Comitetul Politic al USR a fost convocat pentru nominalizarea miniștrilor. Radu Miruță, propus la Apărare. Irineu Darău, la Economie.

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat joi, înaintea participării la reuniunea Consiliului European, dacă USR l-a consultat înainte de a-l numi pe Miruță la Apărare.

"Și pentru domnul Miruță, și pentru domnul Darău sunt oameni care am încredere", a spus Dan.



Președintele USR, Dominic Fritz, a convocat joi dimineață Comitetul Politic al USR pentru data de 19 decembrie 2025, ora 12:00, în format online. Pe ordinea de zi se află un punct unic, validarea propunerilor pentru ministerele de apărare și economie.

Fritz supune la vot Comitetului Politic pe actualul ministru al Economiei, Radu Miruță, pentru funcția de ministru al Apărării, acesta urmând să ocupe și poziția de vicepremier. Pentru conducerea Ministerului Economiei, este propus senatorul Irineu Darău.

"Propunerea lui Radu Miruță pentru Ministerul Apărării este una firească având în vedere rigoarea de care a dat dovadă în activitatea guvernamentală, dar și în contextul implicării sale directe și consistente în implementarea Programul SAFE în România, program de înzestrare a Armatei cu interacțiune între Ministerul Apărării și industria națională de apărare de la Ministerul Economiei", spune USR.

„În cele șase luni de mandat la Ministerul Economiei, am demonstrat că pot pune o instituție pe direcția corectă, că pot elimina nedreptăți și că știu cum să valorific resursele naturale ale României. Am încredere deplină că succesorul meu va menține această linie, iar eu voi rămâne un sprijin constant în Guvern pentru continuitatea acestor proiecte. În același timp, consider esențial să consolidăm sectorul Apărării, să întărim capacitățile industriale și să modernizăm producția, astfel încât România să fie mai bine pregătită pentru provocările actuale de securitate. Ca vicepremier, mă voi asigura că proiectele pe care le-am început la Ministerul Economiei își urmează foaia de parcurs pe care am gândit-o. Mă simt onorat de această nominalizare și sper să pot arăta că fac treabă bună pentru România, indiferent de sigla instituției pe a cărei poartă intru”, a declarat Radu Miruță.

Radu Mirută este ministru interimar al Apărării de pe 28 noiembrie, când Ionuț Moșteanu a anunțat că a demisionat din funcția de ministru al Apărării după ce s-a aflat că și-a falsificat CV-ul în anul 2016.