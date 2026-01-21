Ministra de Externe, Oana Țoiu, a reamintit că singura dată când a fost activat art. 5 din Tratatul NATO a fost după atacul asupra World Trade Center.

"Singura dată în istoria sa când NATO a fost testat pe baza promisiunii că un atac asupra uneia dintre țări este un atac asupra tuturor a fost după 11 septembrie. România a răspuns apelului, chiar și fără a fi membră NATO la acea vreme. Am înțeles că aceasta este datoria noastră și, odată ce Articolul 5 a fost declanșat, soldații români se îmbarcau spre Afganistan. La fel și alți aliați", a scris Oana Țoiu pe platforma X.

"Președintele Trump ne-a întrebat acum, la Davos, dacă Europa va răspunde apelului SUA în momente de nevoie. Istoria a răspuns deja la această întrebare", a mai scris șefa diplomației române.

Într-un discurs extrem de lung, Donald Trump s-a tot plâns că SUA au oferit mult NATO, dar a primit prea puțin înapoi. El a spus în mai multe rânduri că europenii nu ar ajuta Statele Unite dacă ar avea nevoie.