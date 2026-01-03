Sâmbătă, la Kiev, au loc noi negocieri între Ucraina și aliații săi europeni și americani cu privire la un eventual acord pentru a pune capăt războiului cu Rusia, care și-a anunțat intenția de a-și „înăspri” poziția.

Consilierii de securitate ai țărilor europene aliate Kievului urmează să se întâlnească la Kiev cu oficialii ucraineni, cu participarea prin videoconferință a unei echipe americane, relatează AFP, preluată de News.ro.

Potrivit președintelui Volodimir Zelenski, 15 țări și-au confirmat participarea, precum și reprezentanți ai Uniunii Europene și ai NATO.

Această reuniune precede summitul de săptămâna viitoare din Franța al țărilor din „Coaliția de voință” care susțin Ucraina.

Potrivit lui Zelenski, reuniunea de sâmbătă are ca scop, în special, discutarea „garanțiilor de securitate” pe care aliații Ucrainei le pot oferi.

Președintele ucrainean s-a întâlnit în decembrie cu Donald Trump la Washington pentru a discuta planul american de a pune capăt unui război care durează de aproape patru ani, dar unele probleme sensibile rămân nerezolvate.

În plus, Rusia și-a anunțat intenția de a-și „înăspri poziția” după ce a acuzat Kievul de un raid cu drone împotriva unei reședințe a președintelui Vladimir Putin și de un atac care, potrivit acesteia, a ucis 28 de civili în noaptea de Anul Nou în partea regiunii ucrainene Herson controlată de armata rusă.

Aceasta din urmă ocupă aproximativ 19,4% din suprafața Ucrainei, dintre care 0,94 procente au fost cucerite în cursul anului 2025, potrivit datelor Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), care colaborează cu Critical Threats Project (CTP), două centre de reflecție americane specializate în studiul conflictelor.

În decembrie, Moscova a cucerit 244 km2, cea mai mică înaintare lunară din martie, în contextul condițiilor meteorologice de iarnă, dar și-a accelerat ofensiva în Donbas, regiunea estică unde se află principalele puncte de apărare ucraineană.

Evacuări de populație

Ca semn al avansării ruse, autoritățile ucrainene au ordonat vineri evacuarea a peste 3.000 de copii împreună cu părinții lor din patruzeci de localități din regiunile Zaporojie (sud) și Dnipropetrovsk (centru-est).

În urările sale pentru 2026, Volodimir Zelenski a afirmat că un acord pentru a pune capăt războiului este „gata în proporție de 90%”, avertizând în același timp că restul de 10% vor determina „soarta păcii”, viitorul teritoriilor ocupate de Rusia rămânând unul dintre punctele cheie.

Totuși, acest acord nu este negociat direct, ucrainienii și rușii purtând discuții cu americanii. Iar adoptarea ultimei sale versiuni de către Moscova pare improbabilă, deoarece ar presupune să renunțe la unele dintre revendicările sale cheie.

Vladimir Putin a repetat în ultimele săptămâni că Rusia își va atinge obiectivele în Ucraina „pe cale militară”, dacă negocierile vor eșua și a salutat recentele victorii ale armatei sale pe front.

Omologul său ucrainean l-a ales vineri pe șeful serviciilor militare de informații, Kirilo Budanov, pentru a conduce administrația prezidențială, unul dintre cele mai importante posturi din țară.

Departe de profilul predecesorului său, Andrii Iermak, căzut în dizgrație din cauza unui scandal de corupție, Budanov este un militar de carieră cunoscut pentru operațiunile sale îndrăznețe împotriva Rusiei și este detestat de Moscova, care îl califică drept „terorist”.

Zelenski a anunțat, de asemenea, intenția de a-l înlocui pe actualul ministru al apărării, Denîs Șmihal, numit în funcție în iulie 2025, cu ministrul transformării digitale, Mihailo Fedorov, un nou venit în politică, în vârstă de doar 34 de ani.

Primele zile ale anului 2026 au fost marcate de bombardamente ucrainene și ruse. Vineri, Rusia a lovit centrul orașului Harkov, al doilea oraș ca mărime din Ucraina, provocând peste 30 de victime, potrivit autorităților locale.