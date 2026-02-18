Republicanul taie resursele pentru Kiev, măsură care îi obligă pe europeni să abandoneze pasivitatea relativă. Riscul rupturii este că actuala reînarmare europeană ar putea aprinde vechi rivalități, ceea ce ar fi o victorie pentru Vladimir Putin.

Cu o săptămână înainte de a împlini patru ani, invazia rusă a Ucrainei continuă să dea tonul transformării geopolitice în curs de desfășurare pe planetă, scrie „Folha Online” (Brazilia).

După ce a plasat din nou utilizarea forței între state în centrul relațiilor internaționale, lucru nemaivăzut în Europa de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, conflictul a servit în 2025 drept un barometru eficient al dezordinii mondiale promovate de Donald Trump.

Înainte de a se întoarce la Casa Albă, republicanul declarase deja că va pune capăt războiului în 24 de ore, în acest sens întrerupând ajutorul necondiționat destinat lui Volodimir Zelenski.

Au trecut puțin peste 9.400 de ore de la învestirea sa, iar violența este larg răspândită pe câmpiile ucrainene. Promisiunea economică este una dintre puținele pe care Trump poate spune că le-a îndeplinit până acum.

Conform datelor Institutului Kiel din Germania, președintele nu a mai acordat niciun ajutor direct Kievului în 2025. La începutul anului trecut au fost trimise doar plăți restante din partea administrației predecesorului său, Joe Biden – echivalentul a 2,9 miliarde de reali.

În 2024, suma a fost de 283,3 miliarde de de reali în mare parte sub formă de sprijin militar direct – muniții, rachete, blindate, tancuri și date de informații, fără de care rezistența forțelor ucrainene ar fi fost aproape imposibilă.

Până în 2025, SUA a fost cel mai mare furnizor de acest tip de ajutor, având în vedere dimensiunea stocurilor sale de arme și capacitatea industriei sale de apărare. De la începutul războiului, Washingtonul a trimis arme în valoare de 397 de miliarde de reali Ucrainei, depășind cele 123 de miliarde de reali ale țării de pe locul doi, Germania.

Fidel preceptelor noii sale Strategii de Securitate Națională, Trump a pasat factura aliaților. De fapt, între 2024 și 2025, ajutorul total din partea Uniunii Europene și a unor vecini precum Regatul Unit a crescut de la un nivel deja ridicat de 272,8 miliarde de reali, la 447 de miliarde de reali.

Chiar și așa, o mare parte din armamentul utilizat de ucraineni este de origine americană, datorită volumului mare trimis până în ultimul an al administrației Biden și introducerii unui mecanism prin care țările europene cumpără arme din SUA și le transmit Kievului.

Această nouă realitate îi șochează pe europeni, obișnuiți cu 80 de ani de umbrelă militară americană. Trump poate oferi cinism în schimbul alianțelor, dar este un fapt că de multă vreme continentul a acumulat bogăție și și-a neglijat apărarea, iar acest lucru avea să se schimbe într-o bună zi.

Acestea fiind spuse, riscul de ruptură constă în aceea că actuala reînarmare europeană ar putea aprinde vechi rivalități, deviind țările din regiune de la calea unității și prosperității pe care au căutat-o ​​din 1945, ceea ce ar fi o victorie pentru Vladimir Putin.

