Parlamentul European a marcat marți patru ani de la lansarea invaziei la scară largă a Rusiei împotriva Ucrainei.

"După patru ani, Parlamentul European nu a dezamăgit Ucraina. Pentru că știm că atunci când suntem împreună, Ucraina și Europa sunt puternice. Securitatea Ucrainei este securitatea Europei, libertatea Ucrainei este libertatea Europei, iar viitorul Ucrainei este în Europa", a declarat marți președinta PE Roberta Metsola, în deschiderea sesiunii plenare extraordinare pentru a marca patru ani de la declanșarea războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.

Adresându-se deputaților europeni prin videoconferință de la Kiev, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a exprimat recunoștința pentru sprijinul continuu al Parlamentului European pentru Ucraina:

"Simțim cu adevărat că multor europeni le pasă ce se va întâmpla cu Ucraina (...) nu am ales niciodată acest război, nu l-am provocat și facem tot ce putem pentru a-l opri”. El a subliniat cum „dictatura instabilă mental” a lui Vladimir Putin reprezintă o amenințare agresivă atât pentru vecinii săi, cât și pentru Europa și că Putin însuși este pur și simplu incapabil să accepte un lucru simplu: „ca undeva oamenii să poată trăi diferit și să se bucure de o viață care nu este cea pe care el o preferă”.

Președintele Zelenski a subliniat, de asemenea, necesitatea unor garanții de securitate credibile pentru Ucraina, pentru a împiedica Rusia să își intensifice agresiunea în Europa. Referitor la importanța menținerii "unității și cooperării transatlantice în condițiile actuale”, el a spus că este recunoscător tuturor celor care lucrează pentru a păstra această legătură importantă la nivel global, potrivit unui comunicat de presă al PE.

El a subliniat, de asemenea, importanța implementării împrumutului de 90 de miliarde de euro al UE pentru Ucraina și a acordării Ucrainei o dată clară pentru aderarea la UE. Dacă nu există o dată și nicio garanție, „Putin va găsi o modalitate de a bloca Ucraina timp de decenii, divizându-vă pe voi, divizând Europa”, a adăugat el.

Președintele ucrainean a cerut sancțiuni dure, încetarea dependenței Europei de energia rusească, închiderea băncilor rusești din Europa, combaterea eludării sancțiunilor și a flotei din umbră a Moscovei și interzicerea accesului criminalilor de război ruși în Europa.

PE cere Rusiei să înceteze imediat acțiunile militare

Într-o rezoluție adoptată marți, Parlamentul European cere Rusiei să înceteze imediat acțiunile sale militare, să se retragă de pe toate teritoriile ucrainene recunoscute la nivel internațional, să elibereze deținuții și civilii deportați (inclusiv copiii) și să pună capăt încălcării independenței, suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei. Deputații europeni reiterează, de asemenea, că vor continua să nu recunoască niciun teritoriu ucrainean ocupat ca fiind rusesc.



PE afirmă în text că viitorul Ucrainei se află în UE și recomandă accelerarea integrării Ucrainei în piața unică și accelerarea pregătirilor UE pentru viitoarea extindere prin reforme instituționale interne.



