Un oficial american a calificat acordul drept un derivat al actualelor eforturi vizând încheierea războiului din Ucraina. Anunțul survine după ce un important tratat nuclear dintre Washington și Moscova a expirat, scrie „The Washington Post” (SUA).

Joi, surse oficiale au anunțat că Statele Unite și Rusia își vor relua dialogul la nivel înalt dintre cele două armate, suspendat în 2022, cu puțin timp înaintea invaziei din Ucraina – demersul fiind cea mai recentă dovadă a faptului că Administrația Trump urmărește o mai mare normalizare a relațiilor sale cu Moscova, chiar dacă tratatul-cheie pe tema armamentului nuclear dintre cele două puteri a expirat.

Ziua de joi a marcat expirarea Noului START – un acord care limitează numărul și tipurile de arme nucleare deținute de fiecare dintre cele două țări. Drept răspuns, președintele Donald Trump a pledat pentru un „pact nou, îmbunătățit și modernizat”, care să dureze cât mai mult timp.

Ambele evenimente au coincis cu cele mai recente eforturi prin care se încearcă încheierea conflictului din Ucraina, care durează de patru ani. Potrivit declarațiilor unui oficial american, decizia de reluare a tratativelor dintre Washington și Moscova a fost un derivat al tratativelor de pace, tratative care, până acum, nu au dus la vreun rezultat semnificativ din care să reiasă că luptele se vor încheia. Potrivit declarațiilor aceluiași oficial, în ultimele zile, contactele americano-ruse au creat o deschidere spre continuarea dialogului.

Kremlinul nu a comentat oficial reluarea tratativelor militare, iar ambasada sa de la Washington nu a răspuns imediat cererii de a comenta evenimentul.

Reluarea regulată a dialogului va permite Moscovei să discute cu Washingtonul probleme de securitate dincolo de cele vizând conflictul din Ucraina. Asta riscă să îi neliniștească și mai mult pe liderii din Europa, nemulțumiți de felul în care Trump îl abordează pe Putin.

Pentru Moscova, evenimentul va fi oportun și din cauză că Rusia nu are o poziție prea bună în cursa forțelor nucleare strategice, date fiind greutățile sale economice și cele din sectorul apărării, după ani de război în Ucraina, cum afirmă și Michael Kofman, cadru superior din Programul pentru Rusia și Eurasia de la Carnegie Endowment for International Peace.

Într-o declarație, oficiali ai armatei SUA au precizat că reluarea dialogului va fi coordonată de generalul Alexus G. Grynkewich, șeful Comandamentului European al SUA, și de omologi ruși ai acestuia. Potrivit declarației, scopul este este acela de a oferi mjloace pentru „sporirea transparenței și detensionarea situației”.

Reluarea diaolgului oficial implică o structură oficială de reuniuni și un program de interacțiuni ale celor două armate, asemănătoare celei restabilite acum de SUA cu China – un cadru în care cele două părți discută despre intersectările navelor sau avioanelor americane și chineze sau despre niște probleme la nivel mai înalt.

Trump caută să-și restabilească relațiile cu Rusia în calitate de mare putere, așa cum încearcă să facă și în cazul Chinei, întrucât și acolo el a pledat pentru o comunicare între armate”, a declarat amiralul în retragere Mark Montgomery, prim-director al Fundației pentru Apărarea Democațiilor.

Sursa: Rador Radio România