Forțe și echipamente ale Armatei SUA au fost dislocate în Poligonul de Instrucție Smârdan pentru exerciții de instruire comune cu partenerii români, anunță ambasada americană de la București.

Dislocarea a inclus elemente ale Regimentului 16 Infanterie, care au finalizat, recent, operațiuni în Poligonul de Instrucție Novo Selo, Bulgaria, și care au adus capabilități avansate în România. Printre echipamentele dislocate s-au numărat cinci tancuri M1A2 SEPV2 Abrams, integrate într-o serie de activități comune de instruire, menite să consolideze parteneriatul de apărare dintre SUA și România.

"Această rotație face parte din angajamentul continuu al Armatei SUA de a menține o prezență persistentă și rotațională în România, asigurând că forțele militare americane rămân pregătite și capabile să răspundă oricărei potențiale crize. Sosirea tancurilor Abrams, împreună cu personalul și echipamentele de sprijin, subliniază dedicarea Statelor Unite față de apărarea colectivă și interoperabilitatea cu aliații NATO", spune Ambasada SUA.

Instrucția comună de la Smârdan a oferit oportunități valoroase pentru forțele americane și române de a-și îmbunătăți capabilitățile, de a spori interoperabilitatea și de a consolida baza solidă de cooperare dintre cele două națiuni. Activitățile de instruire au inclus proceduri comune de conducere a trupelor americane și române, exerciții tactice la nivel de companie (STX) și exerciții combinate de trageri cu muniție reală, pe timp de zi și de noapte, la nivel de companie, în perioada 29 ianuarie – 4 februarie.

„Sosirea tancurilor Abrams la Smârdan este o demonstrație clară a parteneriatului strategic solid dintre SUA și România. Responsabilitățile noastre comune în cadrul NATO ne protejează cetățenii, ne apără teritoriul și fac ca Statele Unite și România să fie mai sigure”, a declarat Chargé d’Affaires al SUA, Michael Dickerson.

Ambasada transmite că "prezența continuă a forțelor militare americane în România demonstrează sprijinul constant al Statelor Unite pentru aliații săi din NATO și angajamentul față de securitatea regională".