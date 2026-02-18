Trupele de la Kiev au recucerit peste 200 de kilometri pătrați într-o ofensivă fulger, ajutată de închiderea Starlink pentru forțele rusești, notează „La Razon” (Spania) într-un articol semnat de Alberto Tejedor.

Kievul nu se află la terapie intensivă, așa cum susțin surse occidentale cu privire la situația precară de pe câmpul de luptă. Datele de la Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) sugerează că forțele lui Volodimir Zelenski au reușit să recucerească 201 kilometri pătrați de teritoriu în mai puțin de o săptămână, ceea ce este deja considerat cel mai rapid avans de la contraofensiva lansată în iunie 2023.

Acest avans militar surprinzător a avut loc, potrivit agenției de știri AFP, între 11 și 15 februarie, în principal pe frontul Zaporijjia, despre care Moscova susține că este controlat în proporție de 75% de trupe rusești. Conform raportului ISW, Ucraina a preluat controlul asupra zonelor din apropierea orașului Huliaipole, unde Rusia înregistra progrese constante din vara anului 2015.

Raportul dezvăluie că întinderea teritoriului recuperat de Kiev este aproape echivalentă cu toate câștigurile teritoriale ale Rusiei în luna decembrie, sugerând o schimbare temporară a dinamicii frontului din sudul Ucrainei.

ISW, cu sediul la Washington, atribuie o mare parte din acest succes teritorial unei prăbușiri bruște a comunicațiilor militare rusești, cauzată de restricțiile privind utilizarea terminalelor de satelit neautorizate. La începutul lunii februarie, guvernul ucrainean și compania aerospațială SpaceX au implementat un sistem de „listă albă” pentru terminalele rețelei de satelit Starlink, dezactivând dispozitivele utilizate ilegal de forțele rusești pe linia frontului.

Potrivit analiștilor militari și bloggerilor ruși citați de ISW, măsura a cauzat perturbări serioase ale comenzii și controlului unităților rusești. Fără comunicații fiabile prin satelit, mai multe formațiuni ar fi pierdut capacitatea de a coordona atacuri cu drone, de a solicita sprijin de artilerie sau de a reorganiza pozițiile defensive în timp real.

Forțele ucrainene ar fi răspuns cu „contraatacuri” în sectoarele afectate de această defecțiune a satelitului, permițându-le să avanseze rapid, în timp ce trupele ruse se confruntau cu dificultăți în coordonarea întăririlor.

În ultimele zile, au fost detectate semne ale unei încetiniri a impulsului ofensiv al Rusiei. Analiza ISW indică faptul că câștigurile teritoriale rusești au scăzut de la 141 de kilometri pătrați în ultima săptămână a lunii ianuarie la 74 de kilometri pătrați în a doua săptămână a lunii februarie. Fără îndoială, Ucraina vrea să-și arate mușchii înaintea noii runde de negocieri care are loc astăzi la Geneva, Elveția.

Sursa: Rador Radio România