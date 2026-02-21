Statul Major General al forțelor armate ale Ucrainei a confirmat sâmbătă un atac asupra unei fabrici care produce rachetele balistice hipersonice Oreșnik situată în regiunea Udmurtia, informează EFE preluată de Agerpres.

Udmurtia se află la aproximativ 1.000 de kilometri est de Moscova și la aproximativ 1.500 de granița cu Ucraina.

În noaptea de vineri spre sâmbătă, unități ale forțelor de rachete și artileria forțelor armate ale Ucrainei au atacat folosind rachete de croazieră FP-5 „Flamingo”.

Armata ucraineană a informat pe rețelele sale sociale că a fost lovită compania din complexul militar-industrial „Uzina Votkinsk” din orașul Votkinsk (Republica Udmurtia, Rusia).

„A fost detectat un incendiu pe teritoriul uzinei. Rezultatele sunt în curs de clarificare”, a afirmat instituția militară.

De asemenea, conform informării armatei ucrainene, noaptea trecută a fost atacată și o uzină de procesare a gazelor din Neftegorsk, în regiunea rusă Samara, care, printre alte funcții, aprovizionează armata rusă.

Potrivit autorităților ruse, în atacul asupra uzinei de la Votkinsk au fost rănite 11 persoane, dintre care trei au fost internate în spital.

Astra, citând martori oculari și vecini din zonă, a afirmat că în atac au fost produse daune în două dintre atelierele fabricii.