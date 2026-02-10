După un exercițiu financiar 2024 deja record, grupul francez de tehnologie și apărare a anunțat luni, 9 februarie, intenția de a desfășura o amplă campanie de recrutare, stimulată de tensiunile geopolitice, relatează „Liberation” (Franța).

Dacă mai exista vreo îndoială, războiul impulsionează într-adevăr activitatea companiilor din domeniul apărării. Thales, grup francez specializat în apărare, aerospațial și securitate, a anunțat luni, 9 februarie, potrivit Ouest-France, angajarea a 9.000 de persoane în întreaga lume, dintre care 3.300 în Franța. Aproximativ 40% dintre aceste recrutări vor viza domeniul ingineriei (securitate cibernetică, inteligență artificială, date…) și 25% sectorul industrial, pe posturi de tehnician, operator sau inginer, a precizat compania franceză într-un comunicat.

Din cele 9.000 de recrutări anunțate la nivel mondial, 800 sunt prevăzute în Regatul Unit, 630 în America de Nord, 530 în Australia, 520 în Țările de Jos, 450 în India, 300 în Germania, 240 în România, 200 în Singapore și 140 în Polonia.

20 de miliarde de euro cifră de afaceri în 2024

În ceea ce privește Franța, majoritatea angajărilor vor avea loc în Île-de-France, cu 1.630 de posturi prevăzute în regiunea pariziană, față de 290 în Bretania, 280 în Nouvelle-Aquitaine, 270 în Provence-Alpes-Côte d’Azur, 250 în Occitanie, 220 în Centre-Val de Loire, 180 în Auvergne-Rhône-Alpes și 130 în Pays de la Loire, cu specializări diferite în funcție de regiuni.

Anul trecut, Thales a publicat rezultate deosebit de favorabile, după un exercițiu 2023 stimulat de războiul din Ucraina. În 2024, compania, care furnizează în special rachete sol-aer și sisteme radar de apărare aeriană de care armata ucraineană are o nevoie acută, a depășit pentru prima dată pragul de 20 de miliarde de euro cifră de afaceri (+11,6% față de anul precedent), profitând de „o dinamică comercială excelentă”, potrivit declarațiilor lui Patrice Caine. „Geopolitica este foarte strâns legată de activitățile noastre […], nu am avut niciodată atât de multe oportunități de dezvoltare și de afaceri”, recunoștea atunci directorul general al Thales.

Sursa: Rador Radio România