Oficialii americani din domeniul securității naționale au declarat miercuri că Ucraina nu l-a vizat pe președintele rus Vladimir Putin și nici reședințele acestuia într-o presupusă operațiune cu drone, contestând direct acuzațiile lansate de Moscova.

Concluzia este susținută de o evaluare a CIA, potrivit căreia nu a existat nicio tentativă de atac asupra liderului de la Kremlin, relatează „The Wall Street Journal” (SUA).

Potrivit unui oficial american informat asupra evaluării serviciilor de informații, Ucraina ar fi încercat să lovească o țintă militară aflată în aceeași regiune cu reședința lui Putin, dar nu în apropierea acesteia. CIA a refuzat să comenteze oficial concluziile.

Președintele Donald Trump a minimalizat miercuri afirmațiile Rusiei, distribuind pe Truth Social un editorial din New York Post care sugera că presupusul atac nu a avut loc, sub titlul: „‘Atacul’ asupra lui Putin arată că Rusia este cea care blochează pacea”. Postarea a venit după ce directorul CIA, John Ratcliffe, l-a informat pe Trump în legătură cu evaluarea serviciilor americane.

Cu doar două zile înainte, Trump declara că este „foarte furios” după ce Putin i-ar fi spus, într-o convorbire telefonică, că drone ucrainene au vizat reședința sa din regiunea Novgorod. Întrebat dacă SUA dețin dovezi clare ale atacului, Trump a admis la acel moment că este posibil ca incidentul „să nu fi avut loc”.

Serviciile de informații americane monitorizează spațiul aerian și activitățile militare rusești prin sateliți, radar și interceptări de comunicații, ceea ce a permis evaluarea rapidă a incidentului, notează WSJ.

Ucraina a recunoscut anterior implicarea în unele operațiuni de sabotaj și asasinate pe teritoriul Rusiei, dar a respins ferm orice legătură cu un atac asupra reședinței lui Putin. Oficialii de la Kiev susțin că liderul rus caută un pretext pentru a tensiona relațiile dintre Washington și Kyiv și pentru a-și consolida poziția în negocierile de pace mediate de SUA.

Pentru a susține acuzațiile Kremlinului, Ministerul rus al Apărării a anunțat că ar fi interceptat 91 de drone ucrainene îndreptate spre reședința lui Putin din Novgorod și a publicat o înregistrare video care ar arăta o dronă doborâtă, echipată cu explozibili.

Acuzațiile Rusiei au apărut la scurt timp după întâlnirea de aproape trei ore dintre Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, descrisă de liderul american drept „excelentă” și în urma căreia Trump a evocat chiar posibilitatea unei vizite la Kyiv pentru a susține eforturile de pace.

Invocând presupusul atac, Moscova a amenințat cu înăsprirea poziției sale în negocierile de pace și a lansat noi atacuri cu drone asupra regiunii portuare Odesa.

Totodată, acuzațiile rusești au avut ecouri internaționale: premierul indian Narendra Modi s-a declarat „profund îngrijorat”, premierul pakistanez Shehbaz Sharif a calificat presupusa operațiune drept „un act odios”, iar Emiratele Arabe Unite au transmis, la rândul lor, îngrijorare.

În paralel, emisarul special al lui Trump, Steve Witkoff, a anunțat că a discutat miercuri cu consilierii de securitate națională din Marea Britanie, Franța și Germania, precum și cu negociatorul ucrainean Rustem Umerov. Discuțiile s-au concentrat pe garanții de securitate și mecanisme de detensionare menite să pună capăt războiului și să prevină reluarea acestuia.