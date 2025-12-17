Oana Țoiu l-a primit marți pe Christopher W. Smith, subsecretar de stat adjunct pentru Europa și Eurasia, cei doi oficiali reiterând sprijinul pentru NATO și rolul său ca piatră de temelie a apărării colective și a securității tuturor Aliaților.

Discuțiile au precedat sesiunea a zecea a Dialogului Strategic România - SUA, la care au participat delegațiile conduse de secretarul de stat pentru afaceri strategice și globale, Ana Tinca, și de subsecretarul de stat adjunct pentru Europa si Eurasia, Christopher W. Smith.

În cadrul discuției au evaluat elemente ale dialogului strategic bilateral, inclusiv cooperarea consolidată pe linia apărării, securității energetice și a frontierelor. Statele Unite au recunoscut eforturile depuse de România pentru îndeplinirea angajamentelor privind cheltuielile de apărare și au discutat importanța leadership-ului României pentru asigurarea securității în regiunea Mării Negre.

Ambele părți "și-au reiterat sprijinul pentru NATO și rolul său ca piatră de temelie a apărării colective și a securității tuturor Aliaților" și au subliniat angajamentul pentru avansarea cooperării în cadrul NATO și pentru a operaționaliza angajamentul Alianței ca toate statele membre să investească 5% din PIB în apărare.

Cele două state și-au reiterat intenția de a colabora îndeaproape cu Aliații din NATO pentru a consolida în continuare Alianța, inclusiv prin extinderea cooperării industriale în domeniul apărării, într-un mod care să contribuie la securitatea și prosperitatea comune.Statele Unite au recunoscut rolul României ca partener-cheie pentru asigurarea securității energetice, potrivit unui comunicat MAE.

România și Statele Unite vor continua să colaboreze în vederea asigurării energiei fiabile, sigure și accesibile, inclusiv prin construirea Reactoarelor 3 și 4 ale Centralei nucleare de la Cernavodă, prin crearea condițiilor pentru implementarea tehnologiei nucleare inovatoare tip SMR și prin dezvoltarea resurselor de gaz natural din Marea Neagră, în parteneriat cu companiile americane.

Delegațiile au trecut în revistă pașii necesari în vederea deblocării potențialului enorm al Coridorului Vertical pentru aprovizionarea Europei Centrale și de Est cu gaze naturale din surse alternative celor rusești.