Statele Unite au indicat Ucrainei că vor acorda eventuale garanții de securitate numai dacă Kievul acceptă în cadrul unui acord de pace cu Moscova cedarea regiunii Donbas către Rusia, scrie marți cotidianul Financial Times, citat de Reuters.

Publicația se bazează pe opt surse informate despre negocieri; Reuters nu a reușit să verifice imediat articolul, iar Casa Albă nu a răspuns deocamdată unei solicitări a agenției de a comenta.

Washingtonul s-a arătat dispus să ofere mai multe arme pentru forțele ucrainene, pentru întărirea apărării pe timp de pace, dacă acestea se retrag din unele părți din estul țării pe care încă le controlează, mai arată Financial Times.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski afirmase duminică despre garanțiile de securitate americane că sunt „100% gata”, iar el așteaptă doar să afle locul și data când trebuie semnate.

Un oficial ucrainean de rang înalt a declarat ziarului citat că Kievul este tot mai nesigur în privința angajamentului american de a acorda garanții de securitate și că Statele Unite „se opresc de fiecare dată” când astfel de garanții pot fi semnate.

Ucraina dorește confirmarea garanțiilor înainte de orice concesii teritoriale. SUA consideră că ucrainenii trebuie să cedeze regiunea industrială Donbas din est pentru încheierea păcii și nu fac presiuni asupra președintelui rus Vladimir Putin să renunțe la această pretenție, mai scrie Financial Times.

Anna Kelly, adjunctă a secretarului de presă al Casei Albe, a susținut însă că „asta este complet fals”, iar singurul rol al Washingtonului în demersul de încetare a războiului este aducerea la tratative a celor două părți în conflict.

O persoană familiarizată cu poziția SUA a afirmat că guvernul american „nu încearcă să oblige Ucraina la niciun fel de concesii teritoriale”, iar garanțiile de securitate depind de acceptarea unui acord de pace de către ambele părți.

Kremlinul a comunicat luni că problema teritorială este în continuare fundamentală pentru orice acord.

Sursa: Agerpres