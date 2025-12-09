SUA ar trebui să lucreze mai mult cu Austria, Ungaria, Italia și Polonia pentru a le îndepărta de Uniunea Europeană, potrivit unei versiuni a Strategiei SUA de securitate. Versiunea publică nu l-a impresionat pe Nicușor Dan.

O versiune mai completă a noii Strategii de securitate a SUA, analizată de Defense One, prezintă planurile administrației Trump de a renunța la relațiile vechi, în special cu Uniunea Europeană, și de a crea altele noi, inclusiv cu Rusia.

Cu apelurile sale la "familii puternice, tradiționale" și la "revigorarea sănătății spirituale și culturale americane", Strategia de Securitate Națională (NSS) publicată recent reprezintă o diferență majoră nu doar față de precedentele strategii, ci chiar și față de cea a primei administrații Trump.

O versiune mai lungă a NSS, care a circulat înainte ca Casa Albă să publice versiunea de joia trecută, prezintă principalele puncte:

- concurența cu China,

- retragerea din apărarea Europei

- focus asupra emisferei vestice.

Versiunea nepublicată propune, de asemenea, noi instrumente pentru exercitarea leadershipului pe scena mondială și și un mod diferit de a influența viitorul Europei - prin valorile sale culturale.

În timp ce versiunea publică a Strategiei de Securitate Națională pledează pentru încheierea unei "extinderi perpetue a NATO", versiunea completă intră mai mult în detalii privind modul în care administrația Trump ar dori "să facă Europa din nou măreață", chiar în timp ce solicită membrilor europeni ai NATO să se descurce fără sprijinul militar american.

Pornind de la premisa că Europa se confruntă cu un "declin al civilizației" din cauza politicilor sale de migrație și a "cenzurii libertății de exprimare", NSS propune ca SUA să aibă relații bune cu țările europene, care au administrații și mișcări cu ideologii similare.

SUA ar trebui "să lucreze mai mult" cu Austria, Ungaria, Italia și Polonia "cu scopul de a le îndepărta de [Uniunea Europeană]".

"Ar trebui să sprijinim partidele, mișcările și figurile intelectuale și culturale care urmăresc suveranitatea și păstrarea/restaurarea modurilor tradiționale de viață europene… rămânând în același timp pro-americane", se arată în document.



Grup cu China și Rusia

În trecut, președintele Donald Trump a deplâns excluderea Rusiei din G8 - devenit acum G7 - considerând-o o "greșeală foarte mare". El a sugerat că ar dori să fie cooptată și China pentru a forma un G9.

Strategia sa de securitate națională merge și mai departe, propunând un nou organism al marilor puteri, unul care nu este limitat de cerințele G7, conform cărora țările trebuie să fie atât prospere, cât și guvernate democratic.

Strategia propune un nucleu format din 5 state: SUA, China, Rusia, India și Japonia. Acesta s-ar reuni în mod regulat, asemenea G7, pentru summituri cu teme specifice.

Documentul susține că hegemonia SUA nu este un obiectiv "realizabil".

”Versiunea completă a NSS acordă, de asemenea, un timp considerabil discuției despre „eșecul” hegemoniei americane, un termen care nu este menționat în versiunea publicată.„Hegemonia este lucrul greșit de dorit și nu era realizabilă”, se arată în document.

În acest context, "hegemonie" se referă la conducerea exercitată de o singură țară asupra lumii, folosind soft power pentru a încuraja alte țări să consimtă să fie conduse.

"După încheierea Războiului Rece, elitele politicii externe americane s-au convins că dominația permanentă a Americii asupra întregii lumi era în cel mai bun interes al țării noastre", se arată în document. "Totuși, treburile altor țări sunt preocuparea noastră doar dacă activitățile lor amenință direct interesele noastre".

Administrația pare să folosească această logică pentru a renunța la rolul de a apăra Europa, îndreptându-și, în schimb, atenția către cartelurile de droguri din Venezuela, notează Defense One.

Documentul precizează că nu ar trebui să fie responsabilitatea Statelor Unite să facă totul singure - dar, în același timp, China și Rusia nu ar trebui lăsate să înlocuiască leadershipul american. Strategia sugerează formarea de parteneriate cu "campioni regionali" pentru a contribui la menținerea stabilității.

"Vom recompensa și încuraja guvernele, partidele politice și mișcările din regiune care sunt în mare măsură aliniate cu principiile și strategia noastră", afirmă documentul. "Dar nu trebuie să trecem cu vederea guverne cu viziuni diferite, cu care totuși împărtășim interese și care doresc să colaboreze cu noi".

Nicușor Dan crede că Europa și SUA vor rămâne în același bloc de valori

Întrebat marți seara la Paris de versiunea Strategiei publicată joia trecută, președintele Nicușor Dan a încercat să minimizeze importanța ei, în opoziție cu declarațiile ferme ale mai multor lideri europeni, inclusiv polonezi.

"Nu cred că este o surpriză faptul că, de multă vreme, încă din primul mandat, președintele Trump spune că interesul Statelor Unite este să se îndrepte către zona de Pacific și mai puțin în Europa, și că trebuie să echilibrăm contribuția financiară la securitatea Europei".

Pentru Dan, nu e "nicio surpriză" nici faptul că pentru actuala administrație americană "chestiunea ideologică este foarte importantă".

"Cred că răspunsul Europei este, pe de o parte, o mobilizare, pentru a-și asigura securitatea, cu toate programele de care vorbim, iar, în plan ideologic, este, bineînțeles, o dezbatere pe care o avem în interiorul fiecăruia dintre statele noastre. Mai important ... există interese comune pentru ca această legătură transatlantică să continue. Sunt foarte multe, și interese, și valori care ne unesc și, fără discuție, ca în politică, după ajustaje care pot să fie economice, tarifare sau de orice natură, Europa și Statele Unite vor rămâne în același bloc de valori", a susținut Nicușor Dan.

Șefa diplomației austriece vrea o Europă mai puternică

Strategia de securitate a SUA a stârnit miercuri dezbateri aprinse în plenul Parlamentului de la Viena. Partidul NEOS - liberal, aflat la guvernare, a profitat de o sesiune în care s-au dezbătut teme europene pentru a critica aspru FPÖ - extrema-dreaptă - și pe alți politicieni pe care îi consideră a fi "acoliți" ai președintelui rus Vladimir Putin.

Ministra de Externe Beate Meinl-Reisinger (NEOS) a declarat că acum este momentul să se decidă asupra unei Europe mai puternice și mai încrezătoare în sine, relatează Kurier.

Comisarul european pentru apărare: Pare că SUA se pregătesc să lupte contra UE

"Reiese din Strategia de Securitate Națională că americanii par să se pregătească să lupte împotriva Uniunii Europene, împotriva forței noastre prin unitate, deoarece în viziunea lor Uniunea Europeană poate deveni o amenințare la adresa intereselor americane - un superstat unificat", a recționat miercuri pe blogul său comisarul european pentru apărare Andrius Kubilius.

El compară situația actuală cu cea din anii 1860 când Statele Unite au devenit un "superstat", iar Franța și Marea Britanie erau "pregătite să lupte împotriva unei asemenea puteri", dar au fost "suficient de prudente pentru a nu face o greșeală istorică și au decis să nu se opună unei asemenea puteri în ascensiune".

"Să sperăm că și astăzi va exista suficientă prudență pe pământ american pentru a nu lupta împotriva puterii emergente a unității europene", a conchis politicianul lituanian.