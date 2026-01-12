Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se duce sâmbătă, 17 ianuarie, în Paraguay pentru a semna Acordul Mercosur, a anunțat luni o purtătoare de cuvânt a Executivului de la Bruxelles.

Acordul negociat timp de 25 de ani va fi semnat sâmbătă, 17 ianuarie, la Asuncion, în Paraguay. La eveniment va participa și președintele Consiliului European, Antonio Costa.

Acordul a fost aprobat de Consiliul UE săptămâna trecută.

Întrebat dacă acordul va putea fi aplicat provizoriu înainte de ratificarea de către Parlamentul European, un purtător de cuvânt al CE a precizat că "tratatul permite această posibilitate".

Mercosur este un bloc comercial sud-american înființat în 1991, format din Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay.

"După 25 de ani de elaborare - am realizat un acord substanțial și reciproc avantajos, care va crește prosperitatea și va crea oportunități incredibile. Acest acord marchează o nouă eră de comerț și cooperare cu partenerii noștri din Mercosur. Dar este, de asemenea, o dovadă a rezistenței și forței relației noastre cu America Latină și una care ne va apropia mai mult", a declarat vineri, într-un comunicat, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Prin acest acord se creeză o piață de 700 de milioane de oameni - cea mai mare zonă de liber schimb din lume.

"Astăzi, 60.000 de companii europene exportă în Mercosur, jumătate dintre acestea fiind întreprinderi mici și mijlocii care vor beneficia de tarife mai mici, vor economisi aproximativ 4 miliarde de euro în fiecare an în taxe la export și vor beneficia de proceduri vamale mai simple. În mod esențial, va oferi, de asemenea, companiilor noastre un acces mai bun la materii prime critice", a mai declarat Ursula von der Leyen.



Potrivit CE, se estimează că exporturile din statele membre UE către Mercosur vor crește cu aproape 50 de miliarde de euro până în 2040, iar exporturile Mercosur vor crește, la rândul lor, cu până la 9 miliarde de euro.

Președintele Nicușor Dan a transmis vineri că acordul acesta reprezintă o oportunitate pentru România.

"România a votat în favoarea Acordului comercial dintre Uniunea Europeană și statele Mercosur, din care fac parte Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay, după ce am negociat, alături de alte state europene, elemente suplimentare de protejare a producătorilor români și europeni, cu precădere în sectorul agricol", a transmis președintele printr-un mesaj postat pe platforma X.

PSD și AUR au criticat înțelegerea.

Social-democrații au anunțat ca vor folosi toate pârghiile și toate procedurile existente la nivelul Parlamentului European pentru amendarea Acordului UE-Mercosur în sensul protejării intereselor fermierilor români și europeni.

