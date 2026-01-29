„Iată cum își va pierde Putin puterea” – un expert dezvăluie scenariul cel mai probabil pentru dictatorul tot mai bătrân al țării, scrie „Daily Mail” (Marea Britanie).

În vârstă de 73 de ani, Putin a atins vârsta medie la care mor liderii ruși. Pentru liderul țării cu mandatul cel mai îndelungat, după cel al lui Stalin, ceasul începe să ticăie, dar cum va sfârși oare domnia lui? Pentru Daily Mail, un expert marcant în politica Rusiei a dezvăluit scenariul cel mai posibil, el relevând cinci eventuale căi prin care dictatorul ar cădea - de la asasinat la o lovitură de stat.

Dr. John Kennedy, șeful programului pentru Rusia și Eurasia de la RAND Europe, i-a declarat corespondentului nostru în materie de politică externă, David Averre, că, cel mai probabil, în pofida presiunilor crescânde pe tema jalnicei invazii a Rusiei din Ucraina, Putin ar muri la putere.

Kennedy a prezis că asta s-ar putea întâmpla mai curând decât s-ar aștepta unii, el menționând niște informații credibile potrivit cărora Putin ar căuta un tratament pentru niște probleme de sănătate încă nedezvăluite.

În pofida declinului economic al Rusiei ulterior invaziei din Ucraina și în pofida celor aproape 1 milion de oameni pierduți, Kennedy a calificat drept puțin probabile scenariile vizând înlăturarea lui Putin prin forță.

El a mai spus că, având în vedere că Putin și-a instalat aliați în toate pozițiile-cheie ale puterii, precum și înlăturarea brutală a opozanților, asta înseamnă că dictatorul va rămâne președinte până la moarte.

„Toată lumea se bazează pe Putin”, a declarat Kennedy în serialul Daily Mail intitulat „Future Headlines” (Viitoare știri de pe prima pagină, n. red.).

„El își promovează prietenii. Toate cadrele din jurul lui Putin sunt foști colegi. El și-a concentrat întreaga putere în jurul său or, acest demers s-a intensificat în urma invaziei totale a Ucrainei.

După moartea lui Alexei Navalnîi, nu am constatat apariția niciunui adversar redutabil împotriva lui, la nivel de partid sau la nivel regional. Înlăturarea sa este foarte greu de prevăzut atâta vreme cât circumstanțele nu se schimbă.

Scenariul cel mai probabil este acela ca Putin să moară la putere, având în vedere că el și-a consolidat un sistem bazat pe totală loialitate. După care ar urma niște remanieri rapide – cadrele vor trebui să își strângă rândurile și să lupte pentru putere”.

Totuși, Kennedy nu a putut exclude eventuala asasinare a lui Putin, deși nu prin elita de guvernământ de la Moscova, ci prin niște facțiuni regionale care au dus greul războiului din Ucraina.

O bună parte din armata rusă este formată din recruți proveniți din niște sărace regiuni agricole. De-a lungul istoriei, asemenea regiuni s-au opus controlului Moscovei, un exemplu fiind cele două brutale războaie din Cecenia pentru independență, din anii ’90 și 2000.

Kennedy a explicat: „Există o mare diferență între viața de la Moscova și cea din diverse regiuni ale Rusiei. Știm că multe regiuni din Rusia sunt sărace, iar viitorul lor nu arată prea roz. Cu timpul, mai ales datorită faptului că multe resurse sunt investite în război, apare o situație care, la un moment dat, ar putea duce la o anume fierbere, astfel încât... un asasinat s-ar putea întâmpla, iar cauza ar putea deveni regională. Totuși, Putin este obsedat de propria securitate. El apare tot mai puțin în public. Asta s-ar putea datora faptului că este bolnav, obosit sau paranoic – sau o combinație din aceste trei motive.

Totuși, din câte știm, el este un președinte foarte „securizat”. Serviciile de securitate și armata sunt foarte interesate să îl apere.

În același timp, asasinatele se mai întâmplă, totuși. El mai trebuie încă să-și viziteze aliații Rusiei și regiunile ei – ar putea apărea ocazii. Dacă eu cred că un asemenea scenariu este posibil? Se poate întâmpla orice. E absolut posibil ca, dată fiind situația din Ucraina, cineva să vrea să-l omoare”.

Kennedy a avertizat că zilele lui Putin sunt numărate și a cerut Occidentului să se pregătească în fața haosului care ar urma după moartea sa.

„Dacă facem o estimare pe termen mediu sau lung, situația din Rusia e gata să se schimbe”, a mai spus el. „Dacă va fi vorba despre o schimbare făcută de cei din jurul său sau dacă va fi vorba de o revoltă democratică sau de o lovitură de stat, e necesar să avem în vedere toate aceste posibilități”.

