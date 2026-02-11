Fraudele financiare sunt tot mai frecvente în Europa, implicit în România. Peste jumătate dintre acestea implică deja utilizarea inteligenței artificiale

Furtul de identitate a devenit una dintre cele mai sofisticate și greu de detectat forme de atac digital, iar în ultimii doi ani pierderile au crescut alarmant, potrivit unei analize Money Motion, una dintre cele mai importante conferințe din regiune dedicate tehnologiei, fintech-ului și industriei bancare.

Experții avertizează că frauda online funcționează astăzi ca o adevărată industrie, în continuă adaptare, iar românii trebuie să înțeleagă mai bine cum își pot proteja banii și identitatea digitală.

Majoritatea victimelor nu raportează niciodată fraudele financiare

Frauda financiară este un fenomen tot mai frecvent, afectând atât cetățenii, cât și companiile. În ciuda anilor de conștientizare, educație și îmbunătățire a sistemelor de prevenire, ultimii doi ani au adus o creștere alarmantă a fondurilor pierdute. Nu vom ști niciodată cu exactitate câți bani sunt în joc, deoarece majoritatea victimelor - atât persoane fizice, cât și juridice - nu vor raporta niciodată ce li s-a întâmplat. Mai mult, numeroase tentative de fraudă rămân înregistrate doar în cele mai noi protocoale de protecție ale băncilor, procesatorilor de carduri și ale altor instituții financiare.

Peste 50% din totalul fraudelor implică inteligența artificială, fie sub formă de conținut generat, conceperea scenariilor de înșelăciune sau analiza punctelor slabe. Furtul de identitate, deși ca tip de fraudă era în scădere de ani de zile, a devenit mult mai sofisticat și mai greu de detectat odată cu apariția inteligenței artificiale generative. Experții văd ca măsură de urgență ca securitatea să fie plasată în epicentrul fiecărui serviciu digital, în special al celor financiare.

Frauda a devenit un nou serviciu

Experții din întreaga lume avertizează că fraudele au devenit atât de numeroase și de bine organizate încât putem vorbi despre un nivel complet nou al pieței. Astfel, se folosesc tot mai des termeni precum "scam as a service" sau "fraud as a service". Nu este doar un termen descriptiv; anul trecut a înregistrat o creștere surprinzătoare a soluțiilor tehnologice pe piața neagră, care funcționează ca platforme digitale automatizate pentru realizarea fraudelor, putând fi utilizate de oricine, indiferent de cunoștințele tehnice prealabile.

„Fraudele s-au industrializat, ceea ce înseamnă că frauda a devenit o provocare comună pentru întregul ecosistem financiar și nu mai reprezintă doar un risc marginal. Cei care se bazează încă pe reguli statice și controale post-incident sunt deja în urmă; mediul actual necesită date de inteligență în timp real, verificarea identității și colaborare între bănci, comercianți și rețele. De aceea, securitatea a devenit unul dintre cele mai valoroase avantaje în domeniul plăților”, avertizează Bartosz Ciolkowski, Division President, South East Europe, Mastercard.

Ca exemplu concret de prevenire, acesta adaugă că instrumentele Mastercard de luare a deciziilor privind riscurile, bazate pe AI, au dus la o creștere a detectării fraudelor cu 40% de la an la an, analizând peste 159 de miliarde de tranzacții anual pentru a opri amenințările înainte ca banii să fie transferați. „Rezultatul este o trecere de la reacția la fraudă la construirea încrederii la scară largă, iar această încredere va defini următoarea etapă a economiei digitale europene”, a mai spus specialistul.

Zeci de trilioane de dolari în joc

ASEE Croația consideră securitatea cibernetică fundamentul fiecărui produs și al fiecărei colaborări. În ultimii doi ani, aceștia au observat un progres clar în sofisticarea atacurilor de tip phishing, unde nu mai este suficientă verificarea ortografiei unui e-mail pentru a-l recunoaște. De asemenea, se remarcă utilizarea bot-oților pe rețelele sociale pentru furtul de identitate și parole, vizând în special utilizatorii mai în vârstă.

„Transformarea criminalității cibernetice, puternic stimulată de inteligența artificială, are consecințe profunde pentru piața financiară. Potrivit estimărilor Cybersecurity Ventures, costul global al criminalității cibernetice în 2031 ar putea fi de aproximativ 12,2 trilioane de dolari anual, dacă tendința actuală de creștere continuă”, explică Robert Preskar, Director al departamentului de dezvoltare produse și soluții în domeniul securității și al operațiunilor cu carduri la ASEE Croația.

Indiferent de situația actuală și de reglementările precum DORA, NIS2 și CRA, un număr mare de companii din afara mediului IT și financiar continuă să ignore și să nu investească în securitatea cibernetică. Pe lângă tehnologia în sine și «cursa înarmării cu AI», esențial în lupta împotriva amenințărilor cibernetice este networking-ul între profesioniști, schimbul de informații și colaborarea tuturor instituțiilor implicate în proces, a adăugat specialistul.

Cele mai noi reglementări ale Uniunii EuropeneModul în care poate fi utilizat potențialul inteligenței artificiale în prevenirea atacurilor financiare va fi o temă centrală pe AI & Automation Stage, cea mai nouă secțiune a conferinței Money Motion.

„Securitatea este astăzi unul dintre elementele cheie ale serviciilor financiare pe care le oferim. Valoarea unei bănci astăzi se măsoară prin capacitatea de a preveni un atac înainte ca clientul să îl observe. În acest sens, securitatea este unul dintre cele mai importante servicii pe care HPB le oferă”, subliniază Josip Majher, membru al Consiliului de Administrație al HPB (Hrvatska poštanska banka).

Investiția instituțiilor financiare în apărare și detectarea fraudelor este un aspect esențial al reglementării PSD3 a Uniunii Europene. Băncile au acum o responsabilitate mai mare în protejarea cetățenilor și, dacă nu aplică măsuri de protecție suficient de ridicate, vor trebui să preia costurile atacurilor.

În final, Marijo Sutlović, directorul Departamentului de securitate cibernetică și informațională la OTP Bank, este de acord că securitatea este o condiție esențială pentru încredere.

„Provocarea pentru bănci este să găsească echilibrul între o protecție puternică și o experiență simplă pentru utilizator (user experience), care este un imperativ. Astăzi, securitatea a devenit unul dintre cele mai semnificative servicii financiare, deoarece fără ea dispare încrederea — adevărata valoare care face diferența în lumea digitală”, spune specialistul.

