Noua lege adoptată miercuri de plenul Parlamentului European de la Strasbourg va garanta că securitatea energetică a Uniunii nu va fi folosită drept armă de către Federația Rusă.

Eurodeputații au aprobat interzicerea treptată a importurilor de gaze naturale prin gazoducte și de gaze naturale lichefiate începând cu 2026

Comisia Europeană trebuie să propună interzicerea importurilor de petrol în 2027

Se armonizează sancțiunile maxime impuse în cazul încălcării prevederilor

Gazul natural lichefiat (GNL) rusesc de pe piața la vedere va fi interzis la nivelul Uniunii odată cu intrarea în vigoare a regulamentului la începutul anului viitor, în timp ce importurile de gaze prin gazoducte vor fi eliminate treptat până pe 30 septembrie 2027. Noul act legislativ stabilește și o serie de sancțiuni pe care statele membre le vor impune operatorilor care încalcă prevederile.

Pregătiri pentru interzicerea importurilor de petrol

La negocierile cu președinția daneză a Consiliului Uniunii Europene, deputații europeni au insistat ca toate importurile de petrol din Rusia să fie interzise. De asemenea, au obținut angajamentul Comisiei de a prezenta un text legislativ în acest sens la începutul anului viitor, pentru ca interzicerea efectivă să poată intra în vigoare cât mai curând și nu mai târziu de finalul anului 2027.

Deputații europeni au făcut presiuni și pentru stabilirea unor condiții mai stricte în care interdicția importurilor să poată fi suspendată temporar, în situații de urgență ce țin de securitatea energetică a Uniunii.

Pentru a elimina lacunele și a reduce riscul de eludare a prevederilor, operatorii vor fi obligați să le prezinte autorităților vamale dovezi mai riguroase și mai detaliate privind țara de producție înainte de a importa sau depozita gaze naturale.

Un eveniment istoric

"UE face un pas uriaș către o nouă eră, fără gaze și petrol rusesc. Rusia nu mai poate folosi niciodată exporturile de combustibili fosili drept armă împotriva Europei. Prioritățile noastre cheie au fost accelerarea cât mai mult posibil a calendarului de interzicere a gazelor prin conducte, interzicerea contractelor GNL pe termen lung cu un an mai devreme decât era prevăzut și prevenirea eludării acestor noi reguli", a declarat raportorul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (ITRE), finlandezul Ville Niinistö (Verts/ALE).

"Acum, trebuie să acționăm fără întârziere pentru a pune în aplicare acest acord și să ne îndreptăm atenția către importurile de petrol, unde vrem să ne asigurăm că angajamentul Comisiei Europene de a face o propunere la începutul anului 2026 va fi respectat",

a mai declarat Ville Niinistö.

"Votul de astăzi transmite un mesaj clar și puternic: Europa nu va mai fi niciodată dependentă de gazul rusesc. Aceasta este o realizare majoră pentru Uniunea Europeană și un punct de cotitură istoric în politica energetică europeană. Am consolidat propunerea inițială a Comisiei Europene prin introducerea unei căi către interzicerea petrolului și a produselor aferente, prin încheierea contractelor pe termen lung mai devreme decât se propusese inițial și prin asigurarea unor sancțiuni pentru nerespectare", a declarat raportoarea Comisiei pentru comerț internațional, letona Inese Vaidere (PPE)

