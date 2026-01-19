UE-Mercosur: Cerere de avize ale Curții de Justiție și moțiune de cenzură
În cadrul plenului de la Strasbourg care începe luni, eurodeputații vor decide dacă vor solicita avizul Curții Europene de Justiție cu privire la compatibilitatea acordurilor UE-Mercosur cu tratatele UE.
În urma semnării Acordului de parteneriat și a Acordului comercial interimar, programate pentru sâmbătă, 17 ianuarie, în Paraguay, plenul va vota două propuneri ale deputaților care solicită Curții Europene de Justiție (CJUE) evaluări ale temeiurilor lor juridice.
În cazul în care o propunere este aprobată, aceasta va declanșa revizuiri juridice de către CEJ înainte ca eurodeputații și statele membre să poată proceda la ratificarea acordurilor.
În conformitate cu tratatele UE, un stat membru, Parlamentul European, Consiliul sau Comisia pot obține avizul Curții de Justiție cu privire la compatibilitatea cu tratatele a unui acord preconizat.
În cazul în care avizul Curții este negativ, acordul nu poate intra în vigoare decât dacă este modificat.
Luni, deputații europeni vor organiza o dezbatere cu o rundă de vorbitori din partea grupurilor politice cu privire la o moțiune de cenzură împotriva Comisiei Europene, urmată de un vot prin apel nominal joi.
Pentru a fi adoptată, moțiunea trebuie să întrunească o majoritate de două treimi din voturile exprimate, reprezentând majoritatea membrilor care compun Parlamentul European.
În conformitate cu Regulamentul de procedură al PE, o moțiune de cenzură împotriva Comisiei poate fi înaintată președintelui de către o zecime dintre membrii care compun Parlamentul, și anume 72 de eurodeputați.
Voturi:
- miercuri, 21 ianuarie (solicitare de aviz din partea CJUE);
- joi, 22 ianuarie (moțiune de cenzură)
Background
Uniunea Europeană și Mercosur au semnat sâmbătă la Asuncion, în Paraguay, un acord comercial istoric, marcând finalul a 25 de ani de negocieri între UE și statele Mercosur - Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay.
Acordul stabilește crearea oficială a uneia dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, cu peste 700 de milioane de locuitori, reprezentând 30% din PIB-ul global.
Majoritatea statelor europene l-au susținut recent, în pofida opoziției mai multor țări, inclusiv a Franței.
România a votat pentru în cadrul reuniunii ambasadorilor UE, dar votul a fost criticat ulterior de PSD, care a reclamat faptul că nu s-a discutat în guvern despre acest subiect.
Comentarii