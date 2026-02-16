Fostul ministru ucrainean al Energiei Herman Galușcenko a fost arestat în baza unui mandat emis de Biroul Național Anticorupție din Ucraina (NABU) și de Procuratura Anticorupție (Sapo) în timpul unei tentative de trecere a frontierei cu trenul.

Agenția italiană de știri ANSA relatează că tentativa de părăsire a țării ar fi avut loc în noaptea de 14 spre 15 februarie. Conform raportului, polițiștii de frontieră au primit o solicitare de la NABU și SAPO cu privire la Galușcenko, prin care se solicitau informații în cazul în care acesta ar fi încercat să treacă frontiera, o procedură utilizată atunci când o persoană este implicată într-un proces penal.

Sky News relatează că în Odesa, portul sudic al Ucrainei atacat în mod regulat de Rusia, au izbucnit incendii de amploare. Serviciul de urgență al țării a declarat că nimeni nu a fost rănit în aceste ultime atacuri. „O instalație feroviară a fost avariată, iar în timpul celui de-al doilea atac, a luat foc un rezervor de combustibil, rezultând o scurgere și aprinderea produselor petroliere”, a adăugat grupul.

Ministerul rus al Apărării declară că trupele sale din Ucraina au capturat satul Țvitkove, în regiunea sud-estică Zaporijjia, potrivit agenției de știri de stat Tass, citată de Sky News.

Ideea introducerii unei guvernări externe în Ucraina sub auspiciile Națiunilor Unite după finalizarea operațiunii militare speciale este una dintre opțiunile posibile pentru soluționarea conflictului, iar Rusia este pregătită să o discute cu alte țări, așa cum a declarat viceministrul rus de externe, Mihail Galuzin, într-un interviu acordat agnției TASS.

„Ideea nu este nouă”, a spus el. „În martie 2025, președintele rus Vladimir Putin a declarat că, în cazul Ucrainei, stabilirea unei guvernări externe sub auspiciile Națiunilor Unite este una dintre opțiunile posibile.”

„În activitățile de menținere a păcii ale organizației mondiale au existat precedente similare”, a adăugat viceministrul Galuzin. „În general, Rusia este pregătită să discute posibilitatea introducerii unei guvernări externe temporare la Kiev cu Statele Unite, cu țările europene și altele”.

Între timp, Teritoriul Krasnodar din Federația Rusă a anunțat că a suferit un „atac masiv” în regiune, care a avariat un petrolier, un depozit și terminale, precum și alte instalații. Ukrainska Pravda a relatat acest lucru, citând Cartierul General Operațional al Teritoriului Krasnodar din Federația Rusă și pe guvernatorul Teritoriului Krasnodar, Veniamin Kondratiev.

„În satul Volna, districtul Temriuk, un rezervor de petrol a luat foc din cauza resturilor căzute de o dronă”. Autoritățile ruse nu au specificat amploarea incendiului sau pagubele, dar au menționat că, potrivit datelor preliminare, „nu au existat victime”.

Cartierul General Operațional Rus a raportat și că în stingerea incendiului au fost implicate „67 de persoane și 20 de vehicule, inclusiv angajați ai Ministerului Urgențelor din Rusia din Teritoriul Krasnodar”.

