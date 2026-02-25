Pe măsură ce se apropie alegerile generale anticipate din Bulgaria, rămâne întrebarea cum și dacă vor fi implementate reformele cheie din cadrul Planului de Redresare și Reziliență, care sunt necesare pentru ca Sofia să primească 2,5 miliarde euro.

Cele 2,5 miliarde de euro reprezintă a patra și a cincea plată în cadrul Planului de Redresare și Reziliență.

La începutul lunii februarie, experți ai Comisiei Europene au vizitat Sofia pentru a discuta cu autoritățile ce s-a realizat până în prezent în cadrul planului, ce mai trebuie făcut, progresele înregistrate și dacă Bulgaria va putea implementa cele 84 de măsuri prevăzute în plan.

Suma totală de bani pentru Bulgaria în cadrul Planului de Redresare și Reziliență este de puțin peste 6 miliarde de euro. Până în prezent, Bulgaria a primit 53% din grant-uri - 3,27 miliarde de euro, în timp ce restul de 2,5 miliarde de euro reprezintă 2% din PIB-ul său. Rata medie de absorbție la nivelul UE este mult mai mare - 68%.

Înalți oficiali de la Bruxelles au fost clari în ceea ce privește faptul că Planul de Redresare și Reziliență are termene limită precise, care sunt definitive și nu pot fi modificate. Cu alte cuvinte, fie folosești fondurile, fie le pierzi. De asemenea, au explicat că principalul punct central al discuțiilor cu autoritățile bulgare este acela că măsurile trebuie implementate cât mai curând posibil, chiar dacă asta înseamnă că guvernul interimar trebuie să își asume povara, pentru a respecta termenul limită final - 1 septembrie anul acesta. Acesta este motivul pentru care există o asemenea urgență - cu cât proiectele se apropie mai repede de finalizare, cu atât sunt mai puține șanse ca unele dintre ele să rămână neterminate până la termenul limită. Reprezentanții au afirmat fără echivoc că, dacă un proiect nu este gata până la 1 septembrie, fondurile UE pentru acesta se vor pierde.

Pentru a fi mai ușor de înțeles, oficialii au dat un exemplu: dacă un proiect finanțat prin Planul de Redresare și Reziliență. implică renovarea a 10 clădiri și 9 sunt gata până la termenul limită, banii pentru 9 vor fi plătiți. Cu toate acestea, în cazul unor proiecte de infrastructură mai complexe, cum ar fi un pod care este neterminat până la sfârșitul termenului limită, banii pentru acesta nu vor fi plătiți. Comisia Europeană consideră însă că tocmai datele exacte de implementare servesc drept motivație pentru finalizarea inițiativelor, chiar și a celor mai complexe.

Recent, fostul viceprim-ministru pentru gestionarea fondurilor europene, Atanas Pekanov, a descris situația din Bulgaria privind progresele înregistrate în cadrul Planului ca fiind „critică”, subliniind că există riscul de a pierde cele 2,5 milioane de euro din finanțarea nerambursabilă. El a menționat că principalele obstacole sunt reformele blocate în sectorul energetic, liberalizarea pieței energiei electrice și cazurile legate de centralele electrice pe cărbune.

Cu toate acestea, cel mai mare obstacol pentru Bulgaria s-a dovedit a fi Comisia Anticorupție (ACC), acum închisă. Numai această mișcare a costat Bulgaria 143 de milioane de euro, pe care Comisia Europeană le va solicita cu siguranță. Fondurile au fost plătite Bulgariei în a doua plată în cadrul Planului de Redresare și Reziliență, odată cu adoptarea legii privind activitățile ACC. În realitate, Sofia nu va returna direct 143 de milioane de euro - acestea vor fi deduse din a patra plată, care însumează 900 de milioane de euro.

Pe lângă banii care vor fi deduși, mai sunt înghețate 215 milioane de euro din a doua plată în legătură cu ACC. Pe 22 iunie anul acesta expiră termenul limită pentru ca Comisia Anticorupție să fie un organism funcțional. Prin urmare, este aproape sigur că vor fi pierdute încă 43 de milioane de euro din a treia plată. În total, incapacitatea Bulgariei de a implementa eficient reformele care vizează combaterea corupției îi va costa pe bulgari puțin peste 400 de milioane de euro.

Cu toate acestea, există încă o șansă ca Bulgaria să salveze cele 119 milioane de euro înghețate din a treia plată legate de reformele judiciare și, mai precis, de ancheta independentă a procurorului-șef. Potrivit reprezentanților Comisiei Europene, aceasta ar putea fi o sarcină mai ușoară pentru autoritățile bulgare decât crearea unei Comisii Anticorupție cu adevărat independente de politicieni.

Sfatul de la Bruxelles către Sofia este clar: „Adoptăți măsurile înainte de martie, pentru că nu toate sunt la fel de controversate ca Comisia Anticorupție. Dacă lucrările sunt amânate acum, va fi prea târziu în mai.”

Cu toate acestea, trebuie menționat că Bulgariia a făcut de fapt progrese considerabile și, într-un fel, a recuperat terenul pierdut. Și, deși există țări din UE, precum Danemarca și Franța, care sunt aproape la sfârșitul distribuirii fondurilor, Bulgaria se încadrează în categoria progreselor alături de țări precum Italia, Spania, Croația și Grecia, chiar dacă este puțin în urmă. Ungaria are cele mai slabe rezultate, deoarece nu primește niciun ban în cadrul Planului de Redresare și Reziliență, deoarece nu a reușit să combată corupția și utilizarea abuzivă a fondurilor UE.

Dar care sunt legile necesare pe care parlamentul trebuie să le adopte rapid pentru ca noi să putem primi următoarea a patra plată? Trei dintre ele sunt complet noi, în timp ce patru existente trebuie modificate. Toate au fost deja discutate cu Comisia Europeană, care a dat undă verde, și tot ce mai rămâne de făcut este să fie votate de parlamentari.

Este vorba de noi legi privind lobby-ul, serviciile de apă și canalizare și transportul public, precum și modificări la legile privind funcționarii publici (cu un test de integritate), impozitarea societăților (pentru vehiculele electrice), achizițiile publice (cu anunțarea prealabilă a licitațiilor) și sursele de energie regenerabilă (pentru conectivitatea la rețea și mobilitatea electrică). Noile texte au fost deja publicate pentru dezbatere publică, iar amendamentele rămase sunt gata pentru vot.

Dacă Bulgaria reușește să implementeze toate cele de mai sus în martie, va putea depune o cerere pentru a patra plată în aceeași lună, iar pentru a cincea plată este recomandabil să depună cererea cel târziu la sfârșitul lunii august.

Toate reformele și proiectele de investiții trebuie să fie gata până la 31 august, iar Comisia Europeană este așteptată să furnizeze Bulgariei ultimele fonduri aprobate din Planul de Redresare și Reziliență până în decembrie 2026.

Material realizat în cadrul proiectului Eastflank.eu.