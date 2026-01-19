În cadrul plenului de la Strasbourg care începe luni, eurodeputații vor decide dacă vor solicita avizul Curții Europene de Justiție cu privire la compatibilitatea acordurilor UE-Mercosur cu tratatele UE.

În urma semnării Acordului de parteneriat și a Acordului comercial interimar, programate pentru sâmbătă, 17 ianuarie, în Paraguay, plenul va vota două propuneri ale deputaților care solicită Curții Europene de Justiție (CJUE) evaluări ale temeiurilor lor juridice.

În cazul în care o propunere este aprobată, aceasta va declanșa revizuiri juridice de către CEJ înainte ca eurodeputații și statele membre să poată proceda la ratificarea acordurilor.

În conformitate cu tratatele UE, un stat membru, Parlamentul European, Consiliul sau Comisia pot obține avizul Curții de Justiție cu privire la compatibilitatea cu tratatele a unui acord preconizat.

În cazul în care avizul Curții este negativ, acordul nu poate intra în vigoare decât dacă este modificat.

Luni, deputații europeni vor organiza o dezbatere cu o rundă de vorbitori din partea grupurilor politice cu privire la o moțiune de cenzură împotriva Comisiei Europene, urmată de un vot prin apel nominal joi.

Pentru a fi adoptată, moțiunea trebuie să întrunească o majoritate de două treimi din voturile exprimate, reprezentând majoritatea membrilor care compun Parlamentul European.

În conformitate cu Regulamentul de procedură al PE, o moțiune de cenzură împotriva Comisiei poate fi înaintată președintelui de către o zecime dintre membrii care compun Parlamentul, și anume 72 de eurodeputați.

Voturi:

- miercuri, 21 ianuarie (solicitare de aviz din partea CJUE);

- joi, 22 ianuarie (moțiune de cenzură)