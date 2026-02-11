Eurodeputații au votat trei acte legislative pentru a pune la dispoziția Ucrainei un împrumut UE în valoare de 90 de miliarde de euro, ca sprijin în războiul de agresiune continuu al Rusiei.

60 de miliarde de euro pentru consolidarea apărării Ucrainei, 30 de miliarde de euro pentru asistență macrofinanciară și sprijin bugetar

Ucraina trebuie să se angajeze să continue reformele democratice și să combată corupția

Sprijinul financiar urmează să fie finanțat prin împrumut comun UE; Ucraina îl va rambursa după ce primește despăgubiri de război din partea Rusiei

Parlamentul European a adoptat miercuri un pachet de propuneri menite să sprijine Ucraina cu un împrumut UE în valoare de 90 de miliarde de euro pentru 2026 și 2027. Așa-numitul „împrumut de sprijin pentru Ucraina” va contribui la satisfacerea nevoilor urgente de finanțare ale Ucrainei în contextul războiului de agresiune în curs al Rusiei care intră în al cincilea an.

Din împrumut, 30 de miliarde de euro vor fi puse la dispoziție pentru asistență macrofinanciară sau sprijin bugetar, furnizate prin intermediul Mecanismului UE pentru Ucraina.

Se vor aloca 60 de miliarde de euro pentru a consolida capabilitățile de apărare ale Ucrainei și pentru a sprijini achiziționarea de echipamente militare, asigurând accesul în timp util la produse critice din domeniul apărării din industriile de apărare din Ucraina, UE și Spațiul Economic European (SEE)/Asociația Europeană a Liberului Schimb (AELS).

În cazul în care anumite produse de apărare nu sunt disponibile imediat din aceste țări pentru a fi livrate de urgență Ucrainei, se va aplica un set de derogări specifice pentru a realiza aprovizionarea din alte țări.

Asistența financiară va fi furnizată în conformitate cu nevoile de finanțare ale Ucrainei, astfel cum se prevede într-o strategie de finanțare elaborată de Ucraina și evaluată de Comisie. Strategia va necesita aprobarea Consiliului.

Toate finanțările vor face obiectul unor condiții stricte, inclusiv angajamentul continuu al Ucrainei față de guvernanța democratică, statul de drept și protecția drepturilor omului, inclusiv a drepturilor minorităților. Aceasta include eforturile continue de combatere a corupției și de consolidare a instituțiilor democratice.

Împrumutul de sprijin va fi finanțat prin împrumuturi comune ale UE de pe piețele de capital și va fi garantat de „marja de manevră” a bugetului pe termen lung al UE, iar costurile serviciilor financiare aferente vor fi acoperite din bugetele anuale ale UE.

Comisia a estimat costurile serviciilor la aproximativ un miliard de euro pentru 2027 și la aproximativ 3 miliarde de euro pe an începând din 2028. Ucraina va fi responsabilă pentru rambursarea principalului împrumutului odată ce primește despăgubiri de război din partea Rusiei.









