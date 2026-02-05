Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat joi că, în urma unui control făcut la Batalionul 52 Geniu Tisa de la Satu Mare, au fost găsite mai multe nereguli.

Printre acestea se numără ocuparea ilegală a unor posturi de soldat și soldat gradat profesionist, modificarea rezultatelor la selecția unor candidați. De asemenea, au fost inventate activități pentru încasarea unor sume de bani care au dus chiar la creșterea pensiei, a adăugat ministrul, potrivit News.ro.

Miruță a declarat că au fost identificate situații în care militarii din această unitate erau folosiți pentru activități în gospodăriile superiorilor. În urma acestor constatări, au fost trimise documente către DNA și a fost întrerupt mandatul comandantului.

”În urma controlului operativ, la Batalionul 52 Geniu Tisa de la Satu Mare s-a găsit ocuparea ilegală a unor posturi de soldat și soldat gradat profesionist, s-a găsit situația modificării rezultatelor de selecție a unor candidați, astfel încât să fie declarați admiși cei care fuseseră declarați respinși. S-a găsit modificarea rezultatelor, iar în conformitate cu declarațiile unora dintre cei implicați, schema asta s-a întâmplat inclusiv prin sume de bani date celor care organizau aceste selecții. Au fost, de asemenea, inventate de personalul militar de acolo activități inexistente, activități inexistente care au fost inventate pentru a se încasa sume de bani, sume de bani care, pe lângă faptul că au fost încasate pe activități care n-au fost desfășurate, au dus la creșterea pensiei pentru cei care își autoinventaseră astfel de activități și la 2.000 de lei pe lună în plus pentru pensie”, a declarat ministrul Apărării joi, într-o conferință de presă.

Radu Miruță a precizat că alte nereguli descoperite au vizat utilizarea camioanelor militare în scopuri personale și o rețea de magazine ilegală.

”S-a găsit, tot în această unitate, utilizarea camioanelor militare în scopuri personale. S-a găsit o rețea de magazine ilegală care nu îndeplinea absolut nicio condiție și care nici măcar nu îndeplinea condițiile sanitare, nu declara absolut nicio sumă de bani. Au fost identificate situații în care militarii din această unitate erau folosiți de superiori pentru activități în proprietăți și curți personale. Au fost găsite situații de tăieri masive și ilegale de lemn care au fost duse în mediul gospodăresc al celor care conduceau unitatea, utilizându-se inclusiv camioanele militare pentru transportul acestor mase lemnoase. Au fost găsite misiuni fictive de transport al personalului din conducere, pentru care se decontau combustibili și sumele de bani aferente deplasării”, a adăugat ministrul Apărării.

El a enumerat măsurile luate în urma descoperirii acestor nereguli.

”În urma acestor lucruri pe care le-am descoperit la această unitate, la acest Batalion 52, documentele au fost ridicate și înaintate structurilor abilitate, un calup destul de mare de oameni au fost trimiși către Direcția Națională Anticorupție. S-a dispus întreruperea mandatului domnului comandant și organizarea unui nou concurs. Am solicitat verificarea cu anularea concursurilor care au fost identificate că s-au desfășurat ilegal. Magazinele din interiorul garnizoanei au fost evident desființate și am depus măsuri pentru recuperarea prejudiciilor. Da, sper să fie un caz izolat. Armata are o capacitate de a elimina astfel de cazuri care se întâmplă, sper, pe la un câte un colț, însă corupția nu are prea mulți părinți și corupția are zero toleranță din punctul meu de vedere”, a mai declarat Radu Miruță.