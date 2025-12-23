Soluția la problema suveranității teritoriale? „Cea mai echitabilă soluție este înghețarea liniei frontului”. Și cum rămâne cu ideea lui Donald Trump de a crea o zonă economică liberă și demilitarizată în Donbas, sub controlul trupelor Kievului?

„Este fezabil doar dacă cele două armate se retrag simetric”. Acestea sunt câteva dintre gândurile împărtășite de președintele Volodimir Zelenski ca răspuns la întrebările adresate de „La Stampa” în timpul unui schimb de replici cu mai multe instituții media internaționale importante.

„Cred că cea mai corectă soluție posibilă este înghețarea liniei frontului, adică menținerea pozițiilor noastre actuale. Acesta este un principiu valid pentru linia de contact care traversează toate regiunile Ucrainei. Din punct de vedere diplomatic, acesta este momentul pentru un armistițiu, dar și momentul care ar trebui să marcheze sfârșitul războiului. În Donbas, rușii ar rămâne în părțile ocupate temporar din regiunile Donețk și Luhansk, în timp ce noi rămânem în partea din Donbas pe care încă o controlăm”. Acestea sunt principii fundamentale, valabile indiferent de formatul de negociere, identificate de președintele ucrainean în urma vizitei sale în Italia. Însuși Zelenski a descris întâlnirea sa de la Roma cu aliata sa de lungă durată, Giorgia Meloni, ca fiind „excelentă” și a preferat să nu detalieze mai mult, recunoscând în același timp angajamentul Guvernului italian de a sprijini împrumutul UE de 90 de miliarde de euro, garantat până în 2027.

„Este esențial ca autoritățile noastre să mențină controlul asupra părții din Donbas pe care o administrează în prezent. Este un compromis necesar, deși, în principiu, prezența Rusiei în restul teritoriului este nedreaptă și ilegală. Moscova a emis un ultimatum, cerând retragerea armatei ucrainene de pe toate teritoriile ambelor regiuni, în special din Donețk. Le-am spus clar interlocutorilor noștri americani că Ucraina nu poate accepta acest lucru, inclusiv pentru că ar încălca Constituția noastră”.

Prin urmare, președintele ucrainean nu are nici capacitatea, nici voința de a se adapta expansionismului rusesc, iar același sentiment îl animă pe poporul său. „Statele Unite caută în permanență o soluție de compromis. Acesta este motivul pentru care au propus crearea unei zone economice libere, o zonă în care, conform ipotezei propuse, nu ar trebui să fie prezente trupe de niciun fel. Aș sublinia, însă, că acestea sunt teritorii locuite, cu administrații locale, misiuni de poliție și o viață civilă activă”. Zelenski reiterează că un scenariu în care Ucraina se retrage în timp ce armata rusă rămâne pe loc nu poate funcționa. „Nu credem că o astfel de zonă ar putea garanta securitatea. Armata rusă ar încerca cu siguranță să ocupe teritoriile noastre, așa cum a făcut-o în trecut”, clarifică liderul de la Kiev. „Din acest motiv”, afirmă el peremptoriu, „această opțiune este inacceptabilă”.

În opinia lui Zelenski, dacă se vorbește despre retragerea trupelor, aceasta ar trebui să fie întotdeauna simetrică. „Dacă ne retragem cinci kilometri, cealaltă parte trebuie să se retragă și ea cinci kilometri. Numai în aceste condiții este viabilă propunerea unei zone economice libere, fie că se numește așa sau altfel, în funcție de acorduri. Cu toate acestea, mai este mult de parcurs”. De aceea, explică Zelenski, soluția cea mai justă și sustenabilă este menținerea pozițiilor actuale: „Avem nevoie de mai puține compromisuri și de mai puțin dialog steril”. Dacă soluția chiriașului de la Casa Albă ar reveni în grații, președintele nu are nicio îndoială: „Decizia aparține poporului ucrainean, care va fi chemat să-și exprime opinia în această privință”.

În ceea ce privește posibilitatea reală ca Statele Unite să fie capabile să pună capăt războiului, Zelenski își reiterează încă o dată remarcile anterioare: „Cred că președintele Trump are forța necesară pentru a obține acest rezultat. De asemenea, cred că nu există mediatori mai eficienți decât America. Alternativele sunt incerte”. Liderul de la Kiev dorește însă să sublinieze importanța contribuției tuturor: de la Europa până la așa-numita Coaliție a Voluntarilor, care include și Canada și Japonia. Priviți spre Orientul Mijlociu? „Există actori care ar putea aduce o contribuție decisivă la oprirea lui Putin”. Referirea pare a fi la Turcia lui Recep Tayyip Erdogan și Qatarul emirului Tamim bin Hamad al-Thani, ambii fiind prezenți alături de emisari la discuțiile din Florida. „China”, continuă Zelenski, „ar putea juca, de asemenea, un rol important în încheierea conflictului, dar, din păcate, Beijingul nu demonstrează nicio dorință reală de a face acest lucru”.

