Ministrul român al Apărării, Radu Miruță, a vorbit luni seară, la postul Antena 3 CNN, despre scenariile care ar putea apărea într-o posibilă preluare de către SUA a Groenlandei.

Ministrul a declarat că România urmărește "cu atenție” speculațiile privind posibilitatea ca administrația Trump să ia în calcul ieșirea SUA din NATO. Radu Miruță a sugerat, totodată, că dacă statele europene vor decide să trimită trupe în Groenlanda, România ar putea adopta poziția din prezent față de situația din Ucraina: "fără cizma soldatului român pe teren”.

"Noi nu suntem putere nucleară, noi suntem unii dintre cei care am văzut cum e ca Rusia să se manifeste pe teritoriul României. Suntem țara care am susținut NATO și ne-am bucurat că am intrat în NATO și tot timpul NATO a fost o umbrelă în caz de orice altceva. Nu cred că se va ajunge până acolo. Nu profită nimeni dacă NATO se rupe. Separate, țările sunt mai puțin puternice și nu e vorba de România sau de Franța sau de Marea Britanie, e vorba de interesul fiecăreia individual care se bucură să fie parte din NATO. Sigur că discuția a început de când cu declarațiile privind Groenlanda”, a spus ministrul.



În ceea ce privește trimiterea de trupe românești în Groenlanda, alături de alte state europene, Radu Miruță a precizat că sunt două ipoteze: una în care s-ar invoca articolului 5, adică o țară membră NATO este atacată și celelate țări membre trebuie să contribuie, respectiv o altă situație în care ar fi o inițiativă similară coaliției de voință, când sunt trimise trupe fără să fie invocat articolului 5.

De la scenarii la băgat bățul prin gard

Deși din declarații reiese clar analizarea unor scenarii, mai multe publicații din România au indus ideea că țara noastră este pe punctul de a trimite trupe, dacă situația o impune.

Gandul.ro si PS News sunt două dintre publicațiile care au titrat: Radu Miruță anunță că România ar putea trimite trupe în Groenlanda: „Nu e întâmplător”, respectiv - Radu Miruță anunță că România ar putea trimite trupe în Groenlanda, după avertismentul lui Trump: „Decizia se va lua în CSAT”.





Informația s-a răspândit repede pe rețelele sociale, iar în aproximativ 12 ore a stârnit mii de reacții. Cele două știri menționate mai sus au adunat multe comentarii prin care oamenii critică decizia, deși nu este nicio decizie.

O pagina de Facebook numită "Giurgiu Acum" ironizează știrea și publică o imagine cu mai mulți bărbați îmbrăcați în rochii și fuste, cu comentariul: "După ce ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat că România ar putea trimite trupe în Groenlanda împotriva lui Trump, deja primii combatanți u$eri$ti s-au prezentat la încorporare".

Pe TikTok, pe contul robert.ghi, unde conținutul este exclusiv politic și laudadiv la adresa mișcării suveraniste este indusă ideea că acum nu ne mai luptăm cu rușii, ci și cu americanii.

Trebuie menționat că președintele, care este comandantul suprem al Forțelor Armate, nici măcar nu a luat în serios declarațiile lui Trump privind Groenlanda.

"În primul rând că nu vorbim de o intenție oficială a administrației americane, deci am avut niște declarații și, în al doilea rând, situația este cu totul și cu totul diferită. E vorba de un teritoriu autonom, parte din coroana daneză și care este teritoriul NATO, deci nu se pune problema", a răspuns recent Nicușor Dan, întrebat cum se poziționează față de declarațiile președintelui Donald Trump.



Un alt clip devenit viral pe TikTok este cel în care principala propagandistă a postului Realitatea PLUS, Anca Alexandrescu, vorbește despre declarațiile ministrului. Clipul, decupat din emisiunea difuzată pe 12 ianuarie are și el zeci de mii de reacții și este alimentat de comentarii în care internauții critică "decizia", deși nu există una.

Jurnalistul BobbyD, adept al teoriilor conspiraționiste și susținător tot al mișcării suveraniste, prezintă informația ca fiind stabilită deja: Miruță trimite trupe în Groenlanda.

Ex-senatori SOS România și actuali senatori AUR vor demiterea ministrului

Grupul PACE - Întâi România, format din foști senatori aleși pe listele SOS România, partid fondat de extremista Diana Șoșoacă, anunță că va depune în februarie, în prima zi a sesiunii ordinare, o moțiune simplă împotriva ministrului Apărării, Radu Miruță, privind gestionarea politicii de securitate și apărare națională în contextul declarațiilor privind "potențiala desfășurare de trupe românești în Groenlanda", transmite Agerpres.

Potrivit senatorului Clement Sava, moțiunea intitulată "Ministrul progresist Radu Miruță compromite credibilitatea politicii de apărare a României prin declarații iresponsabile și lipsă de analiză strategică" este semnată de 12 senatori PACE - Întâi România și 28 de senatori de la AUR.

"România este un stat aflat într-o zonă de maximă sensibilitate strategică, pe Flancul estic al NATO, cu responsabilități directe privind securitatea Mării Negre, apărarea frontierelor Uniunii Europene și stabilitatea regională. În acest context, orice declarație publică privind posibila angajare a forțelor armate române în teatre de operații îndepărtate, precum Groenlanda, trebuie să fie rezultatul unei analize strategice riguroase, fundamentate juridic, operațional și politic, și nu al unor speculații sau exerciții de comunicare politică. Constatăm cu îngrijorare degradarea gravă a calității actului de conducere și comunicare publică în domeniul apărării naționale, ca urmare a declarațiilor și pozițiilor recente asumate de Ministerul Apărării, sub conducerea ministrului Radu Miruță, reprezentant al USR", se arată în textul moțiunii, transmisă, marți, în numele inițiatorilor, de liderul grupului senatorial PACE - Întâi România, Dorin-Silviu Petrea.

+++

Contactat de mai multe ori, atât telefonic, cât și pe WhatsApp, ministrul Apărării nu a răspuns pentru a oferi lămuriri suplimentare despre declarațiile care au stârnit controverse.

+++

După publicarea acestui articol, ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat la B1TV că el nu a spus că România va trimite trupe în Groenlanda.

"E multă dezinformare și cred că în preocuparea asta de a acoperi scandaluri de plagiat la Ministerul Justiției, deficitul făcut de Guvernul anterior – și pentru prima oară în istorie partidul care a făcut problema e și în poziția de a rezolva problema – orice ar deschide gura un ministru de la USR e dezinformare, prelucrat mesajul și propagat într-un mod extrem de organizat, într-un mod neadevărat. Eu nu am spus nicio secundă așa ceva (că trimitem trupe în Groenlanda - n.r.), eu am explicat care sunt procedurile posibile și secvența deciziilor. Eu am explicat cele două variante, în cazul în care s-ar invocat articolul 5 (din Tratatul NATO n.r.) și în cazul în care ar fi o coaliție pentru voință. Nu înseamnă că România ar susține varianta asta sau asta. Am explicat secvența de decizie, cum decide CSAT, apoi Parlamentul, în teorie. (…) Declarația pe care am dat-o a fost ca răspuns la întrebarea care sunt opțiunile în caz de… și eu am explicat”, a declarat Radu Miruță.

