La patru ani de la începutul invaziei Ucrainei, energia nucleară civilă rămâne în afara sancțiunilor impuse Moscovei. Iar EDF are mari dificultăți în a renunța la compania rusă Rosatom pentru alimentarea reactoarelor sale cu uraniu îmbogățit…

„Libération” (Franța) scrie că istoria industriei nucleare, dominată de rațiuni de stat și lipsă de transparență uneori, nu este străină de contradicții. Însă, de la invazia rusă a Ucrainei lansată în februarie 2022 de Vladimir Putin, comerțul său cu uraniu îmbogățit cu Rusia a devenit extrem de problematic. Într-un nou raport obținut de „Libération”, Greenpeace denunță acest „trafic radioactiv” care continuă între grupurile publice franceze EDF și Orano și conglomeratul public rus Rosatom: „Aproape patru ani după începutul invaziei [...], baletul cargourilor încărcate cu uraniu continuă între Rusia și Franța”. „Franța se zbate la Bruxelles pentru a evita sancțiunile” împotriva furnizorului său rus, acuză ONG-ul antinuclear.

Pentru a-și alimenta cele 57 de reactoare, sectorul nuclear francez importă combustibil din întreaga lume. EDF și Orano cumpără aproximativ 14.000 de tone de uraniu natural pe an pentru a fi îmbogățit și transformat în combustibil. Rusia, care reprezintă doar 6% din producția mondială de uraniu natural, nu este un furnizor direct. „Astăzi suntem puțin expuși la uraniul rusesc; dacă există o țară care își controlează aprovizionarea și întreg ciclul combustibilului, aceea este Franța”, susțin reprezentanții Orano. Fosta Areva se aprovizionează în principal cu aproximativ 7.000 de tone pe an din Kazahstan, Uzbekistan și Canada. De asemenea, prospectează în Mongolia și în alte regiuni, mai ales după confiscarea minelor sale din Niger.

Însă o bună parte din acest „yellow cake” (pulbere galbenă de uraniu) provine din zona de influență a Rusiei sau tranzitează teritoriul acesteia până la porturile Rotterdam și Dunkerque. Conform datelor vamale, Greenpeace estima importurile franceze de uraniu natural la 10.370 de tone la finalul lunii septembrie 2025, dintre care aproape 50% proveneau din Kazahstan (3.082 tone) și Uzbekistan (2.093 tone). Uraniul kazah ridică semne de întrebare, deoarece Rosatom rămâne principalul actor în extracția minieră din această țară. Însă adevărata problemă este în altă parte.

45,2 tone de uraniu îmbogățit rusesc importate în 2025

Franța continuă „să importe uraniu rusesc sub formă de uraniu natural îmbogățit sau uraniu reprocesat reîmbogățit (URE)”, din motive discutabile. Aproape 257 de tone de uraniu îmbogățit provenit din străinătate au intrat pe teritoriul francez între ianuarie și sfârșitul lunii septembrie 2025. Din acest total, 45,2 tone proveneau direct din Rusia — mai puțin decât în 2024 (65 tone) și mult mai puțin decât în 2023 (223 tone). Și totuși, nimic ilegal: energia nucleară civilă este exclusă din sancțiunile europene împotriva Rusiei… în principal la cererea Franței.

Guvernul a cerut EDF să reducă importurile de URE rusesc, în urma unei campanii Greenpeace împotriva acestui „business al rușinii”. Dar, în culise, lucrează pentru a menține energia nucleară în afara foii de parcurs pregătite la Bruxelles pentru reducerea dependenței energetice de Rusia.

Dar de ce cumpără EDF în continuare uraniu reîmbogățit din Rusia, când partenerul său Orano este unul dintre liderii mondiali în combustibil nuclear? „Odată cu extinderea capacităților uzinei noastre de îmbogățire Georges-Besse-II de la Tricastin cu 30%, Franța nu este în pericol în privința aprovizionării; nu avem nevoie de ruși pe acest subiect”, afirmă Orano. Grupul susține că produce suficient combustibil pentru a alimenta „90 de milioane de gospodării - și 120 de milioane după extinderea uzinei” până în 2030 (pentru un cost de 1,7 miliarde de euro). Mult mai mult decât necesarul EDF.

Dacă există o dependență de Rusia, aceasta este, în realitate, o alegere a EDF. Subiectul este tabu în cadrul companiei, dar filiala sa Framatome a semnat în 2021 un contract de 600 de milioane de euro cu TVEL (filială Rosatom) pentru un combustibil foarte specific: uraniul reîmbogățit (URE) produs la uzina rusă Seversk, lângă Tomsk, în Siberia, din uraniu reprocesat (URT) provenit din combustibilul uzat al reactoarelor EDF, reprocesat la uzina Orano din La Hague.

EDF a trimis la mijlocul lunii noiembrie aproximativ zece containere de URT din Dunkerque către portul rusesc Ust-Luga de la Marea Baltică, cu destinația Seversk. După transformarea în URE de către ruși, materialul este retrimis în Franța pentru a fi utilizat ca combustibil în singura centrală autorizată să îl folosească: Cruas, în Ardèche, ale cărei patru reactoare sunt alimentate din 2023 cu URE rusesc.

Siberia, „groapa de gunoi” a EDF

EDF chiar are nevoie de acest uraniu reîmbogățit de Rosatom? Nimic nu indică acest lucru. Compania declară că achiziționează anual 7.000 de tone de uraniu (natural sau îmbogățit) din întreaga lume pentru a-și alimenta reactoarele. „Avem o strategie de diversificare care ne permite să nu depindem de nicio zonă geografică sau de vreun furnizor”, afirmă EDF. Cu alte cuvinte, cele 45 de tone de URE rusesc din 2025 reprezintă o cantitate minoră, în condițiile în care parcul nuclear francez consumă 1.200 de tone de combustibil pe an.

„EDF ar putea renunța perfect la acest URE rusesc, dar este o decizie cinică, care ascunde motive mai puțin mărturisite”, spune expertul Yves Marignac de la asociația négaWatt. Potrivit acestuia, EDF apelează la Rosatom pentru putea a scăpa de o mare parte din stocul său de URT acumulat — deja 35.000 de tone sunt depozitate la Tricastin. „EDF ar putea reîmbogăți acest material la Orano; nu este adevărat că doar Rosatom știe să facă asta. Scopul contractului este eliminarea unor deșeuri costisitoare”, afirmă el.

Conform lui Marignac, din sutele de tone de URT trimise de EDF în Rusia (124 tone în 2025, 254 în 2024, 734 în 2023), doar 1/8 este transformat în URE și returnat în Franța. „Celelalte 7/8 sunt abandonate sub formă de uraniu sărăcit, utilizabil doar în scopuri militare”. Pentru el, „Siberia a devenit groapa de gunoi a industriei nucleare”.

EDF susține că dorește să se „dezangajeze treptat de uraniul reîmbogățit rusesc” și a cerut Orano să studieze fezabilitatea unei uzine similare în Europa de Vest. Dar proiectul ar putea dura ani și ar costa miliarde. Între timp, Franța rămâne dependentă de complexul nuclear rus, în contradicție cu discursurile oficiale despre suveranitate.

Greenpeace cere statului francez „să facă lumină” asupra acestui comerț cu Rusia și să determine Orano, Framatome și EDF să înceteze „relațiile nucleare cu compania criminală Rosatom”.

