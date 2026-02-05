Cei doi lideri au vorbit miercuri prin videoconferință. Aceștia întrețin legături economice, diplomatice și militare strânse, care s-au consolidat de la începutul ofensivei rusești în Ucraina, notează „Le Figaro” (Franța).

Președinții chinez, Xi Jinping, și rus, Vladimir Putin, au pledat miercuri, în cadrul unei videoconferințe, pentru o cooperare bilaterală mai strânsă în interesul stabilității mondiale, potrivit presei oficiale și autorităților din ambele țări. China și Rusia mențin deja legături economice, diplomatice și militare strânse, care s-au consolidat și mai mult de la începutul ofensivei la scară largă a Rusiei în Ucraina în 2022.

Convorbirea dintre cei doi șefi de stat a avut loc într-un context internațional marcat de o mare incertitudine, în special în ce privește Iranul și războiul din Ucraina. „Ambele părți trebuie să vegheze ca relațiile China-Rusia să continue să se dezvolte stabil și în direcția corectă, printr-o coordonare strategică mai aprofundată”, i-a spus Xi Jinping miercuri lui Vladimir Putin, potrivit unei relatări a postului de televiziune chinez de stat CCTV.

„În calitate de țări mari responsabile și membre permanente ale Consiliului de Securitate al ONU, China și Rusia au obligația de a încuraja comunitatea internațională să susțină echitatea și justiția (...) și să mențină împreună stabilitatea strategică globală”, a subliniat Xi Jinping. O nouă rundă de negocieri între reprezentanții Ucrainei și Rusiei, cu prezența americanilor, a început miercuri la Abu Dhabi pentru a încerca să găsească o soluție după patru ani de război.

„Alianța dintre Moscova și Beijing rămâne un factor stabilizator important”

Convorbirea Xi-Putin de miercuri a avut loc și în timp ce Iranul, un alt partener al Chinei, se află sub presiune, în urma represiunii sângeroase din ianuarie a unei mișcări de protest extinse, în special din partea Statelor Unite, care cer un acord nuclear. Washingtonul a reiterat că nu exclude opțiunea militară, dar spune că dorește să ajungă la un acord cu Teheranul.

„În contextul unor turbulențe tot mai mari, alianța dintre Moscova și Beijing rămâne un factor de stabilitate important”, i-a spus Vladimir Putin omologului său, miercuri, conform unei înregistrări video publicate de Kremlin. „Suntem pregătiți să continuăm cea mai strânsă coordonare cu privire la problemele de pe agenda globală și regională”, a afirmat el. Xi Jinping și Vladimir Putin au făcut schimb de urări de Anul Nou pe 31 decembrie.

La începutul lunii septembrie, la Beijing, președintele chinez și-a demonstrat buna înțelegere cu dl Putin și i-a întins covorul roșu, invitându-l pe acesta și pe liderul nord-coreean, Kim Jong-un, la o grandioasă paradă militară cu ocazia împlinirii a 80 de ani de la sfârșitului celui de-al Doilea Război Mondial. Deși China solicită în mod regulat discuții de pace și respectarea integrității teritoriale a tuturor țărilor – implicit inclusiv a Ucrainei – ea nu a condamnat niciodată Rusia pentru ofensiva sa și se prezintă ca o parte neutră.

China, cel mai mare cumpărător mondial de combustibili fosili ruși

China respinge acuzațiile că ar furniza arme letale vreuneia din cele două tabere și că ar livra componente militare Rusiei pentru industria sa de apărare. Ea învinovățește Occidentul pentru prelungirea ostilităților prin înarmarea Ucrainei. Un partener economic cheie al Rusiei, China este cel mai mare cumpărător mondial de combustibili fosili ruși, inclusiv produse petroliere, alimentând astfel mașinăria de război.

Beijingul consideră Moscova un partener prioritar în conturarea unei noi ordini mondiale post-occidentale, multipolare. Convorbirea Xi-Putin are loc și în ajunul expirării, joi, a tratatului New Start, ultimul acord de control al armelor dintre Washington și Moscova. Semnat în 2010, acesta limita fiecare parte la 800 de lansatoare și bombardiere grele și 1.550 de focoase strategice ofensive desfășurate, cu un mecanism de verificare.

Rusia a anunțat în februarie 2023 că își va suspenda participarea la tratat fără a se retrage oficial, indicând că va continua să respecte limitele stabilite. Moscova acuzase anterior Washingtonul că obstrucționează inspecțiile din cadrul tratatului New Star, care au fost suspendate în contextul războiului din Ucraina.

Sursa: Rador Radio România