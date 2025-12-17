Aproape jumătate dintre bulgari (40,3%) consideră că cel mai bine este ca țara să fie guvernată de o nouă forță politică, conform datelor dintr-un studiu sociologic realizat de Alfa Research, scrie „Mediapool” (Bulgaria).

Potrivit agenției, nu se știe clar cum ar trebui să fie noua forță politică. Dacă șeful statului, Rumen Radev, va veni cu propriul proiect politic, ar putea atrage aproximativ jumătate din acești 40%, subliniază Alfa Research. Restul de 20% s-ar împărți între alte eventuale proiecte noi - naționaliste și eurosceptice, de dreapta, centriste, pro-europene și social-democrate.

Agenția consideră că trei rezultate foarte importante pentru viitorul apropiat vor depinde de acești 40% dintre oameni, dacă ei vor vota: rezultatul viitoarelor alegeri anticipate, dacă se va forma un guvern și cum va fi guvernarea viitoare.

Aproape 1/5 dintre cetățeni (19,2%) nu pot spune care ar fi cea mai potrivită opțiune de guvernare. 16,9% preferă un guvern în jurul GERB, dar fără participarea Mișcării pentru Drepturi și Libertăți - Un Nou Început. Un rezultat similar (16%) este obținut și de cetățenii care își doresc un guvern fără partidele lui Boiko Borisov și Delian Peevski. 7,6% dintre bulgari își doresc un cabinet în jurul GERB și Mișcarea pentru Drepturi și Libertăți - Un Nou Început.

Un sprijin deplin pentru protestele de masă a fost exprimat de 59% dintre respondenți, iar parțial de 25%.

Sursa: Rador Radio România