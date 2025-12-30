Washingtonul i-a oferit Kievului garanții de securitate „robuste” pe o perioadă de 15 ani, cu posibilitate de prelungire, a spus Zelenski... dar cere mai mult, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).

Statele Unite i-au oferit Ucrainei garanții de securitate „robuste” pe o perioadă de 15 ani, cu posibilitate de prelungire, față de Rusia, a declarat luni președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, adăugând că i-a solicitat Washingtonului o durată mai lungă la întâlnirea cu Donald Trump de duminică.

„Îmi doream foarte mult ca aceste garanții să fie mai lungi. Și i-am spus că vrem cu adevărat să luăm în considerare posibilitatea a 30, 40, 50 de ani”, a declarat Zelenski la o conferință de presă online, adăugând că omologul său american l-a asigurat că va lua în considerare această posibilitate.

Președintele ucrainean a indicat de asemenea că orice plan de încheiere a războiului dintre Ucraina și Rusia va trebui semnat de Kiev, Moscova, Washington și europeni.

„Dacă mergem mai departe, și sper cu adevărat să mergem mai departe rapid, pe baza unui plan în 20 de puncte, acesta va trebui semnat de patru părți: Ucraina, Europa, America și Rusia”, a dat el asigurări.

Zelenski speră la o întâlnire în Ucraina „în următoarele zile” cu oficiali americani și europeni

Președintele ucrainean a mai declarat luni că speră la o întâlnire în curând în Ucraina între oficiali ucraineni, americani și europeni pentru a avansa discuțiile care vizează încheierea războiului cu Rusia.

„În următoarele zile, dorim să organizăm o întâlnire la nivel de consilieri. Rustem Umerov (negociatorul ucrainean) este deja în contact cu toți consilierii americani și europeni. Ne dorim ca această întâlnire să aibă loc în sfârșit în Ucraina și cred că vom face tot posibilul pentru ca acest lucru să se întâmple”, a spus dl Zelenski.

Kievul va ridica legea marțială la sfârșitul războiului și după obținerea garanțiilor de securitate

Ucraina va ridica legea marțială, care le interzice în special bărbaților apți de luptă să părăsească țara, numai după încheierea războiului cu Rusia și după obținerea garanțiilor de securitate, a reiterat Volodimir Zelenski.

„Cu toții vrem ca războiul să se încheie și abia atunci va fi ridicată legea marțială. Cu toate acestea, ridicarea legii marțiale va avea loc doar atunci când Ucraina va obține garanții de securitate. Fără garanții de securitate, acest război nu poate fi considerat complet încheiat”, a declarat el.

Sursa: Rador Radio România