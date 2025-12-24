La Ozierany, lângă granița Poloniei cu Belarus, un nou turn de observație va găzdui sisteme de artilerie antidrone, parte a consolidării frontierei estice. Sistemul va fi operațional din ianuarie, notează „Euronews” (Italia).

La Ozierany, la câțiva kilometri de granița polono-belarusă, a fost construit un nou turn de observație. Nu este vorba doar de o infrastructură de supraveghere: turnul va găzdui primul grup de sisteme de artilerie concepute pentru a consolida apărarea frontierei de est a Poloniei, cu un accent deosebit pe amenințarea reprezentată de drone.

Anunțul fost dat de ministrul de Interne și Administrație, Marcin Kierwiński, care a declarat în timpul unei briefing-uri la fața locului că sistemul va fi operațional încă din ianuarie.

Vizita, efectuată împreună cu prim-ministrul Donald Tusk, face parte dintr-un plan mai amplu de consolidare a securității de-a lungul frontierei cu Belarus, considerată din ce în ce mai sensibilă în contextul geopolitic actual.

Turnul din Ozierany este doar una dintre cele cinci structuri similare construite în ultimele luni, inclusiv în zonele râurilor Svisloch și Istoczanka. Investiția totală se ridică la aproximativ 47 de milioane de zloți, un semnal clar al dorinței Varșoviei de a-și transforma frontiera de est într-o linie de apărare avansată din punct de vedere tehnologic.

În ultimii ani, guvernul polonez a atras frecvent atenția publică asupra trecerilor ilegale ale frontierei și a presiunii migratorii. Cu toate acestea, dezbaterea privind securitatea se mută din ce în ce mai mult la un alt nivel: cel al potențialelor amenințări militare din partea Belarusului, un aliat cheie al Rusiei.

În timpul vizitei sale, Donald Tusk a subliniat costul uman al acestei strategii de securitate. Potrivit prim-ministrului, peste 6.000 de persoane - inclusiv peste 4.000 de soldați și sute de ofițeri de grăniceri și poliție - își vor petrece Ajunul Crăciunului în serviciu de-a lungul frontierei.

„Datorită lor, toți ceilalți pot petrece Crăciunul în siguranță în casele lor”, a spus Tusk, reiterând mesajul de unitate națională.

Kierwiński a adăugat că au fost dejucate aproape 30.000 de tentative de trecere ilegală a frontierei, considerând acest lucru o dovadă a amplorii provocării cu care se confruntă Polonia.

Continuă criza umanitară

Această narațiune privind securitatea, contrastează însă cu cea a organizațiilor umanitare active în regiunea Podlasie. Activiștii raportează că, în ciuda faptului că numărul cererilor de ajutor din partea migranților a scăzut, situația rămâne gravă.

Salvatorii vorbesc despre cadavre găsite în pădure. În iulie 2025, Grănicerii și Parchetul au confirmat descoperirea a cel puțin 10 cadavre ale unor străini, în timp ce organizația „We Are Monitoring” a numărat 14 cazuri în 2025, subliniind că numărul real al victimelor rămâne necunoscut.

Potrivit unui activist intervievat, autoritățile belaruse i-au îndepărtat pe migranți din zonele de frontieră, concentrându-i în apropiere de Minsk și Grodno și lăsându-i într-o situație dificilă din cauza imposibilității de a trece frontiera și a lipsei de acces la procedurile de protecție temporară.

Între timp, pe frontul militar, cresc îngrijorările cu privire la rolul Belarusului în războiul din Ucraina. Deși nu au existat anunțuri oficiale, organizația de opoziție Belpol a dezvăluit că lângă Minsk se construiește o fabrică de producție a muniției de artilerie și rachete.

Proiectul, cunoscut sub numele de „Uchastok”, a început în noiembrie 2023 și va produce muniție de calibru sovietic de 122 mm și 152 mm, finalizarea fiind programată pentru decembrie 2026. Potrivit Belpol, având în vedere dimensiunea fabricii, clientul final ar fi Federația Rusă.

Fabrica va fi construită în regiunea Slutsk, la aproximativ 60 de kilometri de Minsk, și se va baza pe tehnologii și materii prime importate, Rusia și China fiind principalii parteneri industriali.

Consolidarea frontierei dintre Polonia și Belarus se află astfel la intersecția dintre securitatea națională, tensiunile geopolitice și drepturile omului. Pe de o parte, Varșovia se bazează pe infrastructură și apărare tehnologică pentru a răspunde amenințărilor reale sau percepute; pe de altă parte, pădurile din zona de frontieră continuă să fie scena unei crize umanitare silențioase.

O frontieră care separă din ce în ce mai mult nu doar două țări, ci două viziuni opuse asupra securității și responsabilității.

Sursa: Rador Radio România