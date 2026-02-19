Președintele României a dat mâna cu președintele Donald Trump, care l-a menționat și în discursul de deschidere prezentându-l drept premier.

În discursul de deschidere al primei ședințe a Consiliului pentru Pace, Trump s-a referit la ”premierul Dan din România" și a vorbit în termeni apreciativi despre români: "Oameni minunați, oamenii din România sunt fantastici", a spus el. Trump a adăugat că mulți lucrează în SUA, "oameni foarte solizi".

Președintele Nicușor Dan va avea o intervenție, informează Administrația Prezidențială.

România participă în calitate de observator.

Casa Albă a invitat oficial cel puțin 50 de țări să se alăture Consiliului pentru Pace înființat de președintele Donald Trump. 26 de țări sunt membri fondatori ai Consiliului, doar doi din Uniunea Europeană - Ungaria și Bulgaria.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a refuzat invitația. trimițând comisara pentru Mediterana.

Secretarul de stat Marco Rubio și-a exprimat speranța că observatorii vor putea deveni membri ai Consiliului.