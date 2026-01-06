Angajamentul comun de consolidare a garanțiilor de securitate pentru Ucraina semnat la Paris reflectă o poziție unificată privind sprijinirea Kievului în contextul agresiunii continue a Rusiei, a declarat premierul polonez Donald Tusk

"Declarația de la Paris confirmă angajamentul european și american de a oferi Ucrainei aceste garanții, cu o prezență adecvată, adaptată nevoilor părților și ale statelor europene și americane implicate", a declarat Tusk, citat de Tvpworld.com.

El a menționat că declarația "Coaliției de Voință" este însoțită de drafturi care detaliază acțiuni specifice și rolurile fiecărei țări. "La aceste materiale se lucrează încă, dar au apărut deja versiuni concrete", a adăugat Tusk.

Premierul Tusk a abordat, de asemenea, speculațiile privind desfășurarea trupelor poloneze în Ucraina. "Nu există nicio așteptare din partea partenerilor noștri în ceea ce privește prezența trupelor poloneze în Ucraina - în nicio circumstanță - și am discutat acest lucru de multe ori", a spus el.

Polonia va juca un rol major în coordonarea eforturilor de sprijin. "Participarea Poloniei la asigurarea acțiunilor tuturor țărilor dispuse să sprijine Ucraina va fi semnificativă. Iar Polonia — voi face o mică indiscreție aici — va fi o țară lider în ceea ce privește aspectele logistice și organizatorice".

Nici România nu va trimite trupe, după cum a declarat președintele Nicușor Dan:

"Ceea ce dumneavoastră știți că România și-a asumat, cam același lucru este, adică nu trupe în Ucraina și suport logistic, pregătire pentru militari ucrainieni în România sau în alte țări europene în colaborare cu armate din respectivele țări, participare la programe comune de înarmare".

În schimb, Franța, Marea Britanie și Ucraina au semnat marți la Paris o "declarație de intenție" privind desfășurarea viitoare a unor forțe multinaționale ca garanție de securitate pentru Ucraina, după ce se va ajunge la un armistițiu, informează AFP și Reuters, preluate de Agerpres.

Președintele Consiliului UE, Antonio Costa, a afirmat că Uniunea Europeană este pregătită să sprijine un "acord de pace" în Ucraina, cu misiuni civile și militare pe teren.

Și trupele germane ar putea participa la forța multinațională odată ce se va ajunge la un armistițiu cu Rusia, dar într-o țară membră NATO la granița cu Ucraina, a indicat cancelarul Friedrich Merz.

Odată ce se va ajunge la un acord privind înființarea unei forțe internaționale "susținute" de resurse militare americane, guvernul și parlamentul "vor decide asupra naturii și amplorii contribuției germane", a spus el, adăugând că, deocamdată, Berlinul "nu exclude nicio opțiune".

Emisarul american Steve Witkoff a asigurat că la summit s-au înregistrat progrese semnificative în ce privește mai multe probleme critice privind Ucraina, inclusiv garanțiile de securitate și un "plan de prosperitate".