Referitor la Rusia: „Nu văd nici voința, nici disponibilitatea de a ajunge la o soluție negociată. Interlocutorii noștri americani, pe de altă parte, susțin contrariul. Ei bine, știm cum e: ei vor, dar nu pot...”. Și aici președintele ucrainean amintește de retorica agresivă a omologului său rus, care vorbește în mod regulat despre continuarea așa-numitei „operațiuni militare”, respingând practic orice soluție de compromis și subminând eforturile diplomatice ale partenerilor occidentali. „Rusia nu își va schimba niciodată poziția de una singură; nu vrea. Își dorește și a dorit întotdeauna ocuparea totală a țării noastre și, bineînțeles, sfârșitul independenței noastre. Acesta a fost întotdeauna scopul ei. Este o perioadă extrem de dificilă pentru noi, motiv pentru care presiunea sancțiunilor și reducerea resurselor financiare sunt atât de importante. Dacă Moscova nu are bani, va fi obligată să se oprească”.

Washingtonul, potrivit lui Zelenski, ar trebui să exercite mai multă presiune asupra Kremlinului, lăsându-l fără alternativă: „America trebuie să declare clar că, dacă diplomația nu va triumfa, atunci se va aplica o presiune totală, atât în ​​ceea ce privește ajutorul militar, cât și sancțiunile asupra întregii economii ruse și a tuturor sectoarelor care generează venituri pentru Moscova”. Numai așa va fi posibil să-l aducem pe Putin la masa negocierilor. „Liderul Kremlinului nu simte încă o presiune suficientă; este clar din ceea ce spune în fiecare zi. Cu toate acestea, cred că, datorită perseverenței partenerilor noștri americani și cu ajutorul lui Dumnezeu, va fi posibil să oprim războiul din Rusia”.

Există o percepție corectă în rândul liderilor europeni că aderarea Kievului la Uniune este o parte integrantă și incontestabilă a garanțiilor de securitate ale Ucrainei? „Apartenența la UE este o parte integrantă a garanțiilor noastre de securitate. Și liderii europeni o văd în acest fel, mai mulți dintre ei mi-au confirmat acest lucru, inclusiv Ursula von der Leyen și Antonio Costa”. Cu toate acestea, trebuie luat în considerare veto-ul lui Viktor Orban. „Opoziția președintelui ungar față de aderarea noastră la UE este legată de dinamica politică internă, pentru că el se pune pe sine pe primul loc. Și astfel, în timp ce un individ își pune propriile interese pe primul loc, o întreagă națiune suferă. Într-adevăr, aș spune cel puțin două națiuni, pentru că această atitudine împiedică și consolidarea prieteniei dintre Ucraina și Ungaria”. Cu toate acestea, speranța rămâne, și pentru că președintele SUA știe bine cât de importantă este aderarea Kievului la UE pentru liderul ucrainean. Intenția lui Orban de a continua să ne zădărnicească drumul către aderarea la UE este îngreunată de poziția Americii. De fapt, Trump știe perfect că pentru Kiev, apartenența la Uniunea Europeană înseamnă stabilitate economică și energetică: economia, finanțele și energia fac acum, practic, parte din garanțiile de securitate.

O altă problemă cheie în planul de pace, inițiat de Washington și ulterior modificat de emisari europeni și ucraineni, este limitarea numărului de forțe armate ucrainene în faza postbelică. În acest context, Zelenski insistă să reînvie propunerea, înaintată de liderii săi militari, pentru o forță armată de 800.000 de oameni. Cu toate acestea, Ucraina nu ar putea asigura acest număr de una singură din cauza resurselor financiare insuficiente. „De aceea”, concluzionează președintele, „urmăresc un dialog cu liderii internaționali: văd finanțarea parțială a armatei noastre de către aliații noștri ca o garanție suplimentară a securității Ucrainei. Forțele noastre armate sunt, în primul rând, pilonul principal al securității națiunii. Vom avea nevoie de câțiva ani, de timp, pentru a stabiliza economia postbelică și a ajunge la punctul în care ne putem finanța independent armata. Dar, deocamdată, avem nevoie de sprijinul partenerilor noștri”.

Deși calea către pace, la aproape patru ani de la invazia rusă, este încă pavată cu incertitudine și complexitate, cuvintele liderului ucrainean evocă constant speranță. Aceasta a caracterizat întotdeauna postura Ucrainei de-a lungul acestor patruzeci și șase de luni de rezistență: de la tranșeele din Donbas, în stilul Primului Război Mondial, până la cele mai avansate camere de control tehnologic, din care sunt pilotate drone de tot felul. Zelenski, la sfârșitul schimbului de replici cu grupul de jurnaliști internaționali, părea să-și amintească celebrul aforism atribuit filosofului grec Heraclit: „Totul trece și și asta va trece. Sunt sigur că totul va fi bine și că nimeni nu ne poate opri progresul, pentru că poporul ucrainean și-a făcut alegerea”.

