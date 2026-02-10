Economia de război a Rusiei intră în zona de risc: scăderile de venituri, inflația și costurile militare îi determină pe oficialii financiari să avertizeze Kremlinul asupra unei posibile crize în lunile următoare, notează „Washington Post” (SUA).

În spatele ușilor închise de la Kremlin, nu toți mai vorbesc despre reziliență și creștere. O parte a echipei financiare a lui Vladimir Putin transmite avertismente tot mai apăsate: dacă tendințele actuale continuă, Rusia ar putea intra într-o zonă de criză financiară chiar în lunile următoare, unele estimări interne vorbind despre un orizont de timp care duce periculos de aproape de vara acestui an.

Problema nu este una singulară, ci un cumul de tensiuni care încep să se sincronizeze. Motorul principal al finanțelor ruse – veniturile din petrol și gaze – nu mai livrează același flux de lichiditate. Scăderile de venituri, inclusiv episoade bruște comparativ cu anul trecut, complică serios construcția bugetară, într-un moment în care cheltuielile militare rămân la niveluri record. Economia a fost ținută pe linia de plutire tocmai prin aceste injecții masive legate de război, dar modelul începe să arate semne de oboseală.

În paralel, presiunea externă nu slăbește, ci se rafinează. Occidentul vizează tot mai direct infrastructura prin care Rusia își mai monetizează exporturile, în special flota „din umbră” folosită pentru transportul petrolului. Discuțiile despre restricții maritime, asigurări sau servicii conexe nu sunt simple gesturi simbolice: ele lovesc exact în circuitul financiar care alimentează bugetul de război.

În interior, tensiunile sunt amplificate de climatul monetar. Dobânzile ridicate, menținute pentru a ține sub control inflația și rubla, apasă pe creditare și investiții. Economia civilă resimte tot mai acut efectul de sufocare, iar percepția inflației rămâne, pentru populație și mediul de afaceri, mai mare decât cifrele oficiale. În astfel de condiții, creșterea bazată pe comenzi militare nu mai reușește să mascheze încetinirea din restul sectoarelor.

Semnalele cele mai sensibile vin, ca de obicei, din zona economiei de zi cu zi. Relatări citate în presa occidentală vorbesc despre închideri de restaurante, concedieri și scăderea consumului — acei indicatori informali care, de multe ori, anunță mai devreme decât statisticile o răcire economică reală. Un om de afaceri moscovit vorbește chiar despre o posibilă criză „în trei sau patru luni”, o formulare care, dincolo de exactitatea calendarului, spune mult despre starea de spirit din mediul privat.

Paradoxul este că, în pofida acestor avertismente, spațiul de manevră politică rămâne limitat. Pentru Kremlin, războiul a devenit un proiect prea vast pentru a fi încetinit fără costuri strategice majore. Asta înseamnă că ajustările economice – taxe mai mari, împrumuturi interne, presiuni pe companii sau tăieri în alte zone bugetare – riscă să fie aplicate într-un context deja tensionat social și economic.

Dacă scenariile pesimiste se confirmă, Rusia nu s-ar confrunta neapărat cu un colaps brusc, ci cu o deteriorare în trepte: bugetul sub stres, finanțarea tot mai scumpă, consumul în regres și o dependență crescândă de măsuri de urgență. Într-un astfel de tablou, întrebarea nu mai este doar cât poate cheltui Kremlinul pentru război, ci cât timp mai poate susține ritmul fără să-și fractureze propria economie.