Decizia Uniunii Europene de a apela la mecanismul cooperării consolidate pentru finanțarea comună a sprijinului destinat Ucrainei marchează o schimbare importantă în modul de funcționare al blocului comunitar.

Fără a mai aștepta unanimitatea tuturor celor 27 de state membre, o majoritate largă a ales să meargă mai departe prin împrumuturi comune, redeschizând atât dezbaterea despre datoria europeană, cât și pe cea despre o Uniune care avansează în ritmuri diferite, în funcție de voința politică a statelor membre.

Această evoluție se datorează în parte și poziției UE-sceptice a administrației Trump, clar exprimată și în noua Strategie de Securitate a SUA. Este un „efect colateral” al insistenței Washingtonului ca problemele europene – precum războiul din Ucraina – să fie responsabilitatea Europei.

Comisia Europeană a adoptat oficial propuneri legislative pentru a asigura un sprijin financiar de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina în perioada 2026 și 2027. Bazându-se pe acordul Consiliului European din decembrie, acest pachet marchează un pas critic în angajamentul continuu al UE față de apărarea Kievului împotriva agresiunii ruse. Finanțarea este structurată sub forma unui împrumut cu recurs limitat, conceput pentru a acoperi aproximativ două treimi din nevoile de finanțare ale țării, conform evaluărilor Fondului Monetar Internațional.



În intervenția sa din cadrul briefingului Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a subliniat caracterul excepțional al acestui mecanism al cooperării consolidate, afirmând: „Așadar, acest lucru nu ar trebui, cu siguranță nu ar trebui, să devină o procedură standard. Procedura standard este bugetul și toți cei 27 împreună. Dar cred că acest lucru a arătat și cât de important este ca voința politică a marii majorități a statelor noastre membre să fie pusă în aplicare. Prin urmare, cooperarea consolidată este un instrument care poate fi folosit, dacă este necesar, pentru a pune în aplicare voința politică a marii majorități, atunci când acest lucru este necesar.”



Cooperarea consolidată este un mecanism prevăzut de tratatele UE care permite unui grup de state membre să avanseze într-un anumit domeniu atunci când consensul la nivelul tuturor celor 27 nu poate fi atins într-un termen rezonabil. În cazul pachetului financiar pentru Ucraina, acest instrument a fost utilizat pentru a permite emiterea de datorie comună cu participarea majorității statelor membre.

Decizia are implicații directe asupra dezbaterii mai largi privind datoria comună a UE. Finanțarea prin împrumuturi comune, garantate din bugetul Uniunii, amintește de precedente precum instrumentele create în timpul pandemiei, dar este aplicată acum într-un context de securitate și politică externă. Executivul european a subliniat că această abordare este legată strict de circumstanțe excepționale și de obiective clar definite.



