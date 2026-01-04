România e activ implicată în discuțiile referitoare la convocarea unei reuniuni a Consiliului de Securitate ONU, anunță MAE. De la Cotroceni nu a venit nicio reacție, iar premierul Ilie Bolojan a declarat că nu a discutat cu Nicușor Dan.

Ministerul Afacerilor Externe anunță că urmărește, în strânsă coordonare cu partenerii României din Uniunea Europeană, situația din Venezuela , mai ales că în această țară trăiește o comunitate cu rădăcini românești.

”Siguranța cetățenilor români este prioritară. Misiunile diplomatice și consulare ale României din spațiul Americii Latine și Departamentul Consular din MAE sunt gata să acorde asistență în caz de nevoie, cu sprijinul Delegației Permanente a UE”, precizează MAE, adăugând că a fost activat un mecanism de coordonare consulară la nivelul Uniunii Europene pentru cetățenii UE din Venezuela.

Subliniind că pacea în Venezuela și siguranța comunității românești de acolo ”ne interesează în cel mai înalt grad”, Ministerul Afacerilor Externe solicită ”reținere și responsabilitate din partea autorităților”.

Potrivit site-ului MAE, România nu are ambasador în Republica Bolivariană a Venezuelei, ci doar un Însărcinat cu afaceri a.i., Florina Badea, dar care are reședința la București. Pe site-ul Ambasadei din Caracas, unde se precizează că activitatea misiunii diplomatice e suspendată temporar, apare Claudia Tușa în calitate de Însărcinat cu afaceri a.i.



Revenirea la democrație

MAE susține inițierea în cel mai scurt timp posibil de demersuri pentru revenirea la democrație, ”un deziderat constant exprimat de cetățenii venezueleni”.

Ministerul Afacerilor Externe mai precizează că susține declarația Înaltei Reprezentante pentru Afaceri Externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, privind situația din Venezuela și se consultă cu partenerii din UE pentru o declarație comună.

Kaja Kallas a făcut apel la moderație, în urma unei discuții cu secretarul de stat american Marco Rubio și cu ambasadorul UE la Caracas.

”UE monitorizează îndeaproape situația din Venezuela”, a transmis Kallas într-un mesaj pe rețelele de socializare.

Ea a amintit că ”UE a declarat în repetate rânduri că Maduro nu are legitimitate și a pledat pentru o tranziție pașnică”, precum și pentru respectarea, ”în orice circumstanțe”, a principiilor dreptului internațional și ale Cartei ONU.

Reuniune a Consiliului de Securitate al ONU

România este ”activ implicată în discuțiile referitoare la convocarea unei reuniuni a Consiliului de Securitate ONU”, mai spune MAE, reamintind că UE a instituit, și cu acordul României, regimuri succesive de sancțiuni la adresa regimului nedemocratic de la Caracas, inclusiv după desfășurarea profund viciată a alegerilor prezidențiale din iulie 2024.

”Uniunea Europeană și România nu l-au recunoscut pe Nicolas Maduro drept președinte legitim al Venezuelei.România împărtășește pe deplin prioritatea combaterii traficului de droguri și a criminalității organizate, care reprezintă o amenințare semnificativă la securitatea ambelor continente”.

Combaterea traficului de droguri





Anterior, comunicatului MAE, ministra de Externe Oana Țoiu a transmis un mesaj pe Facebook în care insistă pe combaterea traficului de droguri:

”Decizia de a-l aduce pe Nicolas Maduro în fața justiției poate opri creșterea flagelului traficului de droguri, poate reda venezuelenilor șansa la un viitor bun în prosperitate dar este și o decizie care ne aduce la masa discuțiilor diplomatice pentru a reafirma și a proteja regulile internaționale”.

”Împărtășim pe deplin prioritatea combaterii traficului de droguri și a criminalității organizate, care reprezintă o amenințare semnificativă la securitatea noastră comună”.







Bolojan nu a discutat cu Dan

Premierul Ilie Bolojan a declarat sâmbătă seara, la Digi 24 , că România va urma poziția oficială a Uniunii Europene privind atacurile SUA din Venezuela.

El a declarat că operațiunea SUA ”nu e uzuală” și și-a exprimat speranța că va fi instaurată o ”conducere stabilă” care să restabilească democrația.

”Fără să fiu un specialist în drept internațional, în mod evident, urmărind relațiile dintre Statele Unite și Venezuela, au fost niște relații conflictuale de foarte mulți ani de zile, Statele Unite acuzând conducerile dictatoriale ale Venezuelei din ultimii ani de trafic de droguri, de încurajare a criminalității, a migrației ilegale și așa cum știm de o perioadă de timp, practic, marina Statelor Unite este în zona țărmului Venezuelei și lovește ambarcațiunile care sunt suspecte de trafic de droguri și așa mai departe. Și deci, din punctul ăsta de vedere, sigur a fost o operațiune specială care nu e uzuală, dar oamenii din Venezuela sper să fie în situația în care vor reuși să își stabilească o conducere stabilă și să se revină la un sistem democratic”, a declarat premierul.

Întrebat dacă a discutat cu președintele Nicușor Dan despre Venezuela, Bolojan a spus că nu. De altfel, președintele nu a avut momentan nicio reacție privind evenimentele din Venezuela.



