Deși pretinde a fi suveranist, liderul extremist George Simion aplică dubla măsură și abandonează repede ideea când vine vorba de alții.

Într-un gest controversat și dur criticat pe rețelele de socializare, George Simion, alături de congresmani americani, taie cu cuțitele, în hohote de râs, un tort în forma Groenlandei care are steagul SUA.

George Simion și o delegație formată din aleși AUR se află la Washington de câteva zile, unde, spun ei, vor să pună la la dispoziția congresmanilor americani "un raport privind anularea alegerilor prezidențiale din România, document care prezintă argumente legate de încălcarea principiilor democratice și constituționale".

George Simion și AUR, care se declară adepți înrăiți ai mișcării extremiste MAGA (Make America Great Again), aplaudă și susțin orice idee lansată de Donald Trump, argumentând că, astfel, România nu încalcă parteneriatul strategic cu SUA și nu se îndepărtează de garanțiile de securitate.

Tot în SUA, George Simion a primit un premiu acordat de Republicans for National Renewal, la Trump Kennedy Art Center, pentru activitatea sa în apărarea libertății de exprimare și a democrației în Europa.

Distincția este oferită pentru rolul European Conservatives and Reformists Party ca „cel mai pro-transatlantic partid european” și pentru implicarea lui George Simion, vicepreședinte ECR Party, în combaterea cenzurii și a derapajelor antidemocratice.

"Suntem cel mai pro-transatlantic partid politic din Europa, împreună cu Giorgia Meloni, cu Mateusz Morawiecki, cu Carlo Fidanza, cu Marion Maréchal", a spus Simion la ceremonie.

Donald Trump a făcut o obsesie din obținerea Groenlandei, invocând, și multe aberații în susținerea ideii, cum ar fi faptul că, dacă o barcă vikingă a ajuns acolo acum 500 de ani, nu înseamnă că teritoriul este danez, ori că nu a obținut Premiul Nobel pentru Pace. El a mai vorbit și despre cum China sau Rusia ar putea anexa teritoriul pentru că este foarte bogat în zăcăminte rare.

+++

Ulterior publicării acestei știri, George Simion a trimis către redacțiile din țară un link către blogul său, unde a scris că "asistăm la un nou episod de dezinformare din partea unei părți a presei de sistem, care încearcă să transforme un moment festiv într-o <<temă de politică externă>>. Așa-numitul <<episod al tortului>>, ridicat la rang de subiect de către analiștii de serviciu, a reprezentat un moment organizat de republicani cu ocazia împlinirii unui an de mandat al președintelui Donald Trump".

Mai mult, Simion spune că delegația de parlamentari AUR este invitată de congresmeni republicani în aceste zile și "nu puteam evita anumite momente, de frica presupuselor controverse: aceasta este atmosfera la o recepție în Washington DC în aceste zile".

"A sugera că politica externă a României s-ar face prin tăierea unui tort este nu doar ridicol, ci dovedește nivelul alarmant de superficialitate și rea-credință al celor care propagă aceste narațiuni. Această abordare nu este jurnalism, ci propagandă. O tentativă deliberată de a discredita orice demers care nu aparține cercurilor de putere agreate de sistem", a continuat liderul extremist.

