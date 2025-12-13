În felul acesta se deschide posibilitatea acordării de împrumuturi Ucrainei. Pentru a înțelege la cât se ridică suma blocată, aceasta reprezintă 60% din PIB al României.

Romania GDP (€350B) | █████████████████████████████████████████

Activele înghețate €210B | █████████████████████████▌

Ursula von der Leyen: „Trimitem Rusiei un semnal clar: atâta timp cât acest război brutal continuă, costurile Rusiei nu vor face decât să crească.”

Ce înseamnă acest lucru în termeni simpli:

Europa tocmai a blocat pe termen nelimitat sumele pe care Rusia la avea în băncile din Europa. Pierde accesul la un fond de rezervă de urgență în suma menționată.

Aceste sume pot crea un flux de finanțare către alte obiective pe care Rusia nu îl poate bloca sau influența. Statele membre ale UE intenționează să utilizeze o parte din activele suverane rusești pe care le-au imobilizat după invazia Ucrainei de către Moscova în 2022.