrolului în cadrul legal disponibil”, se arată în document.

Ungaria și Slovacia au acuzat Ucraina că amână reluarea livrărilor de petrol rusesc prin conducta Drujba din motive politice, iar miercuri au anunțat oprirea exporturilor de motorină către Ucraina.

Potrivit firmei de consultanță ExPro, cu sediul la Kiev, Ungaria și Slovacia au furnizat 68% din energia electrică importată de Ucraina în această lună. De asemenea, Ungaria este responsabil pentru aproximativ o treime din importurile de gaze ale Ucrainei, potrivit operatorului de tranzit din Ucraina.

Sursa: Agerpres