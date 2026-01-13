PSD a dat o lecție partenerilor de guvernare pe tema acordului UE-Mercosur, a spus la RFI eurodeputatul Vasile Dîncu.

"A fost pur și simplu nevoia de echilibru și chiar o lecție pe care s-o dăm partenerilor noștri de guvernare că marile proiecte totuși trebuie discutate și a se obține un consens în coaliție", a afirmat el, după ce Parlamentul European a votat pentru a trimite Acordul UE-Mercosur la Curtea Europeană de Justiție (CJUE) să evalueze dacă documentul este conform cu tratatele comunitare.

A fost un vot strâns, 334 la 324, iar eurodeputații PSD au susținut că votul lor a fost decis.

”Voturile noastre au fost decisive de data asta în PE, adică am putea să spunem că România a contat. Votul nostru a fost determinat și de un element de politică internă sau acesta a fost cel mai important și nu neapărat unul bazat pe un calcul, pentru că încă nu știm care este pierderea reală pe care ar putea să o aibă agricultorii români vizavi de faptul că industria are o pondere mult mai mare în PIB, decât agricultura”.

Dîncu a criticat la RFI faptul că Guvernul nu a ținut cont de opinia ministrului Agriculturii pe tema acordului cu Mercosur: ”Am fost determinați de faptul că membri ai Guvernului, parte din coaliția noastră, nu au ținut cont nici de avizul ministrului Agriculturii, că nu au prezentat și nu au făcut o dezbatere publică în România".

La remarca realizatorului că, dacă nu au existat dezbateri publice reale în România pe tema Mercosur, este și vina ministrului Agriculturii, care e membru PSD, eurodeputatul Vasile Dîncu a răspuns: ”Cu fermierii a discutat, dezbaterile nu au funcționat cu restul Guvernului, cu cealaltă parte din Guvern, pentru că ministrul Agriculturii a venit cu analize, a făcut la Guvern un raport, un proces verbal, în care se opunea acordului Mercosur, dar nu a fost băgat în seamă”.

Uniunea Europeană și Mercosur au semnat sâmbătă la Asuncion, în Paraguay, acest acord comercial istoric, după 25 de ani de negocieri.

Rezoluția adoptată de PE solicită Curții de Justiție a UE să verifice dacă anumite părți ale acordului sunt conforme cu tratatele UE.

În centrul disputei se află un mecanism din acord care ar permite Braziliei, Argentinei, Paraguayului și Uruguayului să conteste legislația UE care amenință accesul pe piață acordat în temeiul acordului. Criticii au avertizat că aceasta ar putea include viitoare reguli de sustenabilitate.

Votul a avut loc pe fondul protestelor tensionate ale fermierilor, inclusiv români, în fața Parlamentului European de la Strasbourg.

Acest vot ar putea întârzia ratificarea acordului cu până la 24 de luni. Comisia are însă și opțiunea de a aplica în mod provizoriu acordul.

