Este anchetat pentru omucidere voluntară agravată și recidivă în cadrul anchetei privind cazul „lunetiști de weekend”, care au plătit pentru a ucide, inclusiv femei, bătrâni și copii, la Sarajevo, oraș asediat de sârbii bosniaci între 1992 și 1995.

Conform rapoartelor citate de „La Stampa” (Italia), în cadrul anchetei efectuate de Brigada de Operațiuni Speciale (ROS) a Carabinierilor, coordonată de procurorul Alessandro Gobbis de la Parchetul din Milano, condus de Marcello Viola, unui fost șofer de camion în vârstă de 80 de ani care locuiește în provincia Pordenone, i s-a înmânat o citație pentru a se prezenta la un interogatoriu programat pentru luni, 9 februarie.

Ancheta a fost deschisă în ultimele luni la Milano în urma unei plângeri depuse de scriitorul Ezio Gavazzeni, asistat de avocații Nicola Brigida și Guido Salvini, care includea și cuvintele fostului agent de informații bosniac Edin Subasic, care a declarat că la acea vreme a avut contacte cu SISMI. Agentul a explicat că la începutul anului 1994, fostul serviciu secret italian primise informații de la serviciile de informații bosniace, conform cărora din Trieste plecau „trăgătorii turistici”. Și că acele „safariuri” oribile au fost „întrerupte”chiar de serviciile de informații italiene. Fostul agent bosniac a afirmat că nu este exclus să existe documente păstrate privind discuțiile dintre agenții secreți bosniaci și cei italieni, inclusiv „identificări” ale acelor asasini. Anchetatorii, care pentru a obține documentele au activat și canale internaționale, inclusiv Parchetul Mecanismului Rezidual pentru Tribunalele Penale Internaționale, au lucrat și pentru a verifica existenței documentelor SISMI (acum AISI).

Plângerile depuse de fostul primar al orașului Sarajevo, Benjamina Karic, au menționat deja cel puțin cinci persoane care au vorbit despre incidentul din documentarul „Sarajevo Safari” realizat în 2022 de Miran Zupancic. Iar jurnalistul de investigații croat Domagoj Margetic a făcut în ultimele luni o plângere împotriva președintelui sârb Aleksandar Vucic susținând implicarea acestuia deoarece, la acea vreme, fiind un tânăr voluntar, se afla la unul dintre posturile militare din Sarajevo. Printre relatările din dosar se numără și cea a „unui soldat sârb capturat”, care a spus agenției de informații bosniace „că a fost martor la transportarea unuia dintre «vânători»” și a vorbit despre italienii sosiți de la Milano, Torino și Trieste.

Sursa: Rador Radio România