Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a subliniat sâmbătă caracterul constructiv al negocierilor trilaterale care s-au desfășurat în ultimele două zile în Emiratele Arabe Unite (EAU) între Ucraina, Rusia și SUA, negocieri despre care a afirmat că s-au concentrat pe „posibilele criterii pentru încheierea războiului” și a avansat posibilitatea unor noi astfel de întâlniri chiar săptămâna viitoare, relatează agențiile AFP și EFE.

„Delegația noastră a prezentat un raport; întâlnirile din Emiratele Arabe Unite s-au încheiat. Și acesta a fost primul format de acest fel după mult timp: două zile de reuniuni trilaterale. S-a dezbătut mult și este important ca discuțiile au fost constructive”, a scris Zelenski într-un mesaj pe rețeaua socială X.

El a adăugat că tema centrală a discuțiilor a privit „posibilele criterii pentru încheierea războiului” și a subliniat că apreciază mult recunoașterea „necesității ca SUA să supervizeze și să controleze procesul de încheiere a războiului și să garanteze o securitate reală”.

Președintele ucrainean a semnalat că partea americană a ridicat problema unor posibile formate pentru stabilirea parametrilor încheierii războiului, precum și a condițiilor de securitate necesare.

El a mai menționat că, în urma reuniunilor desfășurate vineri și sâmbătă, toate părțile au convenit să-și informeze capitalele despre fiecare aspect al negocierilor și să-și coordoneze cu liderii lor pașii următori în acest proces.

Potrivit lui Zelenski, reprezentanții militari participanți la discuțiile de la Abu Dhabi au identificat o listă de teme pentru o posibilă nouă întâlnire și a subliniat că, „dacă există dorința de a avansa – și Ucraina este dispusă - vor avea loc noi întâlniri, posibil chiar săptămâna viitoare”.

Această primă rundă de discuții trilaterale Ucraina-SUA-Rusia s-a axat pe controlul asupra teritoriului regiunii ucrainene Donbas și pe măsurile de securitate post-conflict în cazul unui acord de pace, semnalează agențiile ruse TASS și Ria Novosti.

Potrivit unor surse ale agenției TASS, au fost examinate documente privind „teritoriul, garanțiile (de securitate) și alte aspecte” ale unei soluționări negociate a conflictului. Una dintre surse a menționat că „nu se poate spune” că nu sunt rezultate după discuțiile trilaterale, întrucât „există” rezultate după aceste discuții, dar nu le-a precizat. Aceeași sursă a vorbit despre posibilitatea unei noi runde de tratative în zilele următoare.

Și reprezentanți ucraineni au declarat pentru publicația americană Axios că reuniunea a fost „constructivă” și „pozitivă”. Aceștia au menționat de asemenea că există rezultate în urma acestor tratative, dar tot fără a oferi detalii, și au avansat posibilitatea continuării discuțiilor săptămâna viitoare.

La rândul său, un purtător de cuvânt al guvernului din EAU a declarat că aceste discuții s-au axat pe „elementele principale” al cadrului de pace propus de SUA. Au fost „discuții directe” între oficialii ruși și ucraineni și acestea s-au desfășurat într-o „atmosferă pozitivă și constructivă”, a adăugat același purtător de cuvânt.

Ambele părți, rusă și ucraineană, și mediatorii americani recunosc că cererea Rusiei de retragere a trupelor ucrainene din întregul Donbas, regiunea ucraineană formată din provinciile Donețk și Lugansk, este principalul obstacol în calea unui acord de pace. Armata rusă controlează în prezent circa 80% din Donețk și aproape complet regiunea Lugansk.

„Această chestiune continuă să fie cea mai complexă. Pentru Rusia este importantă retragerea armatei ucrainene din Donbas. Pentru aceasta se examinează diferiți parametri de securitate”, a declarat sâmbătă o sursă oficială pentru TASS.

Cât despre garanțiile de securitate cerute de Kiev susținătorilor săi occidentali, Rusia se opune categoric desfășurării unor trupe occidentale pe teritoriul Ucrainei, în timp ce aceasta din urmă cere garanții care ar obliga SUA și aliații săi europeni să intervină militar în cazul unei noi agresiuni ruse, Kievul cerând așadar garanții similare cu cele de care beneficiază statele NATO.

Președintele rus Vladimir Putin a acceptat desfășurarea unor discuții trilaterale la Abu Dhabi după ce s-a întâlnit joi seară la Moscova cu emisarii președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner.

Delegația ucraineană de negociere trimisă la Abu Dhabi a fost condusă de șeful Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov. Din delegația ucraineană au mai făcut parte liderul grupului parlamentar al partidului prezidențial „Slujitorul Poporului”, David Arahamia, noul șef al administrației prezidențiale Kiril Budanov, șeful Statului Major al armatei, Andrii Gnatov, alți consilieri politici și responsabili din serviciile de informații.

Delegația rusă a fost condusă de amiralul Igor Kostiukov, șeful serviciului rus de informații militare GRU. Este de asemenea prezent la Abu Dhabi emisarul economic al președintelui Putin, Kiril Dmitriev.