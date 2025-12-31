Liderii europeni au discutat sprijinul pentru Ucraina, securitatea și reconstrucția, Ursula von der Leyen subliniind că viitorul Kievului este în UE, în timp ce Moscova lansează noi amenințări verbale, relatează ANSA.

„Am avut o discuție fructuoasă cu liderii europeni privind sprijinul nostru pentru Ucraina, securitatea acesteia și reconstrucția țării. În definitiv, prosperitatea unui stat ucrainean liber constă în apartenența la UE, care este și o garanție fundamentală a securității. Apartenența nu aduce beneficii doar țărilor care aderă la Uniune: așa cum demonstrează valurile succesive de extindere, aceasta aduce beneficii întregii Europe”, a scris președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, pe X.

Liderii europeni s-au întâlnit în mod special marți dimineață pentru a discuta despre războiul din Ucraina, a anunțat un purtător de cuvânt al guvernului polonez. „La ora 11:00, prim-ministrul Donald Tusk va participa la o altă reuniune a liderilor europeni pe tema Ucrainei”, a scris purtătorul de cuvânt Adam Szlapka pe X.

Între timp, Moscova respinge afirmațiile Kievului și ale presei occidentale conform cărora nu a existat niciun atac cu drone asupra reședinței lui Putin din Valdai. Purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov, a declarat acest lucru la briefing-ul de marți. „Zelenski încearcă să nege acest lucru, iar multe instituții media occidentale, care servesc regimul de la Kiev, încep să-i facă pe oameni să creadă că nu s-a întâmplat”, a spus Peskov, citat de agenția de știri Tass.

Peskov a confirmat că „consecințele diplomatice” ale atacului „vor reprezenta o întărire a poziției de negociere a Rusiei”, subliniind că „în ceea ce privește consecințele militare, armata noastră știe cum, cu ce și când să răspundă”. Cu toate acestea, a clarificat el, „acest lucru nu poate submina natura relației bazate pe dialogul stabilit între președinții Rusiei și SUA, Vladimir Putin și Donald Trump, bazată pe încredere”.

Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, l-a atacat din nou pe Zelenski pentru mesajul său de Crăciun: „Recent, un monstru a urat moartea unei «unei persoane». Este evident pentru toată lumea că nu își dorește moartea «unei persoane», ci moartea noastră, a tuturor, și a țării noastre.”

Medvedev a susținut că Zelenski „nu numai că i-a urat” moartea președintelui rus, dar „a dat și instrucțiuni pentru atacuri la scară largă”. „Nu voi scrie aici despre moartea sa violentă, chiar dacă îi respiră în ceafă chiar acum”, a scris șoimul lui Putin, referindu-se la liderul ucrainean. „Îmi doresc altceva, în scopuri științifice”: „după o moarte rapidă”, trupul lui Zelenski „să fie expus în Kunstkamera din Sankt Petersburg, unde țarii ruși colecționau monștri pentru divertisment”, a spus Medvedev.

Înainte, într-un interviu acordat Fox News, Zelenski a reiterat: „Nu am încredere în Putin, nu cred că își dorește pace. În primul rând, el nu vorbește despre pace. Mesajul său public nu este despre pace. De aceea avem nevoie de presiunea lui Donald Trump: sancțiuni și dialog”, a adăugat liderul de la Kiev.

„Nu am încredere în Putin și nu cred că vrea ca Ucraina să prospere”, a reiterat Zelenski, referindu-se la o declarație făcută de președintele SUA în timpul conferinței de presă de duminică, în timpul căreia Trump a spus că „Putin vrea să ajute Ucraina”.

Liderul de la Kiev a clarificat apoi că teritoriile din Ucraina pe care Rusia dorește să le anexeze „sunt principala problemă” care trebuie rezolvată pentru a realiza pacea. „Părerile noastre în această privință diferă de cele ale Rusiei. Nu de cele ale Statelor Unite: Donald Trump încearcă să găsească un compromis”, a spus el a doua zi după întâlnirea cu președintele american. „Nu putem să plecăm pur și simplu. Este împotriva legii, iar acolo locuiesc 300.000 de oameni”, a adăugat Zelenski.

Apoi, Zelenski a reiterat că „Ucraina nu poate câștiga războiul fără sprijinul Statelor Unite”, spunând că este convins că Trump lucrează la un acord de pace. Iar în ceea ce privește presupusul atac denunțat de Moscova asupra unei reședințe a lui Putin, el a acuzat Rusia că încearcă să saboteze discuțiile de pace și că se pregătește să bombardeze clădiri guvernamentale ucrainene.

Președintele ucrainean a respins acuzațiile definindu-le niște „minciuni tipic rusești”. Moscova „încearcă” și folosește „declarații periculoase” pentru a submina „eforturile diplomatice” cu Statele Unite menite să pună capăt conflictului. „Această presupusă poveste a atacului asupra reședinței este o invenție completă, menită să justifice alte atacuri împotriva Ucrainei, inclusiv a Kievului, precum și refuzul Rusiei de a lua măsurile necesare pentru a pune capăt războiului”, a spus Zelenski.

Sursa: Rador Radio România