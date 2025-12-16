Trump exercită presiuni asupra Kievului în vederea unui acord rapid cu Moscova, dar Zelenski dorește să obțină garanții de securitate, rezumă „The Wall Street Journal” (SUA) stadiul negocierilor privind încheierea unui acord de pace în Ucraina.

Duminică, la Berlin, principalii emisari ai președintelui Trump au discutat timp de cinci ore cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, iar Washingtonul a salutat progresele, dat fiind faptul că administrația își sporește presiunile asupra Kievului în vederea încheierii unui acord de pace cu Rusia până la sfârșitul anului.

Tratativele Ucrainei cu partenerii occidentali au devenit un fel de instrument permanent pe tema războiului, chiar dacă Rusia nu este prezentă la discuții. Washingtonul pledează pentru niște decizii rapide, în vreme ce Zelenski și partenerii săi europeni afirmă că rămân o serie de disensiuni care trebuie soluționate.

Tratativele vor continua și luni, iar la ele intenționează să participe mai mulți lideri europeni. Una dintre principalele disensiuni se datorează faptului că Ucraina a respins apelul Washingtonului în privința retragerii unor forțe ale sale dintr-o serie de zone ale regiunii Donbas, situate în estul țării, pe care forțele Kievului le mai ocupă încă. Oficialii europeni și ucraineni au dorit să afle mai clar cum ar acționa SUA în cazul în care Rusia ar încălca acordul de pace și ar ataca Ucraina.

Ambele probleme se vor afla în centrul discuțiilor de la Berlin. Cancelarul german, Friedrich Merz, a propus discuțiile în cursul tratativelor pe care liderii europeni le-au purtat cu Trump, miercurea trecută.

Seara târziu, după încheierea discuțiilor, emisarul Administrației Trump în Rusia, Steve Witkoff, a declarat, pe portalul X, că ambele părți au discutat în amănunt planul de pace. „S-au înregistrat mari progrese, iar ei se vor reîntâlni mâine dimineață”, a spus el.

O persoană la curent cu tratativele de duminică le-a calificat ca fiind dificile, afirmând că partea americană pare să nu dorească un compromis în privința propunerilor sale de pace.

Spre sfârșitul săptămânii trecute, Trump a spus că a fost invitat la Berlin pentru convorbiri, dar, public, s-a îndoit că deplasarea ar merita. El i-a trimis pe Witkoff și pe Jared Kushner, ginerele său, după ce Zelenski s-a arătat flexibil în privința poziției sale de negociator, după cum a declarat un oficial de la Casa Albă.

În ultimele săptămâni, Witkoff a făcut o adevărată navetă, el având întâlniri la Kremlin, precum și discuții separate cu Kievul atât în SUA, cât și în Europa.

Oficialii ruși au spus că planul de pace al SUA constituie o bază solidă în privința discuțiilor, dar nu au spus și dacă îl vor accepta. Mulți oficiali europeni se îndoiesc că Kremlinul caută să-și potolească războiul. Ei au spus că Europa și toate statele membre ale Organizației Tratatului Nord-Atlantic se tem că, dacă Rusia va avea câștig de cauză în Ucraina, Kremlinul se va orienta spre un conflict cu vecinii europeni.

În ultimele săptămâni de tratative, Rusia a continuat să bombardeze o serie de orașe ucrainene, precum și infrastructura energetică a țării. Duminică dimineață, Zelenski a spus că, la nivelul întregii țări, sute de mii de familii au rămas fără curent electric.

Moscova a subliniat că va avea obiecții ferme în cazul în care propunerile formulate de Kiev și de Bruxelles vor fi incluse în planul de pace, după cum a declarat, duminică, consilierul Kremlinului în materie de politică externă, Iuri Ușakov. „Rusia ar avea obiecții în privința creării unei zone demilitarizate în regiunea Donețk”, a spus el „S-ar putea ca o serie de prevederi să fie complet inacceptabile, printre acestea numărându-se cele legate de problemele teritoriale”.

„Problema teritoriilor a fost viu discutată aici, la Moscova. Americanii nu sunt doar la curent cu asta, dar ei ne și înțeleg poziția", a spus Ușakov.

„De asemenea, Ucraina nu va putea niciodată să recapete Crimea sau să devină membră NATO”, a subliniat el.

Referindu-se la aderarea Ucrainei la NATO, el a spus că „e garantat 1 milion la sută că așa ceva nu se va întâmpla”.

Sursa: Rador Radio România